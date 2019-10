EU-Grenzschutzbehörde Frontex wird massiv aufgestockt

Frontex, die Agentur für den EU-Grenz- und Küstenschutz, erhält deutlich mehr Macht. Dafür haben die EU-Länder am Mittwoch grünes Licht gegeben. Frontex soll bis 2027 rund 10000 Grenzschützer umfassen und erweiterte Eingriffsbefugnisse erhalten. Via Schengen-Abkommen beteiligt sich auch die Schweiz an Frontex. Ein Überblick: