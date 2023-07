Zu Tisch Gyros, Moussaka und gebackener Feta: Stavros Ghiatras kocht wie seine Grossmutter einst in Griechenland «Kostas der Grieche» in der St.Galler Altstadt punktet nicht nur mit schmackhaftem Essen, sondern auch mit herzlicher Gastfreundschaft.

Mediterrane Gastfreundschaft: Das Wirtepaar Tiziana und Stavros Ghiatras in ihrem Lokal in der St.Galler Altstadt. Bild: ja

Infos zum Restaurant Kostas der Grieche Adresse: Magnihalden 23, 9000 St. Gallen, Telefon 071 222 57 21, www.kostas-der-grieche.ch

Öffnungszeiten: Di bis Sa von 11.15 bis 14 Uhr und 18 bis 23 Uhr Erstmals erschienen am 17.6.2022, aktualisiert am 17.3.2023.

Stavros Ghiatras ist ein kommunikativer Wirt. Auch wer zum ersten Mal in seinem Restaurant an der Magnihalde in der St. Galler Altstadt sitzt, wird begrüsst, als wäre er ein alter Bekannter.

Der 49-jährige St.Galler mit griechischen Wurzeln ist eine feste Grösse in der städtischen Gastro-Landschaft. Seit 20 Jahren führt er das Restaurant «Kostas der Grieche», das er damals zusammen mit seiner Frau Tiziana - eine gebürtige Italienerin - von seinen Eltern übernahm. Schnell wird beim Besuch klar: Gastfreundschaft ist hier kein billiges Schlagwort, sondern gelebte mediterrane Herzlichkeit und Offenheit.

Die wunderbare Küche des Mittelmeeres - griechisch geprägt - ist natürlich der rote Faden auf der Speisekarte. Wir starten den Abend mit Feta Skaras (16.50), einem leckeren im Ofen gebackenen Schafskäse mit Olivenöl, Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch. Ausserdem gibt es knusprige Kalamaresringe mit Tzatziki (16.50). Dazu köstliches Pita-Brot und Oliven.

Zimt, Lorbeer, Nelke, Wein und Honig

Bei den Hauptgängen wählten wir Klassiker. Einmal das sehr empfehlenswerte Gyros im Pita-Brot mit Schweinefleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebeln und viel Tzatziki (18.50). Zum anderen Moussaka, Auberginen-Hackfleisch-Auflauf mit Kartoffeln, Käse und Béchamel-Sauce, dem Gewürze wie Zimt, Lorbeer, Nelke sowie Rotwein und Honig einen leicht exotischen wie typisch griechischen Geschmack verleihen. Die Portionen sind üppig. Das Preis-Leistungsverhältnis dementsprechend gut.

Moussaka: Der fein gewürzte Auberginen- und Hackfleischauflauf. Bild: ja

Was Ghiatras besonders mag: Gäste in Gruppen, die ihm bei der Auswahl der Speisen freie Hand lassen. «Ich sage ihnen, was ich da habe, was ich empfehle und tische ihnen dann eine Tavolata auf.» Mediterrane Unkompliziertheit eben. Die Qualität der Produkte ist für Ghiatras eine zentrale Komponente. Den Fetakäse und den für die Tzatziki-Sauce so wichtigen griechischen Joghurt bezieht er von einem Produzenten in Nordgriechenland, das meiste Fleisch kommt aus dem Appenzellerland.

Die Familie des Wirtes stammt von der Ionischen Insel Zakynthos

Später am Abend tauchen dann auch noch Kostas und Anna Ghiatras - die Eltern des Wirtes - im Restaurant auf. Sie lassen sich immer wieder mal blicken. Um beispielsweise Stammgäste zu begrüssen, die sich schon vor Jahrzehnten in ihrem Restaurant für die griechische Küche begeistern liessen.

Die Familie Ghiatras war in den 1960er Jahren nach St. Gallen gekommen und eröffnete 1987 das Restaurant, das schon damals «Kostas, der Grieche» hiess und unweit der Magnihalde in der St.Galler Altstadt lag. Der Namensgeber des Restaurants musste dann 2002 aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.

Rezepte der Grossmutter

Die Familie stammt von der Insel Zakynthos, einem 400 Quadratkilometer grossen Eiland, das neben Korfu das wichtigste Touristenziel im Ionischen Meer ist. Die Venezianer nannten die Insel einst «Blume des Ostens». Hier wohnte auch die Grossmutter von Stavros Ghiatras, nach deren Rezepten der gelernte Mechaniker auch heute noch kocht.

Wer einen Abend im Kostas verbringt, kann sich zumindest ein Stück weit vorstellen, wie reich und bunt sich das (kulinarische) Leben auf dieser Insel anfühlen muss.