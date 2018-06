Assad droht US-gestützten kurdischen Milizen mit Angriff

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hat den US-gestützten kurdischen Milizen im Nordosten des Landes mit einem Angriff gedroht. "Das einzige verbleibende Problem in Syrien heute sind die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF)", sagte Assad in einem Interview mit Russia Today (RT) am Donnerstag.