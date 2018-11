Brexit: Premierministerin May kündigt Gespräche mit Juncker in Brüssel an

Wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel reist die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend für ein Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Brüssel. Dies kündigte die britische Regierung am Dienstag an.