Erste Abstimmung nach Mugabe: Simbabwer wählen neuen Präsidenten

Simbabwe wählt einen neuen Präsidenten: Es ist die erste Abstimmung seit knapp vier Jahrzehnten, bei der der vom Militär gestürzte Langzeitpräsident Robert Mugabe nicht mehr zur Wahl steht. An einigen Wahllokalen in Harare bildeten sich am Montagvormittag bereits lange Schlangen.