Spass 20 Minigolf-Anlagen gibt es in der Ostschweiz: Die grosse Übersicht mit allen Infos Es ist der Familienklassiker schlechthin und eine Schweizer Erfindung: Doch Minigolf ist auch bei Erwachsenen beliebt. Die Übersicht über alle Ostschweizer Anlagen.

Felix Zwicky betreibt seit bald 30 Jahren die Minigolfanlage Dreilinden. Bild: Urs Bucher (22. 5. 2017)

Seit 30 Jahren betreibt Felix Zwicky die Minigolf-Anlage auf Dreilinden. Sie liegt am Waldrand in kupiertem Gelände. Gleich nebenan ist das Familienbad Dreilinden und die Drei Weiern.

Kontakt und Öffnungszeiten: Telefon: +41 71 245 63 39. April bis Oktober in der Regel von 12 Uhr mittags bis 22 Uhr abends, am Sonntag schon ab 10 Uhr morgens.

Kosten: Der Eintritt kostet 5 Franken für Erwachsene, 3.50 für Kinder.

Im Eggenwäldi in Wildhaus spielt man Minigolf mit Aussicht auf die Churfirsten. Bild: Toggenburg Tourismus

Die Minigolf-Anlage ist idyllisch gelegen auf einem bewaldeten Hügel in Wildhaus und bietet Ausblick auf die Churfirsten. Am Kiosk kann man sich mit Getränken und Glace eindecken. In der Nähe gibt es ausserdem einen Spielplatz und eine Grillstelle.

Kontakt und Öffnungszeiten: Von Mai bis Oktober geöffnet, Telefon 078 221 79 38. Parkplätze gibt es beim Curlingzentrum in Wildhaus.

Die Minigolf-Anlage ist Teil des Freizeitparks Niederbüren, wo es einen grossen Indoor- und Outdoorspielplatz gibt. Ausserdem kann man dort unter anderem Bowling spielen.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Minigolfanlage ist das ganze Jahr, 365 Tage, geöffnet. Telefon +41 71 422 30 01. Parkplätze gibt es kostenlos beim Freizeitpark. Dieser ist auch mit dem ÖV gut erreichbar.

Im Säntispark in Abtwil, St.Gallen, gibt es eine Indoor-Minigolfanlage. Ausserdem kann man hier Bowling, Tischfussball, Darts oder Billard und Snooker spielen.

Kontakt und Öffnungszeiten: Täglich von morgens bis abends geöffnet, Telefon +41 58 712 55 20.

Die Minigolf-Anlage befindet sich hinter der Eishalle und neben dem Wassersportzentrum. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht auf den See.

Kontakt und Öffnungszeiten: Von Mai bis Ende Oktober geöffnet, je nach Witterung. Telefon +41 79 424 99 62.

Kosten: Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Franken, für Kinder bis 16 Jahre 5 Franken.

Nicht nur Golfspielen kann man in Bad Ragaz, auch eine Minigolfanlage gibt es vor Ort. Die Anlage gehört zum Resort, das seinen Gästen luxuriöse Unterkünfte und ein grosses Thermalbad bietet.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Minigolfanlage in Bad Ragaz ist von April bis Oktober, jeweils am Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen geöffnet. Telefon +41 81 303 30 30.

Kosten: Erwachsene bezahlen 9, Kinder 5 Franken Eintritt.

Am Werdenbergersee befindet sich diese Freizeitanlage. Neben der klassischen Minigolf-Anlage gibt es in Buchs auch ein Pit Pat. Dabei handelt es sich um Tischminigolf. Anstatt mit einem Minigolfschläger spielt man es mit einem Queue wie beim Billard. Die Hindernisse sind hingegen teilweise identisch wie beim Minigolf.

Weiter gibt es Tischtennis, ein Karussell und Elektroautos für Kinder. Am Kiosk gibt es kühle Getränke, Glace und Süssigkeiten.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Minigolf-Anlage hat täglich geöffnet, je nach Wetter können die Öffnungszeiten allerdings angepasst werden. Telefon +41 77 400 57 31.

Bei der Brauerei Freihof in Gossau gibt es eine Minigolf-Anlage. Abends ist sie beleuchtet. Wer danach hungrig oder durstig ist, ist goldrichtig.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Anlage ist täglich geöffnet, wenn es das Wetter zulässt (kein Schnee, Eis, Regen). Telefon +41 71 385 34 34.

Kosten: Eine Runde kostet 7 Franken für Erwachsene, 4 Franken für Kinder.

Die Minigolf-Anlage der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil gehört zu den günstigsten Anlagen. Bild: PD

Die Minigolf-Anlage in Wil befindet sich inmitten des Naturparks bei der Psychiatrie St.Gallen.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Anlage ist je nach Wetter von April bis August täglich geöffnet, Telefon +41 58 178 11 11.

Kosten: Erwachsene zahlen 4 Franken, Kinder 2 Franken, es ist nur Barzahlung möglich.

Auch die Schläger sind beim Stadtgolf leicht anders als gewöhnliche Minigolf-Schläger. Bild: Nana Do Carmo (Frauenfeld, 1. 5. 2012)

Nicht um Minigolf im engeren Sinn handelt es sich bei diesem Angebot. Es ist eine Mischung aus Minigolf und dem traditionellen Golf. Die Distanzen zwischen Abschlag und Loch sind vergleichbar mit Minigolf, dafür spielt man auf Rasen. Die 13 Posten liegen in Gehdistanz und laden dazu ein, die Stadt Frauenfeld zu erkunden.

