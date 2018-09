Die Toten Hosen, Kraftclub und Co. rocken in Chemnitz gegen Rechts +++ Verfolgen Sie das Konzert im Livestream

Treibjagd auf Migranten durch Chemnitz

In der sächsischen Stadt entlädt sich die Wut der Rechtsextremen gegen Ausländer. Die Polizei kann den Mob beim sonntäglichen Protestmarsch vorübergehend nicht aufhalten. Gestern hielten die Kundgebungen an. Wieder gerät Sachsen wegen gewaltbereiter Rechter in die Schlagzeilen.