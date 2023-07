Sommer 8 Tipps für die Sommerferien: Von spontanen Ausflügen an den See bis zum familienfreundlichen Restaurant Inspiration für den Ausflug mit der Kindern oder zu zweit: Idyllische, entspannte und genussvolle Erlebnisse.

Entspannt essen während die Kinder spielen

Das Aufslugsrestaurant Guggeien-Höchst. Bild: Michel Canonica

Trampolin, Streichelzoo und Klettergerüst: Eine Auswahl an Ostschweizer Restaurants, in denen es nicht nur gutes Essen, sondern auch Unterhaltung für die Kinder gibt. Eine Übersicht mit Lokalen, die über Outdoorspielplätze verfügen.

Barfusstrails aus der ganzen Schweiz

Der Barfussweg in Engelberg. Bild: Christoph Riebli

Barfusslaufen ist ein Erlebnis für die Sinne. Es soll gut für Körper und Geist sein. Die Berührung der Erde steigert das Wohlbefinden und die Durchblutung der Füsse. Auf diesen acht Trails aus der ganzen Schweiz können Sie sich ohne Schuhe, auf besonderem Untergrund, fortbewegen.

Mit dem Kursschiff auf dem Bodensee und Rhein

Naherholungsgebiet Bodensee: Im Sommer lohnt sich eine Fahrt mit dem Kursschiff. Bild: Raphael Rohner

Sommer, Sonne, Bodensee: Eine Fahrt mit der Fähre oder dem Kursschiff ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Tipps für Spezialfahrten und besonders schöne Routen auf dem Bodensee und Rhein.

Ab in den Walter Zoo

Das Affenhaus ist unter den Besucherinnen und Besuchern besonders beliebt. Bild: Tobias Garcia

Lehrreich und unterhaltsam: Ein Besuch im Walter Zoo in Gossau ist immer eine gute Idee. 120 Tierarten leben dort. Die Anlage wird laufend erweitert und durch neue, informative Angebote ergänzt.

Genüssliche Abkühlung an schönen Badeplätzen

Willkommene Abkühlung: Schöne Badeplätze und Geheimtipps in der Ostschweiz. Bild: Christof Sonderegger

Badeplätze sind an heissen Sommertagen begehrt. Und es muss nicht immer das nächst gelegene Freibad sein. Idyllische Strandbäder, reissende Flüsse, kühle Bergseen gibt es in der Ostschweiz einige. Diese gehören zu den schönsten Badeplätze.

Witzweg: Spass für die ganze Familie

Lustiger Rundweg: Der Witzweg macht der ganzen Familie Spass. Bild: PD

Der Witzweg in Appenzell Ausserrhoden tut der Gesundheit gleich doppelt gut. 40 Stationen mit Witzen laden zum herzhaften Lachen ein. Restaurants, diverse Grillstellen und eine atemberaubende Aussicht auf den Bodensee machen diesen Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Die Route dauert etwa 3,5 Stunden. Besonderer Höhepunkt ist die Fahrt mit dem Heiden- und dem Walzenhausen-Bähnli.

Von der Redaktion getestet: Ostschweizer Lieblingsrestaurants

In der Ostschweiz gibt es viele tolle Lokale – auch ohne Punkte und Sterne. Bild: Arthur Gamsa

Regelmässig testet die Redaktion Restaurants in der Ostschweiz. Unangemeldet kosten sie Gerichte, beurteilen Angebot, Ambiente und Service. Eine Auswahl persönlichen Favoriten, die Inspiration für den nächsten Restaurantbesuch bietet. Und nicht nur durch Sterne und Gault-Millau-Punkte besticht.

Schöner Spaziergang auf dem Seedam Rapperswil

Auf dem Steg übers glitzernde Wasser spazieren. Bild: Viola Priss

Im südlichen Teil des Kantons St.Gallen gibt es ebenfalls tolle Orte am See. Warum nicht einmal einen Ausflug auf den Seedamm machen? Auf dem längsten Steg der Schweiz kann man zum Beispiel den Tag ausklingen lassen. Mit dem Kinderwagen ist die Route gut begehbar und bietet idyllische Momente am Zürichsee.