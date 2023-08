Wanderrätsel So machen Sie Ihren Kindern das Wandern schmackhaft: Appenzellerland Tourismus lanciert Wanderbingo Mit einem Wanderbingo will Appenzellerland Tourismus Appenzell Ausserrhoden das Augenmerk auf die Kleinigkeiten legen, die es beim Wandern zu entdecken gibt. Ausserdem kann man dabei Dialektwörter lernen.

Wer eine der Illustrationen am Wegesrand entdeckt darf das entsprechende Türchen öffnen. Bild: zvg

Celina Bernhart ist Content Managerin und Projektleiterin und zuständig für das Thema Wandern beim Appenzellerland Tourismus Appenzell Ausserrhoden. Ein Beitrag zu einem Naturbingo im Schülermagazin «Spick» hat sie dazu inspiriert.

«Während einer Wanderung hat ein Teamkollege Wanderer beobachtet, die eine Art Bingo gespielt haben. Wir haben recherchiert, es weiterentwickelt und appenzellisch interpretiert», erklärt Bernhart.

Einführung in den Dialekt

Herausgekommen sind Karten mit 24 Illustrationen von der Kuh über die Kirche bis hin zum Wegweiser. Wer zuerst eines der aufgeführten Bilder entdeckt, soll das darunter verborgene Dialektwort erraten und darf danach das Türchen öffnen. Es gewinnt jener, der als Erstes die zuvor definierten Reihen vollständig geöffnet hat.

«Es gibt unterschiedliche Spielmöglichkeiten, welche selber definiert werden sollen. Dazu braucht es anders als im klassischen Zahlenbingo nicht unterschiedliche Karten», erklärt Bernhart. Es können die gleichen Dinge gesucht werden, es kann aber auch eine einzelne Zeile oder Spalte pro Mitspieler definiert werden. So suchen nicht alle die gleichen Objekte.

So sieht die Wanderbingo-Karte aus. Bild: Ramona Koller

Augenmerk auf die Kleinigkeiten

Das Bingo soll Gäste aus Nah und Fern dazu animieren, die landschaftlichen Schönheiten und Eigenheiten des Appenzellerlands spielerisch zu entdecken.« Es gibt so viele Naturschönheiten und Details am Rande. Wir möchten mit dem Wanderbingo anregen, bewusster durch das Appenzellerland zu wandern und ein Auge für diese Details zu entwickeln. Und ganz nebenbei erhält man eine Einführung in den Appenzeller Dialekt», erklärt Bernhart.

Rund die Hälfte der produzierten Bingokarten befindet sich bereits im Umlauf. Mit diesem bisherigen Ergebnis sei man zufrieden. «Bisher lief die Vermarktung hauptsächlich via eigene Werbemittel. Auch bei unseren Leistungsträgern ist das Wanderbingo gut angekommen, sie werden teilweise auch dort vor Ort angeboten», so die Projektleiterin.

Tourismus setzt auf Empfehlung vom Nachbarn

Sie und ihr Team sähen ihre Aufgabe vermehrt darin, Leistungen vor Ort anzubieten und verzichten auf reine Image-Werbung.

«Wir wollen Gäste und Daheimgebliebene begeistern, so erzählen sie es weiter – und das ist die beste Werbung», so Bernhart. Kürzlich titelte eine nationale Zeitung die Zeiten von Promis als Werbegesichter seien vorbei, der Next-Door-Guy sei heutzutage viel effektiver. «Deshalb setzen wir auch weniger auf Influencer. Wir wollen Weiterempfehlungen stimulieren», erklärt die Projektleiterin.

Eine Auswahl an besonders schönen Routen bietet der aktuelle Wanderpass. Wanderpass-Wanderer sammeln unterwegs Stempel und degustieren Köstlichkeiten. Ein volles Stempelbüchlein wird mit einem Geschenk belohnt. Das Appenzeller Wandbingo kann kostenlos in den Tourist Informationen von Appenzellerland Tourismus AR in Urnäsch (Brauchtumsmuseum) und Heiden (Bahnhof) bezogen oder via www.appenzellerland.ch/wanderbingo bestellt werden.