Werbe-Eklat: Dolce & Gabbana gerät in China unter Druck Das italienische Luxuslabel sieht sich in China heftiger Kritik ausgesetzt. Der Grund: Das Unternehmen hat Werbeclips ins Netz gestellt, in denen eine Chinesin versucht, Pizza und Spaghetti mit Stäbchen zu essen. Felix Lee, Peking

Dolce & Gabbana-Ableger in einem Pekinger Einkaufszentrum. (Bild: Ng Han Guan/AP; Peking, 21. November 2018)

Es sollte die grösste und teuerste Modenschau der Firmengeschichte werden: Die italienische Luxusmarke Dolce & Gabbana wollte in Schanghai mehr als 300 Outfits präsentieren, getragen von 140 Models aus aller Welt. Weltpremieren sollte es geben. Von Vogue über Cosmopolitan bis Vanity Fair – Modejournalisten aus aller Welt hatten sich angekündigt. Wenige Stunden vor Beginn am Mittwoch musste Dolce & Gabbana die Show jedoch absagen – angeblich auf Druck der chinesischen Behörden. Dem italienischen Label wird Rassismus vorgeworfen.

Mit drei kurzen Werbespots hatte Dolce & Gabbana in der vergangenen Woche einen regelrechten Shitstorm in Chinas sozialen Medien ausgelöst. In den Clips ist eine grinsende junge Chinesin in einem roten Kleid zu sehen. In einem Video versucht sie, mit Essstäbchen Spaghetti zu essen, in einem zweiten stochert sie mit den Stäbchen in einer Pizza herum, im dritten Clip versucht sie eine sizilianische Cremerolle aufzuspiessen. Eine Männerstimme aus dem Off fragt: «Ist sie zu gross für dich?»

Wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet

Aufmerksamkeit haben die Clips auf jeden Fall erregt. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich die Videos im chinesischen Internet. Auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Pendant, wurden Tweets mit dem Hashtag #dolcegabbana mehr als 1,6 Milliarden Mal geklickt. Viele Nutzer bezeichnen die Werbespots als rassistisch. Sie würden sich in arroganter Weise über Chinesen und ihre Esskultur lustig machen.

Nach nicht einmal 24 Stunden im Netz nahm die Marketingabteilung von Dolce & Gabbana die Videos von ihrem Weibo-Kanal. Auf der Instagram-Seite des Modekonzerns sind die Videos allerdings nach wie vor zu sehen. In China selbst ist Instagram blockiert. Das machte einige Nutzer in China noch wütender.

Was das Fass endgültig zum Überlaufen brachte: Kurze Zeit später tauchten Screenshots einer Instagram-Unterhaltung auf, die Firmengründer Stefano Gabbana mit einer Nutzerin geführt haben soll. Darin bezeichnet der Modeschöpfer die Chinesen angeblich als «ignorant» und eine «dreckige, stinkende Mafia».

Für die Videos entschuldigte sich das Unternehmen. Die beleidigenden Kommentare bestritt die Firmenleitung jedoch. Vielmehr sei das Instagram-Konto von Stefano Gabbana gehackt worden. «Ich liebe China und die chinesische Kultur», beteuerte der Modeschöpfer auf Instagram. «Es tut mir leid, was passiert ist.» Und weiter sagen Gabbana und Domenico Dolce: «Wir entschuldigen uns für das Missverständnis. Wir sind verrückt nach China und haben das Land viel bereist.»

Prominente kündigen Zusammenarbeit auf

Doch die Entschuldigung und die Beteuerungen kamen zu spät. Chinesische Filmstars wie Zhang Ziyi und Li Bingbing kündigten an, dass sie nicht mehr mit Dolce & Gabbana zusammenarbeiten werden, und riefen zum Boykott auf. «Das Vaterland ist unantastbar, das Vaterland steht über allem», erklärte auch der 19-jährige Boygroup-Sänger Wang Junkai und kündigte ebenfalls seine Zusammenarbeit mit dem Modeunternehmen auf.

Was für die Italiener noch schmerzhafter sein dürfte: Die Online-Handelsplattform Yangmatou teilte mit, dass sie aus Protest auf diese Videos bereits mehr als 58000 Artikel der italienischen Marke aus ihrem Angebot genommen hat. Auch auf T-Mall, der Verkaufsplattform des Online-Riesen Alibaba, sind keine Waren mehr mit der Aufschrift Dolce & Gabbana zu finden.

Dabei ist China mit seinen Rekordwachstumsraten auf bestem Wege, zum wichtigsten Markt für Luxusgüter zu werden. Der Unternehmensberatung Boston Consulting zufolge wächst dieses Segment in der zweitgrössten Volkswirtschaft jährlich um 6 Prozent und wird bis 2025 vom Umsatz her den US-Markt überflügelt haben. Schon jetzt erzielt Dolce & Gabbana eigenen Angaben zufolge rund ein Drittel des Umsatzes in der Volksrepublik.