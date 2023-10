Wandertipps Unten grau, oben blau: 6 Wanderungen, um dem Nebel zu entfliehen Mit dem Herbst kommt auch die Nebelzeit. Ob auf einer ausgedehnten Tour oder abgekürzt mit der Bergbahn: Entfliehen Sie über die Nebeldecke und Tanken Sie auf diesen Routen Sonne.

Eindrücklicher Blick aufs Nebelmeer: Zum Beispiel hier auf dem Hohen Hirschberg. Bild: Ralph Ribi

Wenn die Tage grau sind, ist jeder Sonnenstrahl wertvoll. Je nach Wetterlage muss man gar nicht weit gehen, um eine Wanderung oder einen Spaziergang an der Sonne zu geniessen: Sechs Ideen, um dem Nebel zu entfliehen.

Salen-Reutenen: Mit dem Bus oder zu Fuss

Das Thurtal ist oft Nebelverhangen. Bild: Donato Caspari (18.2.2021)

Um dem nebeligen Thurtal zu entfliehen, braucht es oft nur ein paar Höhenmeter. Wer eine ausgedehnte Wanderung unternehmen, dem Nebel entfliehen und so richtig in Schwung kommen möchte, nimmt zum Beispiel diese etwa 15 Kilometer unter die Füsse.

Start der etwa vierstündigen Wanderung ist Müllheim Dorf. Über den Tonisbärg geht es nach Homburg und Salen-Reutenen, wo man in der Besenbeiz Rüütemer Beizli Rast machen kann. Das Ziel ist Steckborn.

Hundwiler Höhi: Nur zu Fuss

Die Hundwiler Höhe liegt oftmals über dem Nebel. Leserbild: Luciano Pau (14.11.2022)

Die Hundwiler Höhi ist unter anderem wegen der legendären Bergbeiz bekannt, die sich auf dem Hügel befindet. Das Bergrestaurant Hundwiler Höhe ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. Im Berggasthaus kann man auch übernachten.

Es gibt verschiedene Wanderrouten, die zur Hundwiler Höhi führen. Von Gonten ist die Beiz in etwa einer Stunde und 15 Minuten erreichbar. Etwas länger geht es ab Zürchersmühle.

Kronberg: Zu Fuss oder mit der Seilbahn

Der Kronberg ist im Sommer und Winter ein beliebtes Ausflugsziel. Bild: Michael Genova

Es gibt mehrere lohnenswerte Wanderungen auf den Kronberg. Zum Beispiel ab Jakobsbad via Eugst erreicht man den Gipfel innerhalb von 2,5 Stunden. Von der Schwägalp benötigt man 1 Stunde 45 Minuten. Man kann aber auch ausgedehntere Routen ab Urnäsch oder Appenzell unternehmen.

Der Kronberg ist nicht nur in den Sommermonaten geöffnet. Je nach Schneeverhältnissen gibt es im Winter eine Schlittelpiste bis nach Jakobsbad. Auch wer nicht wandert, kommt auf seine Kosten. Er kann an der Talstation der Bergbahn auf den Seilpark oder die Rodelbahn gehen, für Kinder gibt es einen grossen Spielplatz.

Heiden: Zu Fuss oder mit der Bahn

Der Nebel erzeugt auch stimmungsvolle Herbstbilder. Leserbild: Ursi Marthy (7.11.2020)

Das Biedermeierdorf zwischen Bodensee und Säntis ist durch seine Lage einen Besuch wert. Anreisen kann man bequem von Rorschach aus mit der Zahnradbahn. Heiden war einst Molken- und Luftkurort. Das Dorfbild mit seinen Kulturobjekten ist von nationaler Bedeutung. Der Friedensnobelpreisträger und Gründer des Roten Kreuzes Henry Dunant fand in Heiden Asyl.

Eine familienfreundliche Wanderung ist der Witzweg: Dieser startet in Heiden und führt ohne grosse Steigung in etwa 3,5 Stunden nach Walzenhausen. Mit dem Kinderwagen ist die Tour allerdings nicht zu bewältigen.

Hörnli: Nur zu Fuss

Vom Berggasthaus Hörnli hat man meistens eine tolle Aussicht. Bild: Stefan Marolf

Auf dem Hörnli hat man eine tolle Aussicht. Bei schönem Wetter reicht diese bis in die Walliser und Berner Alpen reicht. Das Berggasthaus eignet sich, um für eine Stärkung einzukehren. Auch wenn Säntis und Churfirsten gut zu erkennen sind: Der Gipfel liegt auf Zürcher Kantonsgebiet – und das blau-weisse Wappen prangt stolz an der Restaurantfassade.

Das Hörnli ist nur zu Fuss erreichbar und das Strässchen den Wandernden, Bikerinnen und Schlittlern vorbehalten. Eine ausgedehnte Rundwanderung ab Fischingen dauert 5 Stunden 40 Minuten, es gibt aber auch kürzere Routen.

Hoher Kasten: Zu Fuss oder mit der Seilbahn

Ein eindrückliches Spiel von Wolken und Sonne kann man auf der «Kasten» erleben. Leserbild: Doris Sieber (4.10.2022)

Zugegeben: Auf den Hohen Kasten kommen Gäste ganz gerne auch ohne Wanderschuhe. Das Drehrestaurant ist ein beliebtes Ausflugsrestaurant. Beim Zmittag kann man die Aussicht einmal von allen Seiten her geniessen.

Ein Klassiker ist die Wanderung ab Brülisau auf den Gipfel. Die Route ist lohnenswert und entsprechend beliebt. Die Aussicht macht die Schweissperlen, die unterwegs geflossen sind, allemal wett. Via Ruhesitz erreicht man den Berg in etwa drei Stunden. Auch die Tour via Plattenbödeli ist zu empfehlen.