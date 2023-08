Zu Tisch Von der Redaktion getestet: Das sind unsere Ostschweizer Lieblingsrestaurants Jede Woche testet die Redaktion ein Restaurant und stellt es in unserer Rubrik «Zu Tisch» vor. Das sind die besten Adressen der vergangenen Monate.

Seit Jahren testen Redaktorinnen und Redaktoren in der Rubrik «Zu Tisch» Restaurants in der Ostschweiz. Unangemeldet kosten sie Gerichte, beurteilen Angebot, Ambiente und Service. Dies ist eine Auswahl der besten Adressen, die sie in den vergangenen 12 Monaten besucht haben.

Restaurant Baratella, St.Gallen

besucht von Luca Ghiselli

«Baratella»-Chef Franco Marchesoni leitet die Geschicke des Restaurants seit 1989. Bild: Andrea Stalder

In der Gastronomie geht alles schnell – und ist meistens auch schnell vorbei. Das «Baratella» ist da eine Ausnahme. Es trägt bereits seit über 100 Jahren diesen Namen, und seit mehr als 60 Jahren wirtet die Familie Marchesoni. Zuerst Vater Benjamino, dann seit 1989 Sohn Franco. Aber Beständigkeit ist nicht die einzige Qualität, die das italienische Restaurant im Unteren Graben in St.Gallen auszeichnet.

Es ist die traditionelle Küche auf hohem Niveau, das einladende Ambiente, die Gastfreundschaft. Es sind die Supplements, die es beim Hauptgang gibt. Und es sind die Desserts, die man isst, obwohl man schon lange satt ist. Kurz: Das «Baratella» ist ein Gesamtkunstwerk.

Restaurant Quellenhof, Gossau

besucht von Jolanda Riedener

Asiatischer Gemüsesalat mit Jakobsmuschel. Bild: Jolanda Riedener

Es ist schon einige Zeit her, als wir im «Quellenhof» Gossau zu Gast waren, die Erinnerung an diesen Abend war nachhaltig. Geschäftsführer und Gastgeber Haris Dzaferovic sowie sein Team legen Wert auf Details. An diesem heissen Sommerabend haben sie die Terrasse mit schattenspendenden Sonnensegeln, Ventilatoren und einem Sprühnebel ausgestattet.

Das Lokal punktet mit einem stilvoll eingerichteten Restaurant, einem überzeugenden Service und einer abwechslungsreichen Speisekarte, wobei sich asiatische, bodenständige und kreative Einflüsse bemerkbar machen.

Restaurant Aglio e Olio, Speicher

besucht von Jürg Ackermann

Küchenchef Marc Hohl kocht seit vielen Jahren im «Aglio e Olio». Bild: Michel Canonica

Seit 2016 kocht Marc Hohl im «Aglio e Olio» in Speicher – seit bald drei Jahren als Küchenchef. Nachdem das Restaurant lange jeweils mit 13 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet worden war, kam im letzten Herbst der langersehnte 14. Punkt dazu. Völlig zu Recht. Hohl kocht fantasievoll, mit vielen frischen Kräutern und immer wieder überraschenden Kombinationen von Aromen.«Mediterran alpin» umschreibt seinen Stil ziemlich gut. Die drei Gänge auf der wöchentlich wechselnden Genusskarte kosten weniger als 50 Franken.

Das Spezielle am Restaurant: Rund die Hälfte der Gäste sind Bewohnerinnen und Bewohner der Altersresidenz Hof Speicher, für die das Restaurant auch ein Tor zur Welt ist. Der Rest kommt von auswärts. Es gehört zur Vision des Restaurants, dass sich hier Generationen durchmischen. Auch die jüngsten Gäste fühlen sich hier wohl – allein schon der fantasievollen Kinderkarte wegen.

Restaurant Staader Fährhaus, Konstanz

besucht von Stefan Borkert

Küchenchef Heinz-Josef Diestel im Staader Fährhaus in Konstanz. Bild: Marius Eckert (2. 5. 2023)

Direkt am Ufer des Bodensees befindet sich mit dem Staader Fährhaus in Konstanz ein kulinarisches Bijou. Heinz-Josef Diestel bewirtet und bekocht hier kreativ und innovativ seine Gäste auf wirklich hohem Niveau. Das gilt für die Speisen genauso wie für die Betreuung der Gäste. Man hat die Wahl: Restaurant, Seeterrasse, individuelles Gartenhäuschen oder den Nebenraum «Chef’s table».

Restaurant Weid, Heiden

besucht von Müller Melissa

Ivanassèn Berov (15 Gault-Millau-Punkte) kocht gern draussen am offenen Feuer. Bild: Arthur Gamsa (21. 11. 2022)

Die Forelle aus dem Smoker schmeckt fantastisch zart. Frischer geht’s nicht, da Küchenchef Ivanassèn Berov die Forellen kurz vor der Zubereitung aus seiner Zucht in Heiden fischt. Auch das Dessert hat mich beeindruckt: Eine Carameltarte mit Zwetschgenmus, das über dem Feuer geräuchert wurde. Das rauchige Aroma, vermischt mit Caramel, Zwetschge und Salz, war ein ungewöhnliches Geschmackserlebnis.

Wie ein Alchimist hantiert der Koch draussen im Garten an seinem Smoker. Er kocht gern mit selbst gesammelten Pilzen und Kräutern. Obwohl die «Weid» ein stilvoll eingerichtetes Gourmetlokal ist, ist die Atmosphäre entspannt. Von der schönen Gartenterrasse geniesst man unter dem Schatten der Bäume einen schönen Panoramablick auf Heiden und den Bodensee.

Wirtschaft zum Löwen, Weinfelden

besucht von Hans Suter

Das Rindsfilet in der Brioche-Kruste. Bild: Hans Suter

Kochen ist ein Handwerk und eine Kunst zugleich – mit fliessendem Übergang vom einen zum anderen. Küchenchef Thomas Bodenmann zelebriert dies in der Wirtschaft zum Löwen auf eindrückliche Weise. Als Meister seines Fachs hat er ein ausgeprägtes Gespür für beste Qualität, das handwerkliche Können für die Zubereitung und Veredelung der saisonal unterschiedlichen Produkte und die künstlerische Kreativität, daraus immer wieder Neues zu erschaffen, ohne dabei auf die bei Gästen beliebten Klassiker verzichten zu müssen.

Im «Löwen» wird aus Überzeugung und Berufsstolz alles in Handarbeit selbst hergestellt, jeder Fonds, jede Sauce. Das schmeckt und riecht man mit jedem Bissen.