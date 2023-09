Wandertipp Über die Hügel dem Bach entlang: Vom Appenzeller Mittelland auf der Kantonsgrenze dem Wattbach entlang zum Schlössli Haggen Der Start dieser Wanderung ist mit 18 Prozent Steigung wahrlich kein Schleck. Die Aussicht vom Alpstein bis zum Bodensee ist dafür postkartentauglich.

51 Bilder 51 Bilder Aussicht von der Fröhlichsegg aus, 998 Meter über Meer. Bilder: Gabriela Hagen

Infos zur Wanderung Start: Haltestelle Stofel, Appenzeller Bahnen

Ziel: Wirtschaft zum Schlössli, Haggen

Strecke: 8,09 km

Wanderzeit: 2 h 10 min

Aufstieg: 245 m

Abstieg: 397 m

Schwierigkeit: leicht, T1

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Wirtschaft zum Schlössli Haggen Tel. 071 277 31 01, Feuer- und Grillstellen: Fröhlichsegg

Öffentlicher Verkehr: Appenzeller Bahnen Richtung Teufen

Parkplätze: entlang der Hauptstrasse Richtung Teufen

Haltestelle Stofel, Appenzeller Bahnen, 838 Meter über Meer

An der Haltestelle Stofel der Appenzeller Bahnen liegt der Start dieser Wanderung. Parallel zu den Gleisen führt die Strasse Unterrain geradeaus aufwärts, bis zur Verzweigung Bündtstrasse. Diese Etappe ist schweisstreibend: 18 Prozent Steigung werden auf dem Schild am Strassenrand angegeben. Während man sich den steilen Weg hinauf kämpft, wird man bereits nach wenigen Metern von einer imposanten Aussicht auf das Säntispanorama begleitet.

Den Wanderwegschildern in Richtung Fröhlichsegg, Jägerei, St.Gallen folgen und weiter auf der Bündtstrasse bleiben. Nach den ersten hundert zurückgelegten Höhenmetern steht am Wegrand ein Bänkli im Schatten zum Verschnaufen parat. Der Ausblick über die verstreuten Bauernhöfe auf den grünen Hügeln und der weite Himmel über den Bergen entschädigen jeden Wandervogel für den Krampf bergauf.

Nach wenigen Höhenmetern wird man mit einer weitläufigen Aussicht belohnt. Bild: Gabriela Hagen

Der Strasse weiter aufwärts in Richtung Fröhlichsegg und Rütli/Jägerei folgen. Beim Standort Ahorn, 940 Meter über Meer, biegen wir vor dem Waldrand rechts auf den Kiesweg nach Fröhlichsegg, Waldegg, Speicher ab. Nach 50 Metern steht am Wegrand unter den Bäumen ein nächstes Bänkli zur Rast parat. Die Fernsicht über das Appenzellerland bis zum Bodensee ist eindrücklich. Zum Grillplatz Fröhlichsegg ist es nicht mehr weit, der steile Waldweg ist die letzte anstrengende Etappe.

Das Wasserreservoir Fröhlichsegg auf 974 Meter über Meer liegt links vom Waldweg und ist ein guter Orientierungspunkt. Das Dach des Reservoirs ist begehbar, man kann noch einmal in die Ferne blicken, bevor es im Wald aufwärts weiter zum Grillplatz Fröhlichsegg geht.

Fröhlichsegg, 998 Meter über Meer

Oben angekommen findet man mehrere Grill- und Feuerstellen, sogar ein WC-Häuschen und einen Unterstand mit Brennholz ist vor Ort. Durch das Fernrohr kann man die Berge inspizieren, eine Informationstafel gibt Aufschluss, was man durchs Fernrohr sieht.

Durch das Blätterwerk ist in der Ferne der Bodensee zu erkennen. Bild: Gabriela Hagen

Nach der Pause gehen wir geradeaus und folgen dem Waldweg abwärts. Nach wenigen Metern steht schon das nächste Bänkli bereit. Den Schildern Richtung Eggen Höhenweg, Schäflisegg, Vögelinsegg folgen. Durch das Blätterwerk am Wegrand erkennt man in der Ferne den Bodensee. An der nächsten Verzweigung links abbiegen und in Richtung Brand, St.Georgen weiter gehen.

Egg, 966 Meter über Meer

Rechts am Strassenrand liegt das geschlossene Restaurant Schäflisegg. Weiter geht es auf der asphaltierten Strasse abwärts. Die Lacotta- und Zwergpudelzucht links am Wegrand kann man nicht verfehlen, jede Person, die vorbeiläuft wird lautstark begrüsst. Die kitschig-schöne Postkartenlandschaft begleitet uns auf dem Weg weiter abwärts. Der Ausblick über die Appenzeller Hügellandschaft und die weitläufige Aussicht bis zum Bodensee und nach Deutschland wirkt wie aus einem Prospekt.

