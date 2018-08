Angefochtene Wahl in Mali Der malische Präsident Keïta ist sich seiner Wiederwahl sicher. Die Opposition spricht aber von Wahlfälschung. Indirekte Nutzniesser sind die Islamisten. Stefan Brändle, Paris

«Das finale Duell» titelte eine Zeitung mit den Bildern von Ibrahim Boubacar Keïta (links) und Soumaïla Cissé. Bild: Legnan Koula/EPA (Bamako, 13. August 2018)

Fatalismus und Empörung dominieren nach der Präsidentschaftswahl in Mali, dem zentralen ­Sahelland im Kampf gegen den westafrikanischen Dschihadismus. Drei Tage nach dem zweiten Wahlgang deutet alles auf die ­Bestätigung des amtierenden Staatschefs Ibrahim Boubacar Keïta (73) hin. Die 19 Millionen Einwohner hatten offenbar mehrheitlich den Eindruck einer abgekarteten Wahl: Nur noch 25 Prozent der Stimmberechtigten, fast 20 Prozent weniger als beim ersten Wahlgang, gingen am vergangenen Sonntag zur Stichwahl an die Urne.

Der höchstwahrscheinlich unterlegene Herausforderer Soumaïla Cissé (68) sprach von einer «Diktatur der Wahlfälschung» und wies das Wahlresultat zurück, noch bevor es bekanntgegeben ist. Die Chefwahlbeobachterin der Europäischen Union, Cecile Kyenge, räumte bei einer Pressekonferenz «Unregelmässigkeiten» ein, wollte aber nicht von Betrug sprechen. Oppositionskandidaten kritisierten die EU-Präsenz als «Alibi für die Staatsführung».

Keïta geniesst Frankreichs Gunst

Fast 500 Wahllokale blieben jedenfalls geschlossen – offiziell aus «Sicherheitsgründen», auffälligerweise aber vor allem in Cissés Hochburgen im Landesnorden sowie in den Regionen um die Städte Sikasso und Ségou. Mehrere seiner engsten Mitarbeiter, darunter vier Franzosen, wurden diese Woche vorübergehend festgenommen.

Keïta genoss offenbar die Gunst Frankreichs, das seit 2013 im Saharagebiet Nordmalis ­einen erbitterten Krieg gegen Terrormilizen führt. Die politische Opposition hält den amtierenden Präsidenten aber für ­einen Teil des Problems: Seit seiner ersten Wahl 2013 hat er kaum etwas unternommen, um die Hochspannung im Land substanziell abzubauen. Dem Friedensabkommen mit den Tuareg von 2015 vermochte Keïta keine Nachachtung zu verschaffen.

Auch die von Paris vorangetriebene Bildung der regionalen Einsatzgruppe G5-Sahel mit Soldaten aus Mali, Burkina, Mauretanien, Niger und Tschad macht kaum Fortschritte. Dass Frankreich aus dem Hintergrund dennoch Keïta stützt, lässt nicht nur mit dem Festhalten am Status quo erklären, den der offensichtlich wiedergewählte Präsident verkörpert.

Bloss verschlimmert sich die Lage in Mali langsam, aber ­sicher. Nach dem Wüstennorden gerät auch der Mittelteil des riesigen Landes – das grösser als Frankreich und Deutschland zusammen ist – in den Griff der Gewalt. Die UNO-Blauhelm-Mission ­Minusma und die Ausbildungshilfe für die malische Armee und die G5-Sahel-Truppe – Deutschland ist allein mit tausend Mann präsent – vermögen daran nichts zu ändern. Derweil verarmt die ­Bevölkerung weiter, weil die Landeswirtschaft unter den bürgerkriegsähnlichen Wirren leidet; die Hilfsgelder des Westens versickern wie gehabt in den Taschen der Hauptstadteliten. Indirekt fördert dies den Vormarsch der Islamisten, die als weniger korrupt als die zivilen Behörden gelten.

In einzelnen Gegenden ­haben sie mit ihren sozialen, ­bürgernahen Einsätzen ganze Ethnien des Vielvölkerstaates auf ihre Seite gebracht, so neben ­Tuareg-Gruppen etwa auch Hirtenstämme der Peuls. Von der Präsidentschaftswahl bekommen diese Landbewohner oft nicht einmal etwas mit.