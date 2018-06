Public Viewing: Arbon ist bereit für die grosse Fussballparty Es sei die schönstgelegene WM-Lounge in der Ostschweiz, schwärmen die Fans. Das grosse Fussballfest am Quai kann steigen – erstmals regengeschützt. Max Eichenberger

Co-Veranstalter Reto Lütschg vor der WM-Longue, die neu überdacht ist. (Bild: Max Eichenberger)

Bei der Schlosswiese am Quai ist angerichtet für die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland, die am Donnerstag beginnt. Die Infrastruktur der WM-Lounge steht weitgehend. Erstmals ist sie «luftig» überdacht, damit die Besucher bei Regen nicht verscheucht werden und der Stimmungspegel nicht absäuft. Bei der gewählten Konstruktion mit dem hohen Dach und den offenen Seiten bleibt das Outdoor-Feeling ungetrübt.

Ein weiterer Vorteil: bei Hitze vor allem während der Nachmittagsspiele ist ein grösserer Teil der Sitzplätze beschattet. Und wer auf der ansteigenden Schlosswiese zur Mauer hoch «plägernd» die Spiele verfolgt, hat unter der Dachkante freie Sicht auf den grossen LED-Screen. «Die neueste Technologie gewährleistet ein optimales Bild mit hoher Auflösung – und das randlos auf zwanzig Meter Fläche», verspricht Reto Lütschg. Er tritt mit seiner Firma RLG GmbH erstmals als Co-Veranstalter auf. RLG und Radio FM1 sind eine Kooperation eingegangen.

Lütschgs Unternehmen ist auch Veranstalter des Arboner Seenachtfestes vom 6. bis 8. Juli. Synergien können genutzt und der Programmverlauf beider Anlässe aufeinander abgestimmt werden, da es am WM-Viertelfinal-Wochenende zu zeitlichen Überschneidungen kommt. An den Flanken der eingezäunten WM-Lounge werden noch die Verpflegungsstände und -lokale eingerichtet. Platz hat es auf dem Gelände für 2500 Fussballbegeisterte. Über das Budget machen die Partner keine Angaben.