Kontakt und Öffnungszeiten: Wegen Umbauarbeiten der Schlossbadi aktuell geschlossen. Telefon +41 52 721 10 15.

Die Minigolf-Anlage befindet sich direkt bei der Badi Amriswil.

Kontakt und Öffnungszeiten: Täglich geöffnet von Ende Mai bis Mitte September. Kostenpflichtige Parkplätze gibt es in der Nähe, eine Anreise mit dem ÖV wird empfohlen. Telefon +41 71 414 11 09.

Kosten: Erwachsene bezahlen 5 Franken, Kinder 3 Franken.

Die Minigolf-Anlage befindet sich beim Schwimmbad in Rheineck. Auch ein kleines Beizli mit Verpflegungsmöglichkeiten gibt es bei der Anlage.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Minigolf-Anlage ist ab April bis zu den Herbstferien täglich geöffnet (nur bei trockenem Wetter). Telefon +41 71 888 18 80.

Beim Restaurant und Hotel Mittenwald in Flumserberg kann man Minigolf spielen. Das Lokal auf 1250 Metern über Meer verfügt über eine Gartenterrasse und eine Pizzeria.

Kontakt und Öffnungszeiten: Es gibt Parkplätze, die Bushaltestelle Mittenwald ist nur wenige Minuten entfernt. Telefon +41 81 733 11 05.

Kosten: Erwachsene bezahlen 6 Franken Eintritt, Kinder 4.

Die Anlage in Romanshorn befindet sich direkt am Bodenseeufer. Vor Ort gibt es ein Restaurant.

Kontakt und Öffnungszeiten: Von April bis Oktober täglich geöffnet (ausser bei schlechtem Wetter). Es gibt kostenpflichtige Parkplätze beim Seebad. Telefon +41 71 463 37 79.

Kosten: Kinder zahlen 4 Franken, Erwachsene 7 Franken

Die Minigolfanlage in Matzingen. Bild: Christoph Heer

Die Minigolf-Anlage war bereits Austragungsort von Schweizermeisterschaften. Vor Ort gibt es ein Restaurant.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Anlage ist ab April von Mittwoch bis Sonntag wetterabhängig geöffnet. Telefon +41 52 376 27 77.

Kosten: Erwachsene bezahlen 5 Franken, Kinder bis 17 Jahre 4, und Kinder bis 12 Jahre 3 Franken

In Kreuzlingen dauert das Minigolf-Vergnügen etwas länger: 19 statt der üblichen 18 Bahnen gibt es hier. Bild: Nana Do Carmo (30. 6. 2006)

Es sei die schönste Minigolfanlage am Bodensee, behaupten die Betreiber auf ihrer Website. Bäume spenden im Sommer Schatten. Neben Minigolf gibt es weitere Spiele. Es gibt eine Gartenwirtschaft mit verschiedenen Speisen für den grossen und kleinen Hunger.

Kontakt und Öffnungszeiten: Von März bis Ende Oktober ist die Anlage je nach Wetter geöffnet. Telefon +41 71 672 39 55.

Kosten: Für Erwachsene kostet der Minigolfspass 7 Franken, für Kinder 4 Franken.

Die Anlage befindet sich beim Freibad und ist bei schönem Wetter von Mitte April bis Mitte September geöffnet.

Kontakt und Öffnungszeiten: Ausserdem muss man pro Ball ein Depot von einem Franken hinterlegen. Telefon +41 71 757 78 46.

Kosten: Erwachsene bezahlen 5.50, Kinder 3 Franken

Minigolfanlage Krombach Herisau, Bild von 2018 Bild: Karin Erni (2018)

Die Minigolf-Anlage befindet sich auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden. Sie verfügt über eine Beleuchtung. Es gibt einen Grillplatz mit Sitzgelegenheiten und Tischen zur Verfügung. Am Kiosk gibt es Snacks und Getränke.

Kontakt und Öffnungszeiten: Es gibt kostenpflichtige Parkplätze vor Ort, Telefon +41 71 353 81 11. In den Ferien (Frühling, Sommer Herbst) ist die Anlage täglich geöffnet, ansonsten von April bis Oktober jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag.

Kosten: Erwachsene bezahlen 5, Kinder 2.50 Franken.

Die Minigolf-Anlage auf der Prodalp befindet sich gleich neben einem Kletterturm. Bild: PD

Von Juni bis Oktober ist die Minigolf-Anlage beim Bergrestaurant Prodalp auf 1600 Metern über Meer geöffnet. Beim Minigolfspass hat man stets die Bergkulisse der Churfirsten im Blick. Verpflegungsmöglichkeiten gibt es vor Ort.

Kontakt und Öffnungszeiten: Unter der Woche vermietet das Bergrestaurant Prodalp (Telefon +41 81 733 27 23) die Schläger, am Wochenende das Prodissimo (Telefon +41 81 733 27 23).

Kosten: Erwachsene zahlen 5, Jugendliche 4.50 und Kinder 4 Franken.

Die Minigolf-Anlage wurde im Juni neu eröffnet. Bild: Beat Lanzendorfer

Zwischen Sportanlage Rietwis und Schwimmbad befindet sich die Minigolf-Anlage. Das Bistro, das vom Schwimmbad und vom Minigolf aus zugänglich ist, führt ein breites Angebot.

Kontakt und Öffnungszeiten: Die Anlage ist bei trockenem Wetter von April bis Oktober täglich geöffnet. Telefon +41 71 988 10 80.

Kosten: Erwachsene zahlen 7, Kinder 4 Franken.