Wandern mit Hund Vorbei an Mutterkühen und Herdenschutzhunden: Das müssen Sie auf Wanderungen mit Ihrem Vierbeiner beachten Vorbereitungen treffen, Material auswählen und Routen planen: Mit diesen Tipps bereiten Sie sich auf eine Wanderung mit Bello vor.

Was Sie beachten müssen, damit die Wanderung für Hundehalter und Tiere ein Vergnügen wird. Bild: Getty

Der Verband Schweizer Wanderwege hat auf seiner Website Tipps für Hundehalter, die mit ihren Haustieren eine Tour unternehmen, zusammengestellt. Empfohlen wird unter anderem eine passende Ausrüstung: Statt einem Halsband eignet sich ein Geschirr, mit welchem man den Hund auf schwierigen Passagen stützen kann. Eine breite, reissfeste Leine mit Karabinerhaken an beiden Enden eignet sich insbesondere für den Menschen, da man sie so zwischendurch am Gürtel befestigen kann.

In die Wanderapotheke für den Hund gehören neben Wundsalbe, Desinfektionsmittel und Verbandsmaterial auch eine Pinzette zum Entfernen von Dornen, eine Zeckenzange und Vaseline zur Vorbeugung und Behandlung rissiger Pfoten.

Denken Sie auch an die Verpflegung für ihren Hund: Es gibt faltbare Näpfe und Hundetrinkflaschen. Trockennahrung und Fleischsticks sind Energiespender für zwischendurch. Hundekot-Säckli nicht vergessen, auch in freier Natur müssen die Hinterlassenschaften aufgenommen werden.

Damit auch der Hund weiss, wann er sich erholen kann, sollte man für ihn eine Decke oder ein Kissen mitnehmen. So kann er sich entspannen. Für heisse Tage gibt es auch selbstkühlende Matten. Ein Regenschutz sowie warme Kleidung für ältere Hunde und bestimmte Rassen ist ebenfalls empfehlenswert. So verhindert man auf langen Wanderungen, dass der Hund völlig durchnässt wird.

Bevor man erstmals lange Touren mit dem Hund unternimmt, sollte man trainieren. Am besten mit immer länger werdenden Spaziergängen in unterschiedlichem Gelände. Auch das Überwinden von Hindernissen wie kleinen Brücken oder Felsstufen sollte man vorab einmal üben. Sitzen müssen auch die Grundkommandos. Der Vierbeiner sollte gehorsam sein und auf die Befehle hören.

Hunde brauchen auf Wanderungen nicht mehr Futter als sonst. Füttern Sie ihr Tier nicht unmittelbar vor der Tour: Sonst könnte es zu einer Magendrehung kommen. Hunde können in kurzer Zeit viel Nahrung aufnehmen, weshalb ihr Magen dehnbar ist und sich um die Längsachse drehen könnte. Das ist sehr gefährlich und kann zu einem Kreislaufzusammenbruch führen.

Falls Sie länger unterwegs sind und Trockenfutter mitnehmen, beginnen Sie bereits einige Tage vor der Tour mit der Umstellung der Nahrung. Unbedingt berücksichtigen sollte man an den erhöhten Wasserbedarf auf Wanderungen.

Wählen Sie Länge und Schwierigkeitsgrad entsprechend der Kondition und den Fähigkeiten ihres Vierbeiners – selbstverständlich auch entsprechend Ihrer eigenen Verfassung. Meiden Sie Gelände, das von Herdenschutzhunden bewacht wird. Hier können Sie sich vorab über den Einsatz von Schutzhunden informieren.

Zu empfehlen sind Routen, die bei Mountainbikern weniger beliebt sind, da es bei Begegnungen auf engem Terrain zu schwierigen Situationen kommen kann. Hängebrücken können ebenfalls ein unüberwindbares Hindernis für Hunde darstellen.

Im Appenzellerland führen keine Wanderwege durch Kuhherden mit Mutterkühen – diese sind jeweils entsprechend ausgezäunt, heisst es auf Anfrage bei Appenzellerland Tourismus. Wer Kuhherden im Allgemeinen aus dem Weg gehen will, wählt eine Route in tieferen Lagen, da die meisten Herden während des Sommers in den höher gelegenen Alpen weiden, weiss Ivana Schönenberger, Kommunikationsverantwortliche von Appenzellerland Tourismus.

Legen Sie eine Rast ein, wenn ihr Hund erschöpft oder widerwillig wirkt, und bedenken Sie auch sein Verhalten bei Gewittern. Kleinere Hunde muss man zwischendurch vielleicht tragen. Wenn Ihr grosser Hund beim Abstieg an gewissen Stellen stehen bleibt, könnte es daran liegen, dass er sich nicht trittsicher fühlt. Leinen Sie ihn an und benutzen Sie das Geschirr als Stütze.

