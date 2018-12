Angehörige von Strassburger Attentäter aus Gewahrsam entlassen

Terroranschlag in Strassburg: Polizei erschiesst mutmasslichen Täter +++ Zahl der Opfer steigt auf vier +++ Ermittler suchen nach möglichen Komplizen

Drei Tage nach dem Anschlag in Strassburg hat sich die Zahl der Todesopfer auf vier erhöht: Ein weiterer Mensch erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Mindestens zwölf weitere Menschen wurden verletzt, die Mehrheit von ihnen schwer. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um den polizeibekannten Chérif Chekatt – am Donnerstagabend wurde er von der Polizei erschossen.