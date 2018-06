Eine starke Marke blickt nach vorne

Am Produktionsstandort in Arbon an der Egnacherstrasse 37 wird bis Herbst 2018 ein «Flagship»-Showroom auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern entstehen. In Zürich und Bern ist Forster mit Ausstellungen präsent und in Basel und Winterthur werden in Kürze neue Showrooms eröffnet. «Gegenwärtiges Ziel sind rund zehn solcher Showrooms in verschiedenen Schweizer Städten und wenige ausgewählte Handelspartner», sagt CSO Ansgar Igelbrink. Durch die Showrooms will Forster einen Mehrwert für die Kunden schaffen. «Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden die Küchen live erleben wollen bevor sie sich zu einem Kauf entschliessen.» Zudem könne durch den direkten Kundenkontakt in den Showrooms eine optimale Beratung sichergestellt werden.