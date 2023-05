Bundesrat Rösti und der Klimaschutz

Arzt-Skandal Bodyshaming, verschleppte Sozialabgaben und ein flunkernder Chef: Eine Ex-Mitarbeiterin und ein Ex-Patient der Haehner-Praxis in Felben-Wellhausen packen aus

Als der Skandal um die Schweizer Arztpraxen von Thomas Haehner hochkochte, gaben die Ostschweizer Kantone Entwarnung. In den Praxen in St.Gallen, Appenzell und Thurgau habe es bisher nur kleine Mängel gegeben. Neue Details zeigen aber, dass die Praxis im thurgauischen Felben-Wellhausen in der Vergangenheit von schweren administrativen Versäumnissen geprägt war.