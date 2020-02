Romanshorn: Eine Predigt zum Lachen Premiere für Anne Zorell Gross: Ihr Fasnachtsgottesdienst war geprägt von feinem Heiligen-Humor.

Sie bewies Witz und Charme. Die neue Gemeindeleiterin der katholischen Pfarrei St.Johannes, Anne Zorell Gross, nahm am Sonntag in ihrer Vers-Predigt zum Fasnachtsgottesdienst Menschen auf dem Sockel – also Heilige – ins Visier und damit gleich auch die anwesenden Besucherinnen und Besucher.

So fragte sie sich mit Cäcilia, wer denn beim Singen «sein Maul» nicht oder eben doch aufmacht. Mit Florian und Marta wurden Weihrauch und Weihwasser thematisiert. Simon von Kyrene wurde gleich zum Schutzpatron der knieenden Anbeter erhoben. Und bei Johannes dem Täufer wurde sie ziemlich deutlich: «So wie er gilt es, den Mund aufzumachen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Denn Dinge unter den Teppich zu kehren, geht gar nicht.»

Gaby Zimmermann erhält einen Bischofshut

Dieser Fasnachtsgottesdienst wurde zu einer Predigt der etwas anderen Art. Es wurden fast ausnahmslos keine lebenden Personen mit Namen genannt. Dafür wurde Kirchlich-Alltägliches auf den Schild gehoben.

Einmal mehr gaben die Romis-Näbel-Horner dem Gottesdienst sein untrügliches und musikalisch-stimmiges Gepräge. Genauso wie Jungwacht-Blauring mit ihrem Kinderangebot – und der einheimisch-himmlische Verseschmied mit deutlichen Worten wie etwa dem Aufruf, dass Romanshorn keine Mauern und Trumpels brauche. Davon habe es schon viel zu viele. Er erwähnte, dass auch Frauen ganz vorne in der Kirche zu stehen hätten. «Denn sie sind nicht nur zum Gaffen geschaffen worden, meint mein Chef.» Wie das dereinst aussehen könnte, zeigte die neue Gemeindeleiterin, mit der Verleihung eines Bischofshuts an Gaby Zimmermann.