Wandertipp Durch tiefe Wälder und üppige Obstkulturen zum Lengwiler Weiher Eine ausgedehnte Wanderung führt durch den Ober- und Mittelthurgau zu einem einzigartigen Naturschutzgebiet. Ein Ausflug für Picknickfreunde und Naturliebhabende, der zu jeder Saison etwas bietet.

26 Bilder 26 Bilder Auf der folgenden Strecke kommt man an sehr vielen Obstbäumen vorbei. Je nach Saison erwarten einen Augenweiden an Bluescht oder reifen Früchten. Auch wenn es schwerfällt: Fremde Obstbäume sind kein Selbstbedienungsladen! Bild: Tobias Hug

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Oberaach

Ziel: Lengwiler Weiher

Strecke: 14,5 km

Wanderzeit: 3,5 h

Aufstieg: 197,5 m

Abstieg: 138 m

Schwierigkeit: leicht

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Route auch als Velotour geeignet.

Gaststätten: Feierlenhof Altnau

Öffentlicher Verkehr: Bahnhof Oberaach, Bahnhof Lengwil

1. Start beim Bahnhof Oberaach

Startpunkt ist der Bahnhof Oberaach, der gleich neben Amriswil liegt. Bild: Tobias Hug

Zugegeben – es ist gerade viel zu heiss für lange Wanderungen. Dieser Wandertipp funktioniert jedoch nicht nur im Hochsommer. Wer auf kühlere Tage oder gar andere Saisons wartet, kommt auf dieser Strecke genauso auf seine Kosten. Bluescht oder Farbenpracht anstatt reiche Ernten? Kein Problem. Start ist am Bahnhof Oberaach. Wie, Sie sind hier noch nie ausgestiegen? Dann wird es höchste Zeit. Auf Höhe der Hauptstrasse führt der Weg in nordwestlicher Richtung aus dem Ort heraus.

Nach einigen Hundert Metern biegt man bei der Bushaltestelle «Schlösslipark» rechts ab und verlässt die Siedlung über die Aspenstrasse. Plötzlich befindet man sich mitten im Grünen. Eine sanft gewundene Landstrasse führt an Bauernhöfen und Obstbäumen vorbei. Die Richtung bleibt vorerst dieselbe, auch bei Abzweigungen. Bei klarem Wetter lohnt sich ein Blick zurück, denn von der kleinen Anhöhe aus sieht man bis ans Alpsteinmassiv.

2. Picknick und Grillieren im Wald

Nach den Obstkulturen von Dünnershaus geht’s es in den Wald. Die erste Abzweigung links wird zum Wanderweg, der nach wenigen Metern zu einem schönen Grillier- und Rastplatz führt.

Bereits nach der ersten Abzweigung lädt ein lauschiger Rastplatz zum Grillieren und Picknicken ein. Bild: Tobias Hug

Für das nächste Stück empfehlen wir, die Wegbeschreibung der Karte einzuhalten. Der Grund: Die verschiedenen Abzweigungen der Waldwege sehen oft sehr ähnlich aus und man verliert schnell die Orientierung. Selbstverständlich führen verschiedene Wege nach Lengwil. Wer dieses Waldstück etwas abkürzen möchte, kann dies auf eigene Verantwortung gerne tun.

So oder so verlässt man den Wald oberhalb von Güttingen für einen Moment, um ihn unterhalb des Bleihofs wieder zu betreten. Einige Meter dahinter befindet sich bereits der nächste Rastplatz mit Grilliermöglichkeit. Da es auf dieser Strecke mehrere solche Orte gibt, haben wir der Einfachheit halber nicht alle auf der Karte eingezeichnet, sondern erwähnen sie nur im Text.

3. Zwischenhalt beim Feierlenhof

Wiederum heisst es: Kurs halten. Und zwar länger. Vom Bleihof führt der nächste Abschnitt fast schnurgerade bis nach Altnau. Vorbei an herrlichen Wildblumenwiesen am Waldrand, noch mehr Obstkulturen und dem Feierlenhof. Ein Zwischenhalt lohnt sich hier durchaus.

