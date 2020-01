Buschfeuer in Australien vereinen sich zu «Mega-Brand» Die Feuer in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria haben sich vereint.

Ein Löschflugzeug versucht aus der Luft in Penrose die Flammen zu löschen. Bild: Dan Himbrechts / Keystone / EPA

(dpa/rem) Die hohen Temperaturen und starker Wind machen den Feuerwehrleuten in den Brandgebieten Australiens weiter schwer zu schaffen. An den Grenzen der beiden Bundesstaaten New South Wales und Victoria vereinten sich in der Nacht zu Samstag drei Brände zu einem «Mega-Brand», der eine Fläche von mehr als 600 000 Hektaren umfasste - das entspricht ungefähr der Grösse des Kantons Bern. In einigen der von den verheerenden Buschbränden betroffenen Gebieten erreichten die Temperaturen am Freitagabend 44 Grad, Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern wurden dazu registriert. Ab Samstag allerdings wurde eine Abkühlung erwartet.

In der Nacht zu Samstag mussten Bewohner der Stadt Wodonga wegen der Brände in Sicherheit gebracht werden. In New South Wales waren mehr als 3500 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort loderten am Samstagmorgen noch immer mehr als 140 Brände.

Seit Beginn der grossen Buschfeuer im Oktober verbrannten in ganz Australien mehr als zehn Millionen Hektar Land, das entspricht ungefähr der Grösse von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Tausende Häuser wurden zerstört. Bilder der Nasa zeigen, wie der Rauch 17 Kilometer in die Atmosphäre steigt.

Bild: Nasa

Millionen Tiere sterben bei den Bränden in Australien:

Im Conjola Nationalpark hat das Feuer ein Bild der Zerstörung zurückgelassen. (5. Januar 2020) Rick Rycroft