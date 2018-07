«Trump out»: US-Präsident in Grossbritanninen nicht willkommen

Donald Trump besucht in den kommenden Tagen Grossbritannien und trifft sich unter anderem mit Premierministerin Theresa May. Bereits am ersten Tag seiner Visite gab es Proteste aus der Bevölkerung. Die Polizei rechnet am Freitag gar mit 100'000 Demonstranten.