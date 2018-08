Chef von «Hanoi Hilton»-Knast erinnert sich an den dort inhaftierten McCain

Als Kampfflieger, der während des Vietnamkriegs Bomben auf Hanoi abwarf, wurde der jetzt verstorbene ehemalige US-Präsidentschaftskandidat John McCain im Oktober 1967 abgeschossen. Nach dem Absturz seines Skyhawk-Bombers in einen See wurde McCain von Nordvietnamesen gerettet und in Hanoi als Kriegsgefangener inhaftiert.