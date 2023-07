Wanderung Wandern, Lernen und Lärmen in einem: Auf dem Toggenburger Klangweg kann man sein inneres Kind rauslassen 26 Installationen, auf denen man draufhauen, ziehen, klingeln und rütteln darf, bis es lärmt. Das findet man auf dem Klangweg ob Wildhaus. Die Wanderung, die von der Alp Sellamatt bis zum Oberdorf führt, hat aber auch sonst viel zu bieten. Sie lohnt sich deshalb auch jetzt, weil die Renovationen des Klangwegs in vollem Gange sind.

17 Bilder 17 Bilder Bilder: Aylin Erol, 27. Juli 2023

Infos zur Wanderung Start: Alp Sellamatt

Ziel: Wildhaus Oberdorf

Strecke: 6.7 Kilometer

Wanderzeit: 2 Stunden 30 Minuten

Schwierigkeit: Leicht

Aufstieg: 147 Meter

Abstieg: 307 Meter

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, mit Kinderwagen/im Rollstuhl nur bedingt geeignet (gute Bremsen unbedingt nötig)

Gaststätte: Berggasthaus Sellamatt, Bergrestaurant Iltios, Berggasthof Oberdorf

Parkplätze: Talstation Sellamattbahn

Öffentlicher Verkehr: Buslinie 790

Als Kind macht man gerne Krach. Lärm. Haut drauf, auf Töpfe, Rohre, Platten, oder was auch immer man findet, das lustige, laute Töne erzeugt. Die Erwachsenen finden das aber selten lustig. Sie haben Kopfweh. Oder Angst, die Nachbarn zu stören.

Und dann, irgendwann, ist man selbst erwachsen und hat diese Neugier und Freude an Klängen aller Art verloren. Oder hat man sie vielleicht einfach nur vergessen? Hoch über Wildhaus, auf der Wanderung von der Alp Sellamatt zum Oberdorf, kann man diese Neugier wiederentdecken. Ohne irgendeine Menschenseele zu stören. Bein schönster Sicht auf die Toggenburger Berge. Und zwar auf dem Klangweg.

Alp Sellamatt

Bevor es mit der Wanderung beginnen kann, parkiert man das Auto vor der Talstation der Sellamattbahn in Alt St.Johann. Oder man läuft von der Bushaltestelle «Alt St.Johann, Dorf» zum Sessellift. Dieser transportiert einen hinauf auf die Alp Sellamatt, wo der Klangweg seinen Anfang nimmt. Ein braunrotes Schild weist den Weg.

Direkt hinter dem Berggasthaus Sellamatt befindet sich auch schon die erste «Klangstation». Metallrohre ragen in die Luft. Auf deren Öffnungen soll man draufhauen. Mit Flipflops.

Flipflop-Klänge hallen nach Alt St.Johann, wenn die Klangweg-Wanderinnen und -Wanderer auf der Alp Sellamatt ankommen. Bild: Aylin Erol

Was kurios erscheint, klingt gar nicht mal so schlecht und macht grossen Spass. Das Kind in einem ist jetzt geweckt. Auf zur nächsten Lärm-, äh, nein, Klangstation! Lärm verursachen hier nämlich nicht alle Konstruktionen. So gibt es Mühlen, die man drehen kann, bis ein Geräusch wie kullernde Kieselsteine entsteht. Oder einen Felsen mit eingemeisselten, runden Gängen, die leise Töne laut auf die andere Seite des Felsens transportieren.

Die Löcher im Fels, die ein Klangkünstler bei dieser Installation überlegt platziert hat, könnte man fast übersehen. Bild: Aylin Erol

Hier finden Sie eine interaktive Karte mit allen Klangstationen, inklusive Video:

Iltiosbahn

Der Klangweg ist in zwei Etappen geteilt. Denn der Weg führt zunächst über die Station der Iltiosbahn, von wo aus man ein Bähnli auf den Chäserrugg oder zurück ins Tal nehmen kann. Hier kann man darum alternativ starten oder die Route beenden. Oder einfach im Bergrestaurant Iltios einkehren.

Hoch zum Chäserrugg, runter ins Tal, oder weiter auf dem Klangweg? Vor dieser Entscheidung steht man beim Iltios. Bild: Aylin Erol

Die Klangwegschilder führen einen danach sanft den Hügel hinab und auf einen schmalen Schotterweg. Und von klingenden Kuhglocken, über Tonleitern aus Holzprügeln und zu Metallfiguren in der Form von Pilzen, auf die man mit dem Hammer einhauen darf, dass es nur so scheppert. Durch die unterschiedlichsten Instrumente wird einem bewusst, dass man Klang nicht nur hören, sondern auch spüren und sehen kann.

Der Klangweg ist darum Wandern, Lärmen und Lernen in einem. Es gibt nur einen Haken: Das ganze Hämmern, Schlagen, Kordelnziehen und Glockenklingeln in den vergangenen zwanzig Jahren, seitdem es den Klangweg gibt, hat die Instrumente ganz schön mitgenommen. Ein paar sind darum beschädigt. So etwa das Xylophon aus Stein - das sogenannte Lithophon - über das eine Steinkugel rollen und so ein Lied spielen soll. Die Kugel kommt nur bis zur Hälfte des Liedes. Dann bleibt sie auf den Steinplatten stecken. Bei anderen Instrumenten ist wiederum ein wichtiges Detail, etwa ein Holzknüppel, verloren gegangen.

Der Klangweg wird darum bis 2024 laufend erneuert – und erweitert. Zu den bestehenden 26 Installationen kommen zwölf weitere von bekannten Klangkünstlerinnen und Klangkünstlern hinzu.

Mit Blick auf die Toggenburger Berge, darf man ordentlich draufhauen. Auf manche Instrumente zumindest. Bild: Aylin Erol

Oberdorf

Bis es so weit ist, muss man den Klangweg aber nicht meiden. Auch abgesehen von seinen Instrumenten hat die Wanderung vieles zu bieten: Eine atemberaubende Aussicht auf die Toggenburger Berge, eine Fülle an Wildblumen, einladende Bänkli, mehrere Toiletten auf dem Weg und sogar eine grosse Grillstelle, kurz vor dem Oberdorf.

Der Ausblick auf dem Klangweg ist mindestens so schön wie die vielen Töne und Klänge, die man dabei entdeckt. Bild: Aylin Erol

Im Oberdorf selbst angelangt, kann man zum Schluss die Seilbahn beim Berggasthof Oberdorf nehmen und zurück ins Tal fahren. Von dort aus fährt ein Postauto nach Alt St.Johann, an den Startpunkt.