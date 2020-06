Anzeige gegen Exhibitionisten liegt im Ermessen des Opfers: «Im besten Fall kann die Polizei dann noch ‹Samichlaus› spielen» Ein Exhibitionist entblösste sich in Wil vor zwei Frauen und masturbierte. Weil keine Anzeige erstattet wurde, kann die Polizei nicht gegen den Täter vorgehen.

Der Wiler Exhibitionist kommt wohl ungeschoren davon. Symbolbild: Getty

Zwei junge Frauen haben vergangene Woche ihren wöchentlichen Spaziergang im Wiler Naherholungsgebiet unternommen, als plötzlich ein Velofahrer an ihnen vorbei radelte, mit T-Shirt und entblösstem Hintern. Viel gedacht hätten sich die zwei Frauen dabei nicht, wie sie später gegenüber TVO sagten. Besagter Velofahrer tauchte wenig später auf einer Waldlichtung auf - nackt und masturbierend. Dabei habe er die Spaziergängerinnen angestarrt.

Die beiden Frauen meldeten den Fall der Polizei, verzichteten aber auf eine Anzeige. Aus diesem Grund kann die Polizei dem Vorfall nicht nachgehen. «Hierbei handelt es sich um ein Antragsdelikt», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Das heisst, wir sind erst befugt dem Delikt nachzugehen, wenn der Geschädigte eine Bestrafung für den Täter verlangt und einen entsprechenden Strafantrag bei uns stellt.» Anders sei es bei einem Offizialdelikt, bei dem der Staat von sich aus handeln muss. «Wenn man also mit dem Messer bedroht und ausgeraubt wird, liegt ein schweres Delikt vor, dem wir von Gesetzes wegen nachgehen müssen.»

Dunkelziffer liegt deutlich höher

Im vergangenen Jahr gab es im Kanton St.Gallen 25 Anzeigen wegen Exhibitionismus. Fälle wie der in Wil sind in dieser Statistik jedoch nicht aufgeführt. «Die Dunkelziffer liegt wohl um einiges höher», sagt Krüsi. So auch bei sexueller Belästigung. Dazu gab es rund 70 Anzeigen in 2019.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen

Ob Anzeige erstattet werden soll oder nicht, liegt laut Krüsi zudem im Auge des Ermessens. «Jeder reagiert anders auf so ein Erlebnis. Einigen ist es vollkommen egal, andere wiederum reagieren schockiert, oder ängstlich.» Wer sich persönlich verletzt fühle, und wer vor allem Angst empfunden habe, dem empfiehlt Krüsi auf jeden Fall sich bei der Polizei zu melden. «Im sexuellen Bereich muss immer vorsichtig mit solchen Vorfällen umgegangen werden, denn da kann es auch zu psychischen Verletzungen kommen.»

Selbst wenn keine Anzeige erstattet wird, werden Vorfälle von Exhibitionismus immer schriftlich festgehalten. Die Polizei behält sich vor, unter Umständen sogar Patrouillen vor Ort zu schicken. Doch selbst wenn dann ein Täter festgenommen werden kann, darf die Polizei ohne Anzeige nicht gegen ihn vorgehen. «Dann können wir im besten Fall etwas ‹Samichlaus› spielen. Das hat in den meisten Fällen aber leider wenig Auswirkungen auf den Täter», sagt Krüsi.