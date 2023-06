Schifffahrt Schiff Ahoi: 5 Tipps für besondere Ausflüge auf dem Bodensee und Rhein Sommer, Sonne, Bodensee: Eine Fahrt mit der Fähre oder dem Kursschiff ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Unsere Tipps für den nächsten Ausflug auf dem Bodensee.

Naherholungsgebiet Bodensee: Im Sommer lohnt sich eine Fahrt mit dem Kursschiff. Bild: Raphael Rohner

Knusperli-Kombiticket (ab Kreuzlingen und Rorschach)

Knusperli sind der Sommerhit schlechthin. Zwar kommt der Fisch dafür oft nicht mehr aus dem Bodensee, trotzdem macht ein Ausflug auf dem Schiff Lust auf diesen Klassiker.

Auf ausgewählten Kursen bietet die Schweizerische Bodenseeschifffahrt ein Kombiticket an: Zum Billett gibt es Zanderknusperli mit Tatarsauce und eine Beilage zu einem vergünstigten Preis. Zwischen Mai und Oktober gilt das Angebot täglich: Ab Rorschach nach Lindau oder Langenargen und Romanshorn sowie ab Kreuzlingen via Konstanz nach Mainau und Meersburg.

Die Schweizerische Bodenseeschifffahrt (SBS) bietet ein breites Angebot an Erlebnisfahrten und Aktivitäten an. Darunter Events für jeden Geschmack – von der Frühstücksfahrt bis zur Party auf dem Mykonos-Partyboat.

Von Rorschach nach Bregenz und auf den Pfänder

Sonnenuntergangsstimmung: Blick vom Pfänder auf den Bodensee. Bild: Saskia Ellinger

Die Fahrt nach Bregenz ist ein idealer Start in den Tag. Danach gibt es in der vorarlbergischen Stadt mehrere Aktivitäten: Zum Beispiel einen Ausflug auf den Pfänder. Hier sind Kombitickets mit der Schifffahrt und der Pfänderbahn erhältlich. Anschliessend geht es entweder mit dem Zug oder mit dem Schiff via Lindau zurück nach Rorschach.

Das geht natürlich auch umgekehrt: Der Sonnenuntergang auf dem Pfänder hat ebenso seinen Reiz.

Den Bodenseeradweg mit dem Schiff abkürzen

Schöner Rastplatz auf dem Bodenseeradweg. Bild: Raphael Rohner (21. 2. 2021)

Der Bodenseeradweg ist eine der schönsten Velostrecken in der Ostschweiz und im nahen Ausland. Das zeigt sich in der Beliebtheit der Route, die jedes Jahr zahlreiche Touristinnen und Touristen unter die Räder nehmen. Für einen Tagesausflug lohnt es sich, eine Etappe abzufahren und Teile mit dem Zug oder Kursschiff zu unternehmen. Was gibt es Schöneres, als nach erbrachter Leistung gemütlich mit der Fähre über den See zu schippern?

Zum Beispiel bietet sich die Etappe von Lindau bis Meersburg an, wobei man mit dem Schiff den Ausgangspunkt Lindau ab Rorschach erreicht. Oder man steigt in Romanshorn auf die Fähre und radelt von Friedrichshafen nach Lindau oder Bregenz.

Rundtour im Überlinger See

Überlingen im Vordergrund, hinten die Insel Mainau und die Alpen. Bild: Imago

Warum nicht einmal den von Deutschland umgebenen Teil des Bodensees besuchen? Die Bodenseeschifffahrt BSB bietet eine Rundtour im Überlinger See an: Zum Beispiel mit Start und Ziel Konstanz und via Meersburg, Unteruhldingen, Überlingen, Dingelsdorf und Mainau. Die Gäste können es sich während der Fahrt auf dem Schiff gemütlich machen und von dort aus das Ambiente und den Ausblick auf die Ausflugsziele geniessen. Achtung: Zwischendurch ein- und aussteigen ist in diesem Ticket nicht inbegriffen.

Bild: BSB.de

Eine attraktive Bodensee-Alternative

Eine Fahrt auf dem Rhein: Zum Beispiel entlang des Altparadies. Bild: Ralph Ribi

Statt auf dem Bodensee lohnt sich auch eine Fahrt auf dem Rhein. Von Kreuzlingen geht es via Reichenau, Steckborn und Stein am Rhein bis nach Schaffhausen. Für die ganze Strecke benötigt man 3 Stunden und 45 Minuten. Wem das zu lange dauert, der kann an unterwegs eine Besichtigung einplanen (Reichenau, Napoleonmuseum, Stein am Rhein) oder eine Erlebnisfahrt buchen.