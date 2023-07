ZU TISCH Den See vor der Nase, Abwechslung auf dem Teller: Das Hafenbuffet Rorschach überzeugt mit flexibler Karte und unschlagbarer Aussicht Das Hafenbuffet ist weit über die Rorschacher Stadtgrenzen ein Begriff. Nicht nur wegen seiner bewegten Geschichte, sondern auch wegen seiner Gegenwart. Christoph Brändle und Celina Diethelm legen Wert auf Details.

Christoph Brändle und Celina Diethelm sind seit rund sechs Jahren Gastgeber im Rorschacher Hafenbuffet – und haben dem Traditionslokal den Namen zurückgegeben. Bild: Marius Eckert

Infos zum Restaurant Hafenbuffet Adresse: Restaurant Hafenbuffet, Hauptstrasse 56, 9400 Rorschach. Tel. 071 841 08 08. hafenbuffet.ch

Öffnungszeiten: Mi bis Fr: 10 bis 14 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr, Sa: 10 bis 23 Uhr, So 10 bis 16 Uhr. Betriebsferien vom 16. Juli bis 2. August 2023.

Draussen ist an diesem Sommersamstag alles los, was an einem schönen Wochenende am See los sein kann: Auf dem Hafenplatz findet eine Silent Disco statt, das danebengelegene Zeltwerk ist prall gefüllt.

Darüber thront das Hafenbuffet, im ersten Stock des Bahnhofgebäudes. Und wer zur Tür unten hinein und die geschwungene Treppe hinauf geht, fühlt sich ein wenig, als wäre er der ganzen Aufregung auf einen Schlag entflohen – ohne an Ausblick einzubüssen.

Bewegte Geschichte, kulinarische Konstanz

Das Rindstatar in scharfer Variation. Bild: ghi

Die Hafenbuffet-Geschichte ist bewegt. In aller Kürze: Bis 2006 ging es hier oben wild zu und her, das Hafenbuffet war eine Bar mit Konzertlocation. Künstlerinnen, die internationale Stars wurden, spielten hier. Beth Ditto von der Band Gossip etwa. Danach wurde das Lokal zum Gourmet-Restaurant. Das «Englers am See» hielt sich bis 2017. Dann gab Christoph Brändle, der bereits davor Küchenchef war, der Beiz ihren ursprünglichen Namen zurück: Hafenbuffet.

Die Fischvariation mit Forelle, Kabeljau und Seelachs. Bild: ghi

Er und Celina Diethelm setzen seither auf eine abwechslungsreiche, saisonale, bodenständige Küche. Die Speisekarte ändert sich wöchentlich. Wir entscheiden uns zum Auftakt für ein Tatar vom Schweizer Rind in der scharfen Variante (19.50). Scharf ist scharf genug, das dazugehörige Toastbrot reichlich und knusprig, der kulinarische Auftakt folglich gelungen.

Die Spaghetti mit Riesencrevetten und Aglio-Olio-Peperoncino-Sauce. Bild: ghi

Weiter geht es – wie könnte es in einem Lokal, das der Tafelgesellschaft «Zum Goldenen Fisch» angehört anders sein – mit Fisch. Und zwar mit einer ganzen Variation, bestehend aus Forelle, Kabeljau und Seelachs. Dazu gibt's auf Wunsch auch junge Kartoffeln (36.50). Ebenfalls werden uns Spaghetti mit Riesencrevetten an einer Aglio-Olio-Peperoncino-Sauce serviert (31.50). Die Portionen fallen grosszügig aus, die Pasta ist perfekt al dente gekocht, die Meeresfrüchte schmecken frisch.

Abgerundet wird das alles von einem 2018er Rivaner vom Weingut Herzog in Thal (47.-.). Und danach geht's zurück ins Getümmel auf den Hafenplatz. Ob das Hafenbuffet nach der Neugestaltung hier die langersehnte Gartenterrasse einrichten kann?