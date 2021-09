Aus dem Archiv «Die Apokalypse» – So berichtete unsere Zeitung vor 20 Jahren über die Terroranschläge vom 11. September Am Tag nach den Anschlägen auf New York und Washington berichteten unsere Zeitungen von einer «feigen Attacke auf Zivilisten», von einem «neuen Pearl Harbour», von einem Tag, der alles verändern wird. Ein Rückblick.

Die Titelseite des «St.Galler Tagblatt» am Tag nach den Anschlägen. Bild: Andri Vöhringer

11. September 2001. Es ist 8:46 Uhr in New York, als American-Airlines-Flug 11 in den Nordturm des World Trace Centers in New York kracht. Eine Boing 767 mit 81 Passagieren und 11 Crewmitgliedern. Während die Fernsehstationen einen Unfall vermuten und die gewaltige Rauchsäule filmen, kracht nur wenige Minuten später um 9:03 Uhr ein zweites Flugzeug in den Südturm. United-Airlines-Flug 175, 56 Passagiere, 9 Crewmitglieder. Beide Flüge wurden von je fünf Entführern gekidnappt und in die Türme gelenkt. Mit dem zweiten Einschlag war allen klar, dass es sich hier um keine Unfälle, sondern um einen Terrorangriff handelte.

United Airlines Flug 175 kracht in den Südturm des World Trade Centers.

Bild: Sean Adair/Reuters (New York, 11. September 2001)

Um 9:37 Uhr fliegt American Airlines Flug 77 ins Pentagon in Washington, um 10:03 Uhr stürzt United Airlines Flug 93 südlich von Pittsburgh auf ein offenes Feld. Die 34 Passagiere dieses Fluges hatten von den Anschlägen gehört und sich gegen die Entführer gewehrt. Es wird vermutet, dass diese Maschine das Weisse Haus oder das Kapitol hätte treffen sollen.

Im Laufe der folgenden anderthalb Stunden kollabierten beide Wolkenkratzer des World Trade Centers aufgrund der massiven Schäden.

«Panik, Grauen, Erschütterung» – titelte die «Luzerner Zeitung». Bild: Archiv LZ

Stefan Ragaz schreibt als Kommentar in der «Luzerner Zeitung»: «Sie hatten es auf die Wahrzeichen der amerikanischen Macht abgesehen. Sie trafen die USA aber nicht an den Schlagadern der Macht, sie töteten einfach Tausende von Menschen, von Wehrlosen, Unschuldigen - eine unfassbare Tat, eine unvorstellbare Dimension.»

In der «Aargauer Zeitung» schreibt Hans Fahrländer:

«Weder Strategen noch Hellseher haben es vorausgesehen: Am 254. Tag des 3. Jahrtausends hat unser Planet etwas erlebt, was es zuvor ausserhalb von Kriegszeiten noch nie gab.»

Die neue Form des Terrors, der die Opfer nach Tausenden zähle und vor nichts zurückschrecke, werde zur sicherheitspolitischen Herausforderung des 21. Jahrhunderts.

Die Titelseite der «Aargauer Zeitung». Bild: Archiv AZ

Das «St.Galler Tagblatt» beschreibt die unwirklichen Szenen aus den USA: «Die Bilder schienen einem schlechten Science-Fiction-Film zu entstammen, doch am gestrigen 11. September wurde wahr, was sich in dieser Form wohl niemand ausgemalt hat: Ein koordinierter Terrorangriff auf das Herz der USA.» Doch viele Medien sind sich einig; es ist nicht nur ein Angriff auf die USA, sondern auf die freie Welt.

Der US-Korrespondent Lorenz Kummer schreibt eindrücklich über den Schock-Zustand in New York: «Niemand hat eine Ahnung, wie viele Menschen in New York, in Washington, in den vier abgestürzten Flugzeugen ihr Leben verloren haben. Und niemand scheint zu wissen, wie es weitergeht. Auf den Strassen stehen die Menschen ratlos zusammen, sprechen mit leiser Stimme miteinander.»

Die Türme des World Trade Centers stürzten zusammen. Bild: Greg Semendinger/AP (New York, 11. September 2001)

An diesem Tag sterben 2996 Menschen aus 92 Ländern. Unter den Opfern waren zwei Schweizer Staatsangehörige. Gemäss Erkenntnissen amerikanischer Sicherheitsbehörden wurden die Anschläge vom islamistischen Terrornetzwerk Al-Kaida unter der Führung von Osama bin Laden geplant und von 19 seiner Mitglieder verübt, darunter 15 Staatsangehörige Saudi-Arabiens.

Der damalige «Tagblatt»-Chefredaktor Gottfried F. Höpli schreibt in seinem Kommentar: «Keine kleine Splittergruppe verblendeter Ideologen ist einer solchen Aktion fähig. Da steckt ein teuflisches Gehirn, da stecken immense finanzielle, technische und menschliche Ressourcen dahinter.»

15 Bilder 15 Bilder Die Frontseite der «Luzerner Zeitung» am Tag danach. Bild: Archiv LZ

Bundespräsident Moritz Leuenberger wird mit folgender Aussage zitiert: «Schockiert und aufgewühlt kann ich kaum die richtigen Worte finden. Es gibt auch nicht Worte für eine menschliche und politische Katastrophe apokalyptischen Ausmasses, die unvorstellbar ist und nie begreifbar sein wird.»

US-Präsident Bush sprach noch am gleichen Tag von einem Akt des Krieges und schwor Vergeltung. «Wir werden die Welt zusammenrufen im Kampf gegen den Terrorismus, der nun auf amerikanischem Boden ausgetragen wird», sagte Bush in einer Rede. Er sprach von einem «monumentalen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, den das Gute gewinnen werde.»

Artikel auf der Frontseite des St.Galler Tagblatts am Tag nach den Anschlägen. Bild: Archiv Tagblatt

Der ehemalige Nato-Oberkommandant Wesley Clark sagt gegenüber CNN: «Will it ever be the same?» – «Wird es je wieder so sein wie zuvor?»

In der Folge startete Bush die Militäroperation «Enduring Freedom». So begann am 7. Oktober der Krieg in Afghanistan mit dem Ziel, die herrschende Taliban-Regierung zu stürzen und Al-Kaida zu bekämpfen. Osama bin Laden bekannte sich drei Jahre später als Drahtzieher hinter den Anschlägen vom 11. September 2001. Eine US-Spezialeinheit fand und tötete Bin Laden schliesslich im Mai 2011. Die US-Regierung berief sich auch im Krieg gegen den Irak 2003 auf die Anschläge vom 11. September - trotz zahlreicher Zweifel der NATO-Verbündeten. Laut einer Studie einer internationalen Ärzte-Vereinigung starben im Krieg gegen den Terror weit über eine Million Menschen.

In diesem Jahr jähren sich die Anschläge vom 11. September 2001 zum 20. Mal. Und in Afghanistan haben die Taliban soeben wieder die Kontrolle über das Land zurückgewonnen.