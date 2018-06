Stein: Vermisst gemeldete Person tot aufgefunden Der von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden vermisst gemeldete 86-jährige Mann ist verstorben. Er wurde leblos aufgefunden.

Der seit Donnerstag in Stein vermisste 86-jährige Mann ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden tot aufgefunden worden. Der Leichnam wurde durch eine Drittperson am Samstag in unwegsamem Gebiet in der Nähe eines Wanderweges in Stein aufgefunden. Die Abklärungen der Kantonspolizei haben ergeben, dass der Mann höchstwahrscheinlich aufgrund einer natürlichen Todesursache verstorben ist. (kapo/Y.B.)