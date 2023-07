Wandertipp An glitzernden Schneelandschaften vorbei: Sechs schöne Schneeschuhwanderungen in der Ostschweiz Lust, mit Schneeschuhen durch winterliche Landschaften zu laufen? Wir haben für Sie sechs Routen aus der Ostschweiz zusammengestellt, die sich besonders lohnen.

Bei frisch verschneiten Landschaften und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lohnen sich Schneeschuhtouren besonders. In diesem Artikel finden Sie sechs Routen durch die winterliche Landschaft in unserer Region.

Tour über den Risipass

Distanz: 7,8 km | Aufstieg: 427 hm | Abstieg: 618 hm | Dauer: 3 Stunden und 15 Minuten | Anspruch: mittel

Die Wintersonne geht unter und verabschiedet sich vom Risipass. Leserbild: Heinz Müller

(8. Januar 2021)

Deswegen lohnt es sich: Auf dieser Tour können Sie einen guten Ausblick auf Luteren und das Thurtal geniessen und zudem die Gipfel der Voralpen erkennen.

Die Route: Der Startpunkt liegt bei der Postautohaltestelle Ennetbühl, Bernhalde/Lutert. Von dort aus wandert man Richtung Risispass. Als Erstes kommt man an den Alpen Latten, Glattdach und Tolen, vorbei. Danach führt der Weg mit einem letzten Anstieg durch einen offenen Wald und ein Flachmoor. Folgen Sie dieser Route bis zur Passhöhe und geniessen Sie dabei das Panorama.

Nach Erreichen der Passhöhe muss man links abzweigen und unter den Hängen der Gmeinenwis und der Neuenalpspitz durchlaufen. Schliesslich wandert man über Ahorn zum Rueboden und kommt kurz darauf im Dörfchen Stein SG an. Weitere Informationen zur Tour finden Sie hier.

Rundtour von Sellamatt nach Zinggen und zurück

Distanz: 3,5 km | Aufstieg: 123 hm | Abstieg: 123 hm | Dauer: 2 Stunden | Anspruch: mittel

Luftaufnahme von den Churfirsten, dem Gamsberg und dem Alpstein. Leserbild: Ursula Gebendinger

(6. März 2021)

Deswegen lohnt es sich: Der Blick auf die Churfirsten, den Säntis und die umliegenden Gipfel der Appenzeller Alpen ist atemberaubend.

Die Route: Sie beginnt bei der Bergstation in Sellamatt. Sie wandern mit einer leichten Steigung über Lämboden nach Mittelstofel hoch. Dann macht die Route eine grosse Schleife über Hinterlücheren nach Zinggen. Anschliessend wandern Sie zurück zur Alp Sellamatt und haben dabei die sieben Churfirsten im Blick. Weitere Informationen zur Tour finden Sie hier.

Von der Schwägalp auf den Kronberg, mit Schlittelabfahrt

Distanz: 5,5 km | Aufstieg: 472 hm | Abstieg: 172 hm | Dauer: 2 Stunden und 30 Minuten | Anspruch: mittel

Von der Schwägalp aus kann man bis zum Kronberg wandern. Tobias Garcia (8. Dezember 2020)

Deswegen lohnt es sich: Auf dieser Tour kann man Wandern mit Schlitteln verbinden. Auf der Strecke können Sie die Gipfel des Alpsteinmassivs, den Säntis, die Säntiswand, den Hohen Kasten, den Lütisspitz und die Churfirsten sehen.

Die Route: Sie starten bei der Bushaltestelle auf der Schwägalp am Fusse des Säntis. Die Tour führt Sie auf bereits bestehenden, aber unpräparierten Wanderwegen bis zur Chammhaldenhütte. Dann kommt man durch Wälder und Moor bis zum Schutzenälpli und dem Langälpli. Ab hier müssen Sie einen grösseren Anstieg erklimmen bis zur Dorwees und schlussendlich auf den Kronberg. Von dort aus kann man entweder mit der Seilbahn oder mit dem Schlitten zurück ins Tal. Weitere Informationen zur Tour finden Sie hier.

