Auszeit Sauna, Hamam, Finarium: Diese Wellness-Angebote gibt es in der Ostschweiz und so verhält man sich darin richtig Wellnessangebote stehen in der kalten Jahreszeit hoch im Kurs. In der Ostschweiz muss man nicht weit suchen bis zur nächsten Sauna. Wir haben zusammengestellt, wo man sich überall entspannen kann.

Sie kennen eine Ostschweizer Sauna, die nicht auf der Karte ist? Melden Sie es an bergundbeiz@chmedia.ch.

Der Säntispark in Abtwil hat gleich mehrere Finnische Saunas. Bild: Hanspeter Schiess (25. September 2015)

Was: Holzige Kabinen, in denen sich Sitz- und Liegebänke auf unterschiedlicher Höhe befinden. Das Holz sorgt für eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Durch Wasseraufgüsse wird die Temperatur auf bis zu 100 Grad geheizt.

So funktioniert es: In die Finnische Sauna geht man meist unbekleidet, ohne Badeschuhe und mit einem Handtuch. Bevor man in die Sauna betritt, duscht man sich ab. An vielen Orten werden Aufgusszeremonien angeboten, dabei giesst eine Saunameisterin oder ein Saunameister Wasser auf die heissen Steine und verteilt anschliessend die heisse Luft mit einem Handtuch im Raum. Eine Aufgusszeremonie sollte man wenn möglich nicht durch das Betreten der Saunakabine unterbrechen. Ausserdem verhält man sich in der Sauna ruhig.

Bei der Platzwahl gilt: Je höher die Bank, desto heisser die Luft. Saunaneulinge wählen eine Bank im unteren Bereich. Man sollte darauf achten, dass der Schweiss nicht auf das Holz tropft, also immer ein Tuch unter den Körper legen.

In der Regel verbringt man rund 15 Minuten in der Finnischen Sauna, allerdings hängt die Dauer von der eigenen Verfassung ab. Man sollte auf den Körper hören und unbedingt früher rausgehen, wenn man sich unwohl fühlt. «Nach dem Saunagang ist eine schonende Abkühlung ratsam. Zuerst giesst man kaltes Wasser auf Rücken und Nacken, dann auf den Vorderkörper», sagt Philipp Moser, Leiter des Tau Spa und Gym des St.Galler Hotels und der Privatklinik Oberwaid. Sobald der Schweiss abgeduscht ist, kann man sich auch in einem kalten Bad, im Schnee oder Freien abkühlen. Geht man direkt aus der Sauna ins kalte Wasser, steigt einem die Hitze in den Kopf.

Tipp: Wer den anderen Saunagästen einen Gefallen tun möchte, sollte einen Tag vor dem Saunabesuch wenig bis keinen Knoblauch und keine Zwiebeln essen. Sonst können sich schnell unangenehme Gerüche verbreiten.

Der Hamam beim Hotel Oberwaid ist der einzige in der Ostschweiz. Bild: PD

Was: Hamam ist ein mystisch klingendes Wort, hinter dem sich eine traditionelle Badezeremonie aus der Türkei mit Wellnessfaktor verbirgt. In manchen Ländern im islamischen Raum ist der Hamam ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Er dient in seiner ursprünglichen Form der Körperreinigung, dem Wohlbefinden und der Sauberkeit. In der Ostschweiz gibt es einen Hamam bei der Oberwaid. «Bei einem Besuch werden Verspannungen gelöst und die Durchblutung der Haut wird angeregt», sagt Philipp Moser, Spa Leiter.

So funktioniert es: Für ein richtiges Hamamritual braucht man Zeit. Dem Besucher oder der Besucherin wird zuerst ein Pestamal-Tuch, eine Art Wickeltuch, zur Verfügung gestellt. Ansonsten ist man nackt.

In der Mitte des Raumes befindet sich in der Regel eine warme Liegefläche, diese wird auch Nabelstein genannt. Man wärmt sich auf dem Nabelstein auf und geht anschliessend in ein Dampfbad. Das darauffolgende Peeling fördert die Durchblutung. Nach einem weiteren Dampfbadbesuch wird man von einer Zeremonienmeisterin oder einem Zeremonienmeister gewaschen und massiert, oder man wäscht sich selbst.

Tipp: Moser empfiehlt, nach der Dusche keine Bodylotion zu verwenden, da die Rückfettung der Haut angeregt werden soll.

