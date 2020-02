Auf Feuer folgen Fluten: Kayak-Paddler nach Unwetter in Australien tot aufgefunden

Nach intensiven Regenfällen ist in einem Fluss im australischen Bundesstaat Queensland die Leiche eines 75 Jahre alten Kayak-Paddlers gefunden worden. Zuvor galt der Mann laut Polizei als vermisst. Zudem wurde an einem Wasserfall in der Touristenregion Gold Coast nach einer 26 Jahre alten Frau gesucht.