Sergej Sobjanin pflügt Moskau um Russland wählt am Sonntag seine Gouverneure und Bürgermeister. Sergej Sobjanin, ein grauer Apparatschik, ist klarer Favorit in der Hauptstadt – weil er Moskau in die Hypermoderne katapultiert. Inna Hartwich, Moskau

Der aktuelle Bürgermeister Moskaus, Sergej Sobjanin dürfe auch der künftige sein. (Bild: Mikhail Japaridze/Getty)

Fast kommen ihm die Tränen. «Seht, was wir geschafft haben, wie uns die Welt während der Fussball-Weltmeisterschaft erlebt hat, was aus dreckigen Strassen samt wild parkenden Autos und keinem Platz für die Fussgänger geworden ist. Schaut.» Sergej Sobjanin ist niemand, der für emotionale Ausbrüche bekannt ist. Hier aber, auf der Konzertsaalbühne im Moskauer Vorzeigepark Sarjadje, direkt an den Kreml-Mauern, zeigt er vor in- und ausländischen Stadtplanern seinen ganzen Stolz. Den Stolz eines Machers, der aus einem harten, energiefressenden Moloch eine lebenswerte Metropole macht, in der es nicht mehr nur ums Überleben geht. Es ist kein Wahlkampfauftritt, den der 60-Jährige in seiner jüngsten Konzerthalle absolviert, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell eröffnet ist. Doch es wirkt wie einer, wenn Sobjanin die Bilanz der Umgestaltung der Stadt präsentiert, in der er seit bald acht Jahren Bürgermeister ist – und auch weiterhin bleiben will.

An diesem Sonntag wählt Russland seine Regionalverwaltungen, Gouverneure und Bürgermeister. In Moskau treten fünf Kandidaten an. Eigentlich. Der Gewinner aber steht bereits jetzt fest: Sergej Sobjanin. Die Modernisierung Moskaus, all die Infrastruktur- und Stadtbau-Projekte sind mit seinem Namen verbunden. So sehr, dass das Russische ein neues Verb kennt: Sobjanieren, was in etwa so viel bedeutet, wie die Stadt in die Hypermoderne zu katapultieren, ohne das Volk zu fragen, was es davon halte. Das Volk findet sich nach all den Umbauarbeiten, den aufgerissenen Strassen, dem jahrelangen Baulärm, selbst der teilweise zwangsweisen Umsiedlung aus dem eigenen Zuhause mit den Plänen des Bürgermeisters ab. Seine Meinung wird hie wie da gehört, aber nicht berücksichtigt. So freut es sich nach einer Weile über neue Strassen, über neue Busse, neue Parks. Es freut sich über die Europäisierung der Stadt, auch wenn der Groll gegen den Westen dank der staatlichen Propaganda zunimmt.

Warum sollte ein anderer an der Spitze stehen, wenn die Erfolge Sobjanins für jedermann sichtbar sind? Die Menschen ironisieren seine Projekte, machen sich im Netz mit Kommentaren wie «Danke, Sobjanin, für den täglichen Sonnenaufgang» über ihren Stadtherrn lustig – und dürften der Abstimmung am Wahltag meist fernbleiben. Mit nicht einmal 30 Prozent Wahlbeteiligung rechnen die Meinungsforscher. Digitale Werbung – in Einkaufsläden wie selbst auf Ostankino, dem höchsten Fernsehturm Europas –, Stadtfeste, Malaktionen für Kinder in unscheinbaren Hinterhöfen oder Tanzveranstaltungen für Senioren in Moskauer Parks werden die Zahlen nicht sonderlich nach oben treiben. Wahlen sind in Russland eine Art Bestätigung des Bestehenden.

Der 60-jährige Sobjanin, der als Maschinist in einem Rohrwerk im Ural anfing, später zum Gouverneur seiner west-sibirischen Heimatregion aufstieg und schliesslich zum Chef der Präsidialverwaltung unter Putin wurde, gilt als kühler Funktionär, als loyaler Apparatschik, mehr der Wirtschaftsmann als Politiker. Unter ihm bekam der Begriff «Öffentlicher Raum» die Bedeutung, die diesem auch zusteht. Knapp 400 Strassen sind in Moskau neugestaltet worden, Fussgängerzonen sind entstanden, die Bürgersteige abgesenkt worden. Mehr als 500 Parks wurden entrümpelt. Industriezonen verwandeln sich in Ausgehzonen, über einen wiederbelebten Bahnring fahren klimatisierte S-Bahnen, die Metro frisst sich immer weiter ins Umland hinein. Die Busse fahren auf eigenen Busspuren, das Vorwärtskommen in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt ist einfacher geworden. «Wir arbeiten nicht mehr für Fabriken, wir arbeiten für den Menschen», pflegt Sobjanin zu sagen. Selbst wenn dieser Mensch zunächst keine grosse Rolle spielt. Denn die radikale Neuausrichtung ist auch im heutigen Russland nur durch starke zentralistische Machtstrukturen möglich.