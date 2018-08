«Es fehlten 20 Zentimeter»: Heissluftballon bleibt bei Landung zwischen Fahrzeugen des Zirkus Royal stecken

Der Zirkus Royal ist in Heerbrugg gerade am Aufbauen, als ein Ballon landen will. Doch vor dem leeren Teil der Wiese berührt der Korb einen Zirkuswagen, stürzt ab und bleibt zwischen zwei Fahrzeugen hängen.