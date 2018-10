Fehlstart der Sojusrakete zur ISS: Zwei Astronauten sollen noch leben Nach einer Panne beim heutigen Raketenstart in Baikonur musste die Crew auf dem Weg zur Raumstation ISS notlanden.

Die Sojus-Rakete beim Start im kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur. (Bild: EPA/YURI KOCHETKOV)

Nach dem Start einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS hat es offenbar eine Panne gegeben. Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Donnerstag mitteilen, gab es kurz nach dem Start vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur Probleme mit dem Antrieb der Trägerrakete.

Nach Angaben des Fernsehsenders Rossija 24 sind die zwei Astronauten an Bord «noch am Leben und sollen in Kasachstan landen.» Es handelt sich um einen Russen und einen US-Amerikaner. Für den Amerikaner Nick Hague wäre es der erste Raumflug gewesen. Owtschinin war bereits sechs Monate an Bord der ISS.

Der letzte Tweet des US-Astronauten am Mittwochabend:

Auf Twitter gibt es ein Video und einen Einblick in die Kapsel.

Umgekehrt klappte es

Vergangene Woche am 4. Oktober waren drei Raumfahrer der Internationalen Raumstation (ISS) nach rund einem halben Jahr im Weltall sicher auf die Erde zurückgekehrt. Die russische Sojus-Kapsel mit dem Kosmonauten Oleg Artemjew und den beiden US-Astronauten Drew Feustel und Ricky Arnold setzte planmässig in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien auf, wie die Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. (pd/mbe)