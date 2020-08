Brandspuren an geplantem Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen – Polizei geht von versuchter Brandstiftung aus

Am Wochenende ist es zu einer versuchten Brandstiftung an einem leerstehenden Wohnhaus der Stiftung Sonneblick in Walzenhausen gekommen. Pikant: Im Gebäude soll ein Asylzentrum untergebracht werden.