Auf dem Feierlenhof gibt es nicht nur einen Hofladen – hier kann man auch seine Ferien verbringen. Bild: Tobias Hug

Der Hofladen bietet nebst saisonalen Früchten auch hofeigenen Süssmost und Leckeres aus der Bauernküche. Wer lieber Glace schleckt, einen Spielplatz geniesst oder Kleintiere streichelt, ist hier ebenfalls bestens bedient.

Weiter geht es entlang des Altnauer Dorfrands bis zur Kreuzung der Hofstrasse und Moggenstrasse. Das auffällige Gebell an dieser Stelle kommt übrigens aus dem Altnauer Tierheim, welches direkt an dieser Kreuzung liegt. Etwas rechts davon befindet sich der kleine Moggeweiher mit dem Geussenbach. Zwischen Weiher und Tierheim liegt nochmals ein ruhiger Rastplatz mit Grill.

Dieser Rastplatz liegt etwas versteckt an der Kreuzung beim Altnauer Tierheim. Bild: Tobias Hug

4. «Simons Bänkli» mit Bodensee-Panorama

Auf dem folgenden Weg nach Schönenbaumgarten öffnet sich zum ersten Mal die weite Sicht auf den Bodensee. Am Strassenrand unterhalb der Ortschaft Zuben steht eine Holzbank unter einem alten Birnbaum. Der Inschrift nach ist sie einem Simon gewidmet und lädt zum Verweilen ein. Die Aussicht hier ist allemal eine Pause wert.

Von «Simons Bänkli» aus hat man eine herrliche Sicht auf den Bodensee unterhalb von Altnau. Die Strasse führt Richtung Schönenbaumgarten. Bild: Tobias Hug

Hinter der Hauptstrasse von Schönenbaumgarten beginnt die Lengwilerstrasse. Der Name sagt es bereits – wir nähern uns langsam unserem Ziel. Die Route Selsmühle zweigt rechts von der Lengwilerstrasse ab. Am Ende der Abzweigung taucht ein kleiner Reithof auf, bevor es in den Wald geht.

5. Halt bei der versteckten Badestelle

Wer sich vor den letzten Kilometern kurz in klarem Wasser erfrischen möchte, hat im Stichbach unter der Brücke Gelegenheit dazu. Vorsicht, das Gewässer ist an manchen Stellen etwas tiefer als ein üblicher Bach.

Erfrischung in einem Natur-Pool gefällig? An dieser Stelle kann man gut im Stichbach baden. Bild: Tobias Hug

Erfrischt geht es quasi von einem Gewässer zum nächsten. Doch bevor der Lengwiler Weiher auftaucht, geht es noch einige Kilometer durch den lang gezogenen Wald oberhalb von Scherzingen und Bottighofen. Zu guter Letzt führt der Weg am Liebburgtobel vorbei. Wer genau hinsieht, erkennt, dass das Tobel am rechten Wegrand durchaus tief ist. Kurz vor einem alten Bunker ist der Waldweg plötzlich zu Ende.

Hinter der Schnellstrasse – etwas links versetzt – führt der Weg am Ortsrand von Lengwil weiter. Rechts hat man eine tolle Aussicht auf die Konstanzer Bucht. Hinter einer auffälligen Bahnunterführung ist das Naturschutzgebiet bereits zum Greifen nah. Daneben liegt ein kleiner Parkplatz. Der Bahnhof Lengwil befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt hinter den grossen Tanklagern.

6. Lengwiler Weiher: Eine Oase mit Spielregeln

Nach einem kurzen Feldweg ist man nach rund 14,5 Kilometern am Ziel. Eigentlich sind es die Lengwiler Weiher, in Mehrzahl. Der Grossweiher, der Pfaffenweiher und der Neuweiher. Es sind die Überbleibsel eines ausgeklügelten Stauweihersystems und eines der grössten Schutzgebiete von Pro Natura Thurgau.

Es gelten somit die üblichen Regeln eines Naturschutzgebietes: Hunde sind an der Leine zu führen, offenes Feuer ist nur an den ausgewiesenen Feuerstellen gestattet. Auch wenn es einladend wirkt: Baden ist leider verboten, da hier seltene Tiere und Pflanzen gedeihen.

Platz nehmen, bitte: Wir sind am Ziel. Das Naturschutzgebiet Lengwiler Weiher befindet sich oberhalb von Kreuzlingen. Bild: Tobias Hug