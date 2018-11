Amerika wählt neuen Kongress – «Schicksalswahl» für Trump?

Wahlen in den USA: Was sind die Midterms und warum können sie Trump gefährlich werden?

In den USA stehen am Dienstag die Zwischenwahlen, die sogenannten Midterms an. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Wahl der Legislative – des Kongresses. Präsident Donald Trump steht nicht zur Wahl, dennoch könnte der Ausgang auch seine zwei weiteren Amtsjahre massgeblich beeinflussen. Sechs Fragen und Antworten.