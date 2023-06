Zu Tisch Die Angebetete stilsicher in den Genusshimmel entführen: Das «Rössli» in Kirchberg macht's möglich Ein schöner Abend zu zweit und sich kulinarisch verwöhnen lassen ohne die geringste Gefahr eines Fehltritts bei der Menu- oder Weinwahl. Für solche Momente bietet das Restaurant Rössli Kirchberg ein viergängiges Geniessermenu an. Der Gentleman muss vorher nur noch unverdächtig checken, ob die Angebetete die Zutaten wie Fleisch und Fisch mag.

Geschäftsführerin Rosmarie Kläger und Küchenchef Willi Ammann freuen sich bereits auf die bevorstehende Wildsaison. Bild: Hans Suter

Infos zum Restaurant Rössli Adresse: Neudorfstr. 3, 9535 Kirchberg, Telefon 071 931 31 31,

www.roessli-kirchberg.ch

Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 11-14 und 18-23 Uhr, Sa 17-24 Uhr, So 10-21 Uhr, Di und Mi geschlossen.

Angebot: Vorspeisen ab 9.50, Hauptgerichte ab ca. 28.50 Fr. Mittagsmenu ab ca. 21.-. Erstmals erschienen am 18.8.2022, aktualisiert am 21.3.2023.

Wer zum ersten Mal vor dem Restaurant Rössli in Kirchberg steht, muss sich kurz Zeit nehmen zum Bestaunen der stattlichen Holzfassade. Seit mehr als 300 Jahren werden hier Gäste bewirtet. Das «Rössli» gilt als ältestes noch geöffnetes Wirtshaus in dieser Gemeinde am Nordrand des Toggenburgs. Tipp: Wer etwas grösser gewachsen ist, sollte beim Eintreten den Kopf einziehen.

Kreativ, aber nicht abgehoben

Das «Rössli» lockt mit einem kreativen, aber nicht abgehobenen Angebot an Spezialitäten aus Küche und Keller. Bei kulinarisch weniger erfahrenen Gästen punkten Küchenchef Willi Ammann und Geschäftsführerin Rosmarie Kläger mit einem harmonisch komponierten viergängigen Geniessermenu (Fr. 88.-/Person).

Die Wahl der Weine kann der Gast ebenso den Profis anvertrauen (Weinbegleitung Fr. 25.-/Person). Mit diesem kleinen Kniff hat der Gast die Gewähr, dass die Angebetete stilsicher in den kulinarischen Genusshimmel entführt wird und sich rundum gut umsorgt fühlt.

Zusätzlicher Pluspunkt: Das Menu ist nicht einfach eine Zusammenstellung von Gerichten aus der Speisekarte, sondern eine weitgehend eigenständige Kreation.

Das Geniessermenu in vier Gängen

Eine Entdeckung: Petersilienwurzelsuppe mit Forellenfiletstreifen. Hans Suter

Eröffnet wird der Abend mit etwas Dietschwiler Rehschüblig und würzigen Gähwiler Käse als Amuse-Bouche. Im selbst wählbaren Tempo folgt als erster Gang eine Petersilienwurzelsuppe mit Forellenfiletstreifen (eine Entdeckung!).

Dazu wird als Weisswein ein Glas Blanc de Mer (Amigne, Chardonnay) von Jean-René Germanier aus dem Wallis gereicht.

Eine Spezialität: Rohschinken vom Durocsäuli. Hans Suter

Der Blattsalat mit Parmesankörbchen und Rohschinken vom Rupperswiler Durocsäuli (eine Spezialität!) wird von einem Glas Waldschütz Rosé Grande Cuvée (Blauburgunder, blauer Portugieser, Cabernet Sauvignon, Merlot, Zweigelt) begleitet.

Als Hauptgang folgt ein im Kräutersud pochiertes Rindsfilet an Schnittlauch-Sabayone mit neuen Bratkartoffeln und buntem Frühlingsgemüse. Ein roter Cabernet Sauvignon Grande Réserve QW vom Weinhof Waldschütz rundet das Geschmackserlebnis ab.

Der Hauptgang des Geniessermenus: im Kräutersud pochiertes Rindsfilet an Schnittlauch-Sabayon mit neuen Bratkartoffeln und Gemüse. Hans Suter

Fehlt nur noch das Dessert: Erdbeersalat, begleitet von zweifarbigem Tobleroneparfaitglace – eine schöne Aromenkombination.

Aromen: zweierlei Tobleroneparfait mit Erdbeersalat. Hans Suter

Das von Culinarium zertifizierte Restaurant bietet eine breite Speisekarte mit vielen Klassikern. Die Zutaten stammen nach Möglichkeit aus der Region, insbesondere das Fleisch. Bekannt ist das «Rössli» aber auch für Wildspezialitäten aus einheimischer Jagd. Und für Mittagsmenus.

Mittagsmenu: Poulet-Stroganoff mit Pilawreis und Gemüse.