Wandertipp Auf den Spuren der Wasserkraft: Von den Grabser Mühlen zu den Quellen zu Füssen der Churfirsten Die Geschichte von Grabs ist eng verbunden mit seinem Mühlbach. Wer ihm folgt, erkundet am Unterlauf die Industriedenkmäler von Grabs und erreicht entlang der Zeugen der Energiegewinnung seine malerischen Quellen zu Füssen der Grabser Berge.

9 Bilder 9 Bilder An den Wasserrädern des Mühlbachs lässt sich die einstige Bedeutung der Wassernutzung nachvollziehen. Bild: Jochen Tempelmann

Infos zur Wanderung Start: Bushaltestelle Grabs, Mühlbachstrasse

Ziel: Haltestelle Grabserberg, Höhi

Strecke: 8,2 km

Wanderzeit: 3 Std.

Kondition: Mittel (T1)

Aufstieg: 815 m

Abstieg: 80 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätte: Grillhüsli beim Voralpsee

Öffentlicher Verkehr: Bus 412, unregelmässig von Grabserberg, Höhi, nach Grabs, Post. Regelmässige Busverbindungen von Grabs zum Bahnhof Buchs.

Parkplätze: Bei der Haltestelle Grabserberg, Höhi

1. Grabs, Mühlbachstrasse

Die Wanderung beginnt bei der Haltestelle Mühlbachstrasse. In unmittelbarer Nähe liegt die unterste der 18 Stationen eines Themenwegs, der sich der bewegten Geschichte des Mühlbachs widmet. Der Verein «Grabser Mühlbach» betreut zahlreiche Zeitzeugen der Nutzung des künstlichen Kanals: Eindrucksvolle Sägereien, Hammerschmieden und Getreidemühlen nutzten die Wasserkraft und machten Grabs früh zu einer industriell geprägten Siedlung.

Eine alte Messerschmiede in Grabs, deren Werkzeuge von Wasser betrieben werden. Bild: Jochen Tempelmann

Ein ausgeschilderter Weg folgt dem Bachverlauf und seinen eindrucksvollen Gewerbebauten und Mühlrädern, die teilweise heute noch in Betrieb sind. Der Weg führt meist direkt am Wasser entlang, manchmal durch Hinterhöfe, enge Gassen und über schmale Stege. Die achtzehn vom Verein aufgestellten Informationstafeln helfen bei der Orientierung und liefern spannende Einblicke in die historischen Gewerbe. Da der Bach immer wieder direkt durch die Gebäude fliesst oder im Untergrund verschwindet, ist der Weg nicht immer leicht zu finden. Faltpläne zur Orientierung liegen am Ausgangspunkt nahe der Bushaltestelle aus, diese finden sich auch online.

2. Stricker-Mühle

Die Stricker-Mühle findet bereits im 15. Jahrhundert Erwähnung und ist damit deutlich älter als der Mühlbach. Heute ist die Stricker-Mühle ein moderner Industriebetrieb. Die alten Mühlräder laufen zwar schon lange nicht mehr, dennoch deckt der Betrieb bis heute seinen Energiebedarf vor Ort im eigenen Wasserkraftwerk.

Ab hier geht es dem Walchenbach nach: Blick Bergauf zur Stricker-Mühle. Bild: Jochen Tempelmann

Die Mühle liegt unmittelbar oberhalb der erhaltenen Wasserbauten, die seit dem 17. Jahrhundert den Mühlbach vom Walchenbach abzweigen. Wer sich vor allem für Geschichte interessiert, kann von hier aus zurück ins Dorf gehen. Bachaufwärts liegt ein tiefes, waldiges Tobel. Die Voralp, die ab hier auf Wanderwegweisern ausgeschildert ist, liegt gut 700 Meter höher, der Aufstieg erfordert fortan ein Mindestmass an Kondition.

Auch wenn der Walchenbach auf den ersten Blick natürlich wirkt, ist auch dieser Abschnitt intensiv genutzt. Einen halben Kilometer oberhalb der Stricker-Mühle liegt das Kraftwerk Löchli. Es gehört zur Kraftwerkskette am Walchenbach. Auf mehreren Stufen wird das Wasser zur Energiegewinnung genutzt – mit der jährlich gewonnenen Energie von

1,5 Millionen Kilowattstunden können rund 250 Einfamilienhäuser versorgt werden.

Der Blick vom Rogghalm auf die Gipfel des Alpsteins und ins Rheintal. Bild: Jochen Tempelmann

3. Rogghalm

Nach etwa einer Stunde im Tobel öffnet sich der Blick im Rogghalm in eine malerische Bergwiesenlandschaft, umgeben von den Grabser Bergen. Auf der rechten Wegseite befindet sich das höchstgelegene Reservoir für die Energiegewinnung. Der Walchenbach, der mittlerweile nur noch ein kleines Rinnsal ist, folgt ein Stück der Strasse. Er speist sich aus vielen kleinen Quellen, die in der hügeligen Landschaft verstreut sind.

Schliesslich biegt der ausgeschilderte Wanderweg zur Voralp links ab in den letzten Aufstieg. Der schönste Weg zum Voralpsee folgt dort, wo ein schmaler Waldweg zur Voralp ausgeschildert ist, nicht mehr den Wegweisern, sondern ein kurzes Stück Richtung Margelchopf.

4. Voralpsee

Bald öffnet sich der Blick auf den See, der in einer idyllischen Senke liegt, umgeben von majestätischen Felswänden. Das letzte Stück führt der Weg über abfallende Wiesen. Um den Voralpsee laden zahlreiche Grillstellen zum Verweilen, im «Grillhüsli» (Di.-So. 9-18 Uhr, 1. Mai bis 1. Oktober) gibt es warme Speisen und kalte Getränke.

Alpenidylle – zwar nicht unberührt, aber mit angenehm wenig Geläuf: der Voralpsee. Bild: Jochen Tempelmann

Mehrere Bäche speisen den Voralpsee, er hat aber keinen oberirdischen Abfluss. Das Wasser versickert und tritt in Quellen weiter unterhalb wieder aus. Somit ist der See gewissermassen auch der Ausgangspunkt des Walchenbachs, und der Weg des Wassers von seiner industriellen Nutzung im Tal zu seinen Quellen in den Bergen findet ein Ende.

Wer noch Kraft in den Beinen hat, befindet sich an einem idealen Ausgangspunkt für anspruchsvollere Touren auf die Gipfel der Alviergruppe und der Churfirsten.

5. Grabserberg, Höhi

Vom See ist es noch ein gemütlicher Fussweg von zwanzig Minuten über die Kuhweiden der Voralp zur Bushaltestelle Grabserberg, Höhi. Hier fahren in unregelmässigen Abständen Busse nach Grabs, Post, wo Anschluss zum Bahnhof Buchs besteht. Wer nicht bis zu drei Stunden warten möchte, sollte im Vorfeld der Wanderung den Fahrplan prüfen, denn der Voralpsee und Teile der Voralp liegen in einem Funkloch. Direkt bei der Bushaltestelle liegt ein Parkplatz.