Wanderwege führen ab und zu auch über Weiden. Dabei muss man unbedingt auf die Tiere und deren Verhalten achten. Mutterkühe beschützen ihre Kälber: Bei einer Begegnung besteht für Hunde deshalb ein erhöhtes Risiko, da Kühe einen starken Verteidigungsinstinkt haben.

Der Verband Schweizer Wanderwege empfiehlt: Man sollte sich ruhig verhalten, langsam bewegen und wenn immer möglich einen Umweg um die Herde machen und ihr ausweichen. Kühe greifen nicht einzeln, sondern als Herde an.

Mutterkuhhaltung ist in den vergangenen Jahrzehnten beliebter geworden. Bild: Donato Caspari (Amriswil, 29. August 2013)

Richtiges Verhalten bei Kuhherden Wenn Sie eine Weide betreten: Beachten Sie die Informationstafeln. Scheuchen Sie die Tiere nicht auf und verängstigen Sie sie nicht. Ausserdem: Zäune und Gatter schliessen und dem Wanderweg auf der Weide folgen. Generell sind Kühe neugierig und nicht gefährlich.

Falls die Kühe den Weg versperren oder darauf stehen, halten Sie Abstand zu ihnen und gehen Sie lieber um die Herde herum als mitten durch. Erschrecken Sie die Tiere nicht und drehen Sie ihnen nicht den Rücken zu.

Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine und halten Sie ihn unter Kontrolle. Hunde erregen bei Kühen, Rindern und Stieren erhöhte Aufmerksamkeit und wecken ihr Abwehrverhalten. Nehmen Sie Ihren Hund auf die der Herde abgewandten Seite, sodass er nicht sichtbar ist.

Falls Kühe den angeleinten Hund angreifen, lassen Sie ihn los, damit er fliehen kann. Ein Hund ist meist schnell genug, um einem Kuhangriff auszuweichen.

Drohgebärden von Kühen zeichnen sich durch Heben und Senken des Kopfes, Schnauben, Scharren und Brüllen aus. Wenn Sie diese Alarmsignale bemerken, verlassen Sie die Weide langsam rückwärts. Achtung: Schnelle Bewegungen wirken auf Kühe bedrohlich.

Mit Vierbeinern sollte man am besten nicht in Gebiete mit Herdenschutzhunden wandern gehen. Wo Schutzhunde im Einsatz sind, ist auf dieser Karte ersichtlich.

Herdenschutzhunde bewachen nebst Schafen auch Rinderherden. Bild: Keystone

Falls Sie doch in die Nähe von Herdenschutzhunden kommen: Versuchen Sie nicht, mit Ihrem Hund eine geschützte Herde zu durchqueren, sondern umgehen Sie diese. Im Zweifelsfall kehren Sie um.

Falls Herdenschutzhunde Ihren angeleinten Hund angreifen, lassen Sie ihn los.

Als Fussgänger sollten Sie langsamer gehen, ruhig bleiben und dem Herdenschutzhund Zeit geben, Sie zu kontrollieren.

Schnelle Bewegungen oder Provokationen mit Wanderstöcken sollten vermieden werden. Erst weitergehen, wenn sich der Hund beruhigt hat.

Augenkontakt vermeiden und dem Tier nicht den Rücken zudrehen.

Eine generelle Leinenpflicht gilt in den wenigsten Kantonen. St.Gallen schreibt vor, einen Hund an der Leine zu halten, «wenn andere wirksame Kontrollmöglichkeiten fehlen». In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden sind Hunde «jederzeit so zu halten, dass sie Menschen und Tiere nicht gefährden oder belästigen sowie fremdes Eigentum nicht beschädigen oder verunreinigen».

In den beiden Appenzell, St.Gallen und im Thurgau müssen Hunde immer angeleint sein auf Schulanlagen, öffentlich zugänglichen Spiel- und Sportplätzen sowie Parkanlagen, in öffentlichen Gebäuden- Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und Haltestellen. Im Thurgau sind Hunde nicht in Kirchen, auf Friedhöfen oder in Spital- sowie Badeanlagen zugelassen.

Die Appenzeller Halbkantone erwähnen explizit eine Leinenpflicht beim Betreten von Weiden, auf denen sich Nutztiere aufhalten. In Appenzell Innerrhoden gibt es zusätzlich eine Leinenpflicht für das Jagdbanngebiet und im Sömmerungsgebiet während der Alpzeit: Es wird mit Tafeln darauf hingewiesen. Für erhöhte Sicherheit während der Jagdsaison sorgt eine Leuchtweste, die man den Tieren anziehen kann.