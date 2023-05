Übersicht Perfekt fürs Wochenende: Hier gibt es die besten Brunchs im Aargau Bild: Claudio Thoma Der Mix aus Frühstück und Mittagessen ist beliebter denn je. Die Redaktion hat und 40 Brunchangebote im Kanton Aargau zusammengetragen und die besten fünf besucht. So fällt das Fazit aus.

Der sogenannte Brunch hat sich in der Aargauer Gastronomie fest etabliert. Der Mix aus Frühstück (Breakfast) und Mittagessen (Lunch) ist vor allem an Sonntagen beliebt. Doch wo gibt es den besten Brunch im Aargau? Leserinnen und Leser haben abgestimmt, die Redaktion hat die fünf Adressen mit den meisten Stimmen getestet.

Übersichtskarte der Brunch-Angebote im Aargau:

Platz 1: «Brunchgöttin», Aarau

Der Tisch ist reich gedeckt: So sieht der VIP-Brunch bei der «Brunchgöttin» aus. Bild: Severin Bigler

Die Erwartungshaltung ist hoch, wenn man bei Regina Maurer brunchen geht. Der Grund: Sie bezeichnet sich selbst als Brunchgöttin und schnitt in der Leserumfrage mit 3604 Stimmen am besten ab. Das Ergebnis habe sie ein wenig überrascht, sagt sie, es sei aber «mega lässig».

Wer das Angebot der Brunchgöttin nutzen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Man bestellt eine ihrer Brunchtüten oder den Brunchgöttinnenbrunch nach Hause, oder man reserviert den VIP-Brunch und geniesst diesen in ihrem Atelier in der Aarauer Altstadt.

Vor allem während der Coronapandemie machte sich Regina Maurer mit den Brunchtüten einen Namen in der Region. Während viele Gastrobetriebe schliessen mussten, nutzte sie die Chance und setzte ihren Lieferservice um.

Beim VIP-Brunch kommen Maurers Gäste in den Genuss eines individuell gestaltbaren Brunchs, der mit viel Liebe zubereitet und präsentiert wird. Neben klassischen Komponenten wie Brot, Käse, Fleisch und Fisch stehen noch selbstgemachte Pastéis de Nata und ein Fruchtsalat auf dem Tisch. Eierspeisen bereitet Maurer auf Anfrage frisch zu.

Der Tisch und die verschiedenen Platten sind mit Blumen verziert, die Trauben sind sogar mit Goldstaub versehen. Das Gesamtpaket sei wichtig, sagt Maurer. Es müsse nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Das Auge isst bekanntlich mit. Das hat aber auch seinen Preis: Pro Person kostet der VIP-Brunch 109.50 Franken.

Die Bewertung:

Fazit: Toll, aber teuer

Der hohe Preis ist der Hauptgrund, weshalb die Brunchgöttin nicht mit einer vollen Punktzahl abschliessen kann. Da Maurer vor allem beim VIP-Brunch Extrawünsche annimmt, gibt es bei der Auswahl nichts zu bemängeln. Die Location für den VIP Brunch, ein Haus aus dem 16. Jahrhundert in der Aarauer Altstadt, ist liebevoll eingerichtet und lädt zum verweilen ein. Vor allem, weil man als Gruppe unter sich ist.

Die Zutaten für den Brunch kommen, wenn möglich, alle aus der Region. So kommt zum Beispiel das Fleisch von der Metzgerei Speck aus Aarau, der Käse vom Maître Fromager Rolf Beeler aus Mellingen, der auch als der Käsepapst der Schweiz bezeichnet wird. Die Qualität macht sich beim Essen bemerkbar, es schmeckt einfach alles gut.

Platz 2: Restaurant Plü, Baden

Der Brunch im «Plü» des Grand Casinos Baden setzt sich aus drei Gängen zusammen. Bild: Claudio Thoma

Freunde der gehobenen Küche werden sich beim Brunch im «Plü» im Badener Casino wie zu Hause fühlen. Das Restaurant, das mit 14 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet ist, bietet jeden Sonntag einen Brunch mit drei Gängen an.

Frühstücksbuffet: Die Auswahl beim Frühstücksbuffet ist riesig. So gross, dass man beim ersten Gang ans Buffet beinahe verzweifelt und nicht weiss, was zuerst auf den Teller soll. Eröffnet wird der Brunch mit einem Glas Schaumwein. Eierspeisen, Kaffee oder Tee werden extra bestellt, sind aber im Preis inbegriffen. Dieser ist mit 59 Franken pro Person eher in der oberen Kategorie angesiedelt.