Was: Im Prinzip das Gleiche wie die Finnische Sauna, nur weniger heiss und mit mehr Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturen reichen bis zu 70 Grad. Sie sind für neue Saunagängerinnen und Saunagänger besonders geeignet. In diesen Saunas werden aufgrund der geringen Temperaturen meistens keine Aufgüsse gemacht.

So funktioniert es: In einer Sauna mit tieferen Temperaturen kann man mehrere Durchgänge durchführen. Hierbei kommt es zu einem Wechsel zwischen Schwitzen und anschliessenden Ruhephasen oder auch einem kurzen Bad oder einer Dusche mit kaltem Wasser. Durch die vergleichsweise niedrigen Temperaturen ist es möglich, sich bis zu einer halben Stunde in diesen Saunas aufzuhalten.

Was: Bei einer Infrarotkabine handelt es sich um eine trockene Sauna, in der die Temperatur meist nicht über 60 Grad Celsius steigt. Erzeugt wird die Wärme durch Infrarotstrahlen, die unter die Haut gehen und diese von innen aufwärmt. Im Fachjargon spricht man dann von Tiefenwärme. Ein «Aufenthalt in der Infrarotsauna hilft vor allem gegen Muskelverspannungen im Rücken», sagt Tabea Böhli. Sie ist stellvertretende Leiterin der Tamina Therme in Bad Ragaz.

So funktioniert es: Man setzt sich in der Infrarotsauna auf das Badetuch und nimmt eine angenehme Position ein. Dabei achtet man darauf, dass der Körper gleichmässig bestrahlt wird. Meist schwitzt man in Infrarotsaunas weniger als in den herkömmlichen. Nach dem Saunagang duscht man sich nicht mit kaltem, sondern mit lauwarmem Wasser ab.

Was: Das Frigidarium ist keine Sauna, sondern gewissermassen das Gegenteil. In einem Frigidarium kann man sich nach dem Saunagang abkühlen. Oft sind diese Kälteräume, die früher Teil der klassisch-römischen Thermenkultur waren, mit einem eiskalten Wasserbecken ausgestattet.

Die Tamina Therme hat seit diesem Jahr eine Pirts-Sauna. Bild: PD

Was: Die Pirts-Sauna kommt aus Lettland, dort hat das Schwitzen in Pirts eine tiefgründige, gar spirituelle Bedeutung. Es dient der inneren wie äusseren Reinigung sowie Heilung und wird teilweise in stundenlangen Ritualen zelebriert. 86 Grad Celsius gelten als ideale Temperatur für einen Pirts-Saunagang. Das Spezielle in diesen Saunas: Die Luft wird mit dem Herumwedeln von Birken-, Eichen- und Ahornblättern verteilt.

So funktioniert es: Vor dem Besuch in der Schwitzkammer sollte man ausreichend Wasser oder Tee trinken. Wer will, kann sich in der Sauna einen Filzhut überziehen, dieser schützt den Kopf vor der Hitze. Während des Aufgusses sollte man sich darauf gefasst machen, dass man mit Laubbüscheln abgeklopft wird.

Die Tamina Therme in Bad Ragaz ist derzeit die einzige Anlage in der Schweiz, die eine solche Sauna im Angebot hat. Wer dort in die Pirts-Sauna möchte, wird von einer Saunameisterin oder einem Saunameister durch die Zeremonie geführt.

Was: Der russische Begriff Banja bezeichnet nicht nur das russische Badehaus, in dem man wunderbar entspannen kann, sondern auch das traditionelle russische Dampfbad, das viele Ähnlichkeiten zur Finnischen Sauna hat. Die Banja heizt ihren Gästen mit über 100 Grad Celsius ordentlich ein: Die hohen Temperaturen im Bad werden durch einen Saunaofen und regelmässige Aufgüsse auf die heissen Steine erzielt. Das heisse Wasser oder auch Eis, das zum Aufguss verwendet wird, wird mit ätherischen Ölen versetzt.

In der russischen Banja nutzt man Quästen, eingeweichte Birkenzweige, die nicht nur gut duften, sondern auch eine tolle Wirkung haben: Mit den Zweigen trommelt man auf den Körper und bringt die Blutzirkulation in Schwung. Die Luft in der Banja wird, wie auch bei der Pirts-Sauna, durch die Zweige besser verteilt.

So funktioniert es: Die Banjas sind geschlechtergetrennt. Vor dem Besuch sollte man keine grossen Mahlzeiten zu sich nehmen. Vor dem Dampfraum duscht man sich gründlich ab. Während man in der Banja sitzt, trommelt man mit Quästen auf den Körper, entweder bei sich selbst, oder bei anderen Saunagängerinnen und Saunagängern.