Von Jakobsbad nach Urnäsch

Distanz: 6,6 km | Aufstieg: 365 hm | Abstieg: 409 hm | Dauer: 3 Stunden und 30 Minuten | Anspruch: mittel

Wer möchte, kann über einen kurzen Umweg im Bergrestaurant Osteregg einkehren. Bild: Martin Brunner

Deswegen lohnt es sich: Sie durchqueren auf der Wanderung eine natürliche Waldschneise bis zur Alp Schachen. Auf der Tour haben Sie einen tollen Ausblick auf den Kronberg und den Säntis. Beim sehenswerten Dorfplatz von Urnäsch können Sie sich zum Schluss aufwärmen.

Die Route: Sie starten in Jakobsbad. Von dort aus steigt die Strecke an und Sie kommen durch Unterlauftegg nach Klein- und Grosslauftegg. Dann wandern Sie durch die Waldschneise aufwärts bis zum höchsten Punkt der Route, die Alp Schachen. In Richtung Osten geht's anschliessend weiter, dabei nehmen Sie etwas an Höhe ab. Sie kommen durch einen kleinen Wald und gelangen so bis nach Chräg. Von dort aus haben Sie nur noch ein kleines Stück Weg vor sich bis zum Dorfplatz und anschliessend zum Bahnhof in Urnäsch. Weitere Informationen zur Route finden Sie hier.

Von der Tannenbodenalp zur Spitzmeilenhütte

Distanz: 9,4 km | Aufstieg: 457 hm | Abstieg: 457 hm | Dauer: 4 Stunden und 30 Minuten | Anspruch: mittel

In den Flumserbergen kann man sowohl Skifahren als auch Schneeschuhwanderungen machen. Foto: Michel Canonica

(10. Dezember 2020)

Deswegen lohnt es sich: Sie wandern teilweise auf präparierten Wanderwegen und können die Schneelandschaft geniessen. Bei der Spitzmeilenhütte haben sie eine tolle Aussicht auf die Churfirsten und den markanten Spitzmeilen.

Die Route: Sie beginnen bei der Tannenbodenalp in den Flumserbergen. Dann nehmen Sie die Gondelbahn bis zum Maschenkamm und gehen danach entweder zu Fuss oder mit dem Sessellift hinunter bis nach Panüöl. Bis zur Alp Fursch laufen Sie auf vorgefertigten Wanderwegen und folgen anschliessend der roten Markierung. Dann müssen Sie einen steilen Aufstieg erklimmen bis zum Sässli hinauf und gehen weiter bis zur Spitzmeilenhütte. Diese steht am oberen Schilstal in 2087 Metern über Meer. Auf dem Rückweg nehmen Sie die gleiche Route wie beim Hinweg. Weitere Informationen zur Tour finden Sie hier.

Von Bruggerenwald zur Hochalp

Distanz: 4,8 km | Aufstieg: 345 hm | Abstieg: 345 hm | Dauer: 3 Stunden | Anspruch: mittel

Die Hochalp: Im Hintergrund sind der Lütisspitz, die Churfirsten und der Stockberg erkennbar. Leserbild: Franz Häusler

(12. Februar 2021)

Deswegen lohnt es sich: Oben angekommen, haben Sie eine 360-Grad-Aussicht auf den Alpstein mit dem Säntis, auf die Churfirsten, den Speer bis hin zum Bodensee und Fürstenland.

Die Route: Sie starten beim Burggerenwald bei Urnäsch und laufen zuerst durch den Wald und anschliessend über den Hügelzug auf die Hochalp. Dort haben Sie den höchsten Punkt der Tour erreicht. Sie haben dort eine Rundumaussicht auf die Berge. Der Krete entlang geht es in wenigen Minuten zum Berggasthaus Hochalp. Anschliessend geht man im Zickzack hinunter zur Alp Nasen. Sie wandern dann kurz neben der Schlittelstrasse entlang und anschliessend durch den Bruggerenwald zurück. Wer möchte, kann auch mit dem Schlitten von der Hochalp zurück nach Bruggerenwald fahren. Weitere Informationen zur Route finden Sie hier.