Hauptgang: Ab 11.30 Uhr kann der Hauptgang bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein Gericht mit Fleisch, eines mit Fisch und eine vegetarische Speise. Hier setzt das «Plü» auf Qualität statt Quantität – die Portionen sind klein, aber schmackhaft. Süssgetränke oder Mineralwasser müssen extra bezahlt werden. Das «Plü» stellt beim Buffet Fruchtsäfte und stilles Wasser (mit und ohne Geschmack) zur Verfügung.

Dessert: Ab 12.30 ist dann auch das Dessertbuffet eröffnet. Es ist etwas kleiner als das Frühstücksbuffet und bleibt bis 14 Uhr offen. Angeboten werden Süssspeisen wie zum Beispiel Crème brûlée, Brownies oder Eiscreme.

Die Bewertung:

Fazit: Gehobene Küche hat seinen Preis

Der Brunch im Restaurant Plü kann überzeugen – ein guter Mix aus Frühstück und Mittagessen. Die Gäste bekommen hier sehr viel und sehr gutes Essen. Die Auswahl ist gross und der Service ist gut. Leere Teller wurden beispielsweise in Windeseile vom Tisch abgeholt. Ein Kritikpunkt ist der eher längere Weg vom Tisch zum Buffet, das sich in einem Nebenraum befindet. Mit 59 Franken pro Person ist der Brunch nicht gerade günstig, dafür wird man aber für den ganzen Tag satt.

Platz 3: «Feines Kleines», Lenzburg

Eigentlich kein Brunch: das Etagère-Zmorge im «Feinen Kleinen» in Lenzburg. Bild: Andrea Zahler

Das «Feines Kleines» in Lenzburg macht seinem Namen alle Ehre. Auf kleinem Raum bewirtschaftet die gelernte Kindergärtnerin Doris Kohler seit sieben Jahren in der Altstadt ihre treue Kundschaft. An dem Mittwochmorgen, an dem die AZ das Angebot testet, sind es unter anderem Handwerker in der Znünipause oder Frauen mit ihren Kindern.

Probiert wurde das Etagère-Zmorge, das es seit fünf Jahren gibt. Ein klassischer Brunch mit Buffet ist dies nicht. Das weiss auch Kohler: «Unsere Gäste nennen es einfach so.»

Das Etagère-Zmorge für 21 Franken pro Person bietet dennoch fast alles, was ein klassisches Frühstück beinhaltet. Jedoch nur fast: Eierspeisen sind im Angebot nicht enthalten. Die Grösse der Portionen sind nicht vergleichbar mit einem Buffet. Auf Anfrage erhalten die Gäste aber ein oder zwei Brötchen mehr – ohne Aufpreis. Damit will Kohler erreichen, dass ihre Gäste nichts auf dem Teller liegen lassen. Um weiteren Foodwaste zu vermeiden, bereitet Doris Kohler das Etagère-Zmorge auch nur auf Reservation vor.

«Brunchen ist Erlebnisgastronomie», sagt Kohler. Gäste, die mit ihrem Zmorge fertig sind, dürfen so lange bleiben, wie sie wollen. So kommt es, dass neben uns eine Person einen Lehrer aus der Schulzeit erkennt und mit ihm für eine längere Zeit ins Gespräch kommt. Jeder kennt hier jeden, so scheint es zumindest. Für Kinder gibt es zudem eine Spielecke. Das Angebot gibt unter der Woche und samstags. Am Sonntag ist das «Feines Kleines» geschlossen.

Die Bewertung:

Fazit: Fein und günstig

Das «Feines Kleines» in Lenzburg ist mit 21 Franken pro Person das günstigste Angebot in unserem Test. Die Auswahl könnte grösser sein, da das aber zur Vermeidung von Foodwaste bewusst kleiner gehalten wird, kann ein Auge zugedrückt werden. Zumal es auch ohne Aufpreis einen kleinen Nachschlag gibt. Hungrig wird man das Lokal also kaum verlassen. Geschmacklich gibt es auch nichts auszusetzen. Wenn viele Menschen auf kleinem Raum zusammenkommen, kann es ein bisschen enger und lauter werden, deswegen der Abzug beim Ambiente.

Platz 4: «Fairyhouse», Suhr

Würstchen, Birchermüesli oder doch lieber eine Waffel? Der Brunch im «Fairyhouse »lässt wenig Wünsche offen. Bild: Claudio Thoma

Wer hausgemachte Desserts liebt, wird sich im «Fairyhouse» in Suhr, dem Café und Restaurant von der Törtlifee, wohl fühlen. Dort gibt es jeden Sonntag einen Brunch mit einer grossen Auswahl an süssen Leckereien.

