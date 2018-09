Südafrika: Kampf gegen ein Tabu Euthanasie ist in der Kap-Republik illegal. Nun wurde erneut gegen einen ­Sterbehilfe-Aktivisten Klage erhoben. War es Mord oder ein Freundschaftsdienst? Markus Schönherr, Kapstadt

Hat er aus Liebe und Freundschaft gehandelt? Oder spielt er willkürlich mit dem Leben anderer? Diese Frage spaltet derzeit Südafrika. In der Kap-Republik wurde diese Woche Sean Davison, ein international bekannter Sterbehilfe-Befürworter, wegen Mordes angeklagt. Der Gründer der Lobbygruppe «Dignity SA» und Vorsitzende des «Weltverbands der Right-to-Die-Societies» (WFRtDS) soll einem Freund 2013 bei dessen Selbsttötung assistiert haben. Allerdings: Die Praxis der Sterbehilfe ist in Südafrika, wie in vielen Staaten weltweit, illegal.

Wie lokale Medien berichten, wurde Davison am Dienstag festgenommen und ist seitdem gegen Kaution auf freiem Fuss. Zu Wochenmitte musste er sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Das Verbrechen, das die Kläger Davison vorwerfen, liegt fünf Jahre zurück: Damals soll er einem befreundeten Arzt, Anrich Burger, bei dessen Selbsttötung geholfen haben, da dieser seit einem Verkehrsunfall gelähmt war. «Ich bezweifle, dass ich in diesem Fall irgendein Verbrechen begangen habe», liess Davison durch seinen Anwalt verkünden. Allerdings: Dem Dozenten der Universität Westkap in Kapstadt droht jetzt eine ganze Reihe von Mordklagen, wie die Tageszeitung «Cape Times» berichtet.

Seit Jahren kämpft der Mikrobiologe weltweit für die Legalisierung von Sterbehilfe. In seiner Heimat Neuseeland stand er bereits 2010 vor Gericht, nachdem er seine unheilbar kranke Mutter bei deren Selbsttötung unterstützt hatte. In einem Glas Wasser hatte er dabei über ein Dutzend Morphintabletten aufgelöst. Die Frau habe das Glas anschliessend aus eigener Kraft ausgetrunken. Das Gericht urteilte, Davison habe aus Liebe gehandelt – und verhängte fünf Monate Hausarrest über ihn.

Gravierende Unterschiede zwischen Europa und Afrika

Vor zwei Wochen tagte in Kapstadt die internationale Sterbehilfe-Konferenz «Assisted Dying» zum ersten Mal auf afrikanischem Boden. Zu dem Zeitpunkt betonte Davison: «In Europa wurde bisher ein enormer Aufwand betrieben, um Gesetzesänderungen zu bewirken. Deshalb fanden wir es jetzt an der Zeit, diese Bemühungen auf den afrikanischen Kontinent zu fokussieren.» Der Wissenschafter sieht gravierende Unterschiede zwischen Europa und Afrika, was die Auffassung von Sterbehilfe angeht. Während die fortdauernde Diskussion in Europa eine «wissendere und besser verstehende Gesellschaft» hervorgebracht habe, gelte das Thema in einigen afrikanischen Kulturen weiterhin als «Tabu».

Zum ersten Mal in der Geschichte Südafrikas hatte ein Gericht im Jahr 2015 einem unheilbar Kranken gestattet, sein Leben mit Unterstützung von Ärzten zu beenden. Nur wenige Stunden vor dem Urteil war der 65-jährige Krebspatient eines natürlichen Tods gestorben. Aktuell befinden sich zwei weitere Sterbehilfe-Fälle vor dem Verfassungsgericht der Regenbogennation.