An der nächsten Verzweigung beim gelben Wanderwegbänkli biegen wir im 90 Grad Winkel rechts auf den Trampelpfad über die Wiese ab. Begleitet wird man dabei von unzähligen Heuschrecken, die auf beiden Seiten des Pfades aufhüpfen. Nachdem man die Wiese überquert hat und in den Wald hinein spaziert ist, kann man vom Wegrand wilde Himbeeren und Brombeeren stibitzen.

Beim Wanderwegweiser scharf rechts über die Wiese abbiegen. Bild: Gabriela Hagen

Der Wald ändert sein Gesicht von einem Mischwald in einen Jungwald mit vielen Farnen und Brombeerstauden dem Weg entlang. Bei der nächsten Kreuzung auf dem Kiesweg geradeaus weiterlaufen, dann den Wanderweg verlassen und auf dem matschigen Forstweg weiter gehen.

Wattbach, Kantonsgrenze St.Gallen/Appenzell Ausserrhoden

Der Waldweg verläuft parallel zum Wattbach und einer Teilstrecke des Waldeggtrails für Biker. Etwas weiter unten lagert am Wegrand Material für den Weiterbau des Waldeggtrails, daran vorbeispazieren, an der nächsten Gabelung rechts halten und dem Wanderwegschild weiter bergab folgen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Wattbachs liegt steil oben das Gebiet «Oberer Brand». Wir gelangen nun auf eine asphaltierte Strasse, überqueren die Brücke und folgen den Schildern weiter abwärts in Richtung Liebegg, Riethüsli, St.Gallen.

Liebegg, Bahnübergang Appenzeller Bahnen, 739 Meter über Meer

Jetzt geht’s aus dem Wald heraus und über den Bahnübergang der Appenzeller Bahnen. Den Fussgängerstreifen überqueren, rechts halten und weiter Richtung Liebegg, St.Gallen, Riethüsli laufen. Nach 50 Metern gelangt man links auf die Wattbachstrasse, dieser und den Wanderwegschildern nach St.Gallen Haggen folgen.

Wozu die Gleise im Vorgarten dieses Hauses an der Wattbachstrasse wohl früher gedient haben? Bild: Gabriela Hagen

Hier wird das Schutzgebiet Sitter- und Wattbachlandschaft ausgewiesen. Die Hinweistafel dazu ist ein guter Orientierungspunkt. Am Wegrand links steht ein altes, holzgeschindeltes Haus, mit geschätzten 10 Meter Gleis im Vorgarten. Wozu dieses Haus früher wohl gedient hat? Unterhalb des Waldwegs, direkt am Bach, hat es eine grossflächige Weide mit neugierigen Zackelschafen und herzigen Jungtieren.

Brücke «I de Held»

Wir lassen die Schafe hinter uns zurück und spazieren weiter dem Waldweg entlang. Der Wattbach plätschert mal schmaler, mal breiter parallel zum Kiesweg. Das Wasser fliesst über Steinterrassen in kleinere und grössere Naturbecken, in denen sich Kinder, Hunde und Erwachsenenfüsse prima erfrischen können.

Erfrischung gefällig? Entlang dem Wattbach gibt es geeignete Plätze dafür. Bild: Gabriela Hagen

Die frische Waldluft unter dem Blätterdach der Bäume und das leise Plätschern des Wattbaches lüften den Kopf durch und sorgen an heissen Tagen für Abkühlung. Dem Weg entlang laden Bänkli am Bachufer zum Verweilen ein. Bei der Verzweigung «I de Held», 687 Meter über Meer, hat es links eine kleine Brücke in Richtung Haslen. Direkt bei der Brücke gibt es ein ausgewaschenes Steinbassin, einen Naturpool, in das sich auch eine erwachsene Person legen kann. Dann geht es weiter durch den Wattwald, erst den Hügel bergauf bis zur Kuppe, dann geradeaus weiter abwärts.

Bei der nächsten Verzweigung gehen wir geradeaus und wechseln auf die asphaltierte Strasse in Richtung St.Gallen Haggen. Am Ende der Strasse liegt die Haggenbrücke hoch über dem Sittertobel, wir biegen aber rechts in die Haggenstrasse ab und nähern uns dem Ziel: dem Schlössli Haggen. Rechtes steht die kleine St.Wolfgangkappelle auf dem Hügel, nach wenigen Metern ist die Wirtschaft zum Schlössli erreicht, das Ziel der Wanderung. Die Bushaltestelle Schlössli ist in 50 Metern zu erreichen.