Doch zuerst zum Frühstücksbuffet: Dieses bietet für 44.50 Franken pro Person von Gipfeli bis Lachs und Speck so ziemlich alles, was man erwartet. Fruchtsäfte oder Kaffee sind ebenfalls im Buffet und im Preis integriert. Die Speisen, wie zum Beispiel das hausgemachte Birchermüesli, werden liebevoll präsentiert.

Die grosse Auswahl von hausgemachten Süssspeisen zeichnet den Brunch im «Fairyhouse» aus. Diese werden von der Törtlifee, die im selben Haus ansässig ist, geliefert.

Das «Fairyhouse» sei sonntags mit 40 bis 50 Personen immer voll, sagt Restaurantleiterin Julia Furter und ergänzt: «Wir könnten unser Lokal zwei Mal füllen.» Der Brunch ist auch an unserem Test gut besucht. Dies hat zur Folge, dass man sich beim Buffet manchmal im Weg steht. Auch am Buffet selbst macht sich die Zahl der Gäste bemerkbar: So waren zum Beispiel die Gipfeli schnell vergriffen.

Das «lichterfüllte Café im englischen Stil», wie es auf der Internetseite heisst, ist für zwei Personen, aber auch für Familien oder kleinere Gruppen geeignet. Für Kinder gibt es einen vom Essraum abgetrennten Spielbereich.

Die Bewertung:

Fazit: Die Desserts überzeugen

Der Brunch im «Fairyhouse» ist vielfältig, mit 44.50 Franken pro Person aber auch nicht gerade billig. Das Buffet ist der Dreh- und Angelpunkt. Aber gerade hier gibt es wenig Platz zum Ausweichen. Wenn das Lokal voll ist, wird es sehr eng. Vor allem die Süssspeisen können beim Brunch im «Fairyhouse» überzeugen, sie schmecken gut und sind frisch zubereitet. Aber auch das Buffet kann gute Noten abholen: Die grosse Auswahl lässt niemanden hungrig zurück. Der Service war in Ordnung, da gibt es nichts zu meckern.

Platz 5: «Kosthaus», Lenzburg

Der Brunch im Lenzburger «Kosthaus»: Die Waffeln sind der Leistungsträger. Bild: Claudio Thoma

Das «Kosthaus» in Lenzburg konnte sich den Platz in der Top 5 in der AZ-Umfrage gerade so noch sichern – 40 Stimmen machten am Ende den Unterschied. Am Tag unseres Besuchs feiert eine grössere Gruppe einen Geburtstag. Es wird viel geredet und gelacht, die Stimmung ist gut.

Jetzt aber zum Brunch: Dieser ist einfach gehalten, auf einem Tisch in der Mitte des Raumes steht der Grossteil des Buffets. Wie in einer Kantine üblich gibt es bei der Essensausgabe noch mehr. Dort warten kalte und warme Speisen wie eine Fleisch- und Käseplatte, Rühreier oder sogar Falafel auf die Gäste. Fisch sucht man vergeblich.

Die Küche bereitet auf Wunsch Spiegeleier, Suppen und Waffeln frisch zu. Letztere sollte man sich nicht entgehen lassen. Sie sind von aussen knusprig, von innen luftig leicht und schmecken nicht zu süss. Auch die Schokoladensauce passt. Von ihr gab es nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.

Das «Kosthaus» ist ein Betrieb des Vereins Phönix. Die Non-Profit-Organisation hilft jungen Menschen mit einer psychosozialen Beeinträchtigung, um ihnen damit eine anerkannte Ausbildung für ein Berufsdiplom (EFZ) oder ein Attest (EBA) zu ermöglichen. Preislich bewegt sich der Brunch im «Kosthaus» mit 33 Franken pro Person im unteren Mittelfeld.

Die Bewertung:

Fazit: Waffeln sind der Leistungsträger

Der Schwachpunkt des Brunchs im «Kosthaus» ist die begrenzte Auswahl. Vor allem Fisch fehlt auf der Karte. Die Waffeln waren der Höhepunkt – Geschmack und Grösse waren super. Bei unserem Besuch war das «Kosthaus» gut besucht und es herrschte eine fröhliche Stimmung. Daher war der Geräuschpegel etwas höher. Der Preis geht in Ordnung. Die Servicekräfte waren hilfsbereit und für den einen oder anderen Witz zu haben. Auch hier verliessen wir das Lokal zufrieden und mit vollem Magen.