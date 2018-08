Der Fehltritt der Aussenministerin Die österreichische Aussenministerin Karin Kneissl lädt Wladimir Putin an ihre Hochzeit ein – und sorgt so für eine Kontroverse. Gerd Höhler, Wien

Die Braut und der Präsident: die österreichische Aussenministerin Karin Kneissl (FPÖ) tanzt an ihrer Hochzeit mit Wladimir Putin. (Bild: Roland Schlager/Keystone (18. August 2018))

Weiss diese Frau, was sie tut? Ein gezielt lanciertes Video des russischen Auslandsenders RT zeigt Österreichs Aussenministerin Karin Kneissl, wie sie vor Kremlchef Wladimir Putin kniet und unterwürfig zu ihm hochblickt. Die Szene ereignete sich am Wochenende in der Südsteiermark, Kneissl hatte Putin als Ehrengast zu ihrer Hochzeit eingeladen.

Wie dieser peinliche Kniefall in anderen EU-Staaten ankommt, die Österreich derzeit als Ratsvorsitzland repräsentiert, schien die Wiener Chefdiplomatin offenbar nicht bedacht zu haben. Sie schüre, so der Russlandexperte Gerhard Mangott, im Westen «das Misstrauen, dass Österreich ein trojanisches Pferd Russlands in der EU ist».

Offenbar hat sich Kneissl ahnungslos der russischen Propagandamaschinerie ausgeliefert. Das peinliche Kotau-Video und ein weiteres über ein Tänzchen mit Putin stammen von RT, dem zur Hochzeit ein praktisch exklusiver Zugang gewährt wurde, während Kneissl die heimischen Medien bis auf einen Agenturfotografen ausgeschlossen hatte. Ein ranghohes Mitglied aus Putins Entourage schwärmte, der Hochzeitsbesuch zeige, dass «Russland als ganz normales Land wahrgenommen» werde. Damit haben dessen Claqueure ungewollt den eigentlichen Zweck dieses bizarren Besuchs bestätigt. «Das war eine gute Reise, eine sehr herzliche», verabschiedete sich Putin schon nach 75 Minuten.

Was nach der Einlage der Aussenministerin bleibt, ist der fatale Eindruck, dass Österreich das despotisch regierte Russland als «ganz normales Land» und Putin, der seine Gegner gnadenlos beseitigen lässt, als reinen Menschenfreund betrachtet. Die ganze Sache wirft auch auf Kanzler Sebastian Kurz kein gutes Licht. Als EU-Ratsvorsitzender hätte er Kneissl daran hindern müssen, diese «private» Einladung an Putin auszusprechen. Beobachter wittern auch innenpolitische Motive und fragen, ob sich Kneissl schlicht für die Demütigung habe rächen wollen, dass Kurz ihr von Anfang an die Europa-Agenda entzogen hat. Oder ob sich die parteilose Aussenministerin von der rechten FPÖ, der sie den Posten verdankt, hat einspannen lassen.

So oder so: Als Aussenministerin hat sich Kneissl endgültig als Fehlbesetzung erwiesen. Die 53-jährige gebürtige Wienerin und Nahostexpertin war zwar acht Jahre im diplomatischen Dienst tätig, aber ihr eigenwilliges Naturell, ihre zuweilen grobe Sprache entsprechen ganz und gar nicht diplomatischen Usancen. Auch fehlt als Politikerin schlicht die Erfahrung.