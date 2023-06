SAC-Hütten Natur geniessen: Zu diesen 7 Berghütten müssen Sie einmal wandern Die Natur geniessen, herzhafte Speisen aus regionalen Produkten und Einfachheit machen eine Übernachtung in der SAC-Hütte aus.

Eine Übernachtung in einer SAC-Hütte kann man bequem online auf www.sac-cas.ch reservieren. Eine Reservation ist dringend zu empfehlen. Wer doch nicht kommen kann, meldet sich ab. Geschieht dies rechtzeitig, fallen keine Gebühren an. Bei der Ankunft wendet man sich an die Hüttenwartin oder den Hüttenwart, welche die Schlafplätze zuteilen.

In vielen Hütten kann man bargeldlos bezahlen. Weil die Internetverbindung in manchen Gegenden schlecht ist, empfiehlt es sich aber, Bargeld dabeizuhaben. In SAC-Hütten gibt es keinen Konsumationszwang. Es empfiehlt sich aber allemal, die Übernachtung mit Halbpension zu buchen. Das Abendessen besteht in der Regel aus Suppe, Salat, Hauptgang und Dessert.

Die Doldenhornhütte liegt hoch über dem Oeschinensee bei Kandersteg. Die SAC-Hütte steht auf einem Felsvorsprung in einer familienfreundlichen, alpinen Umgebung. Rund um die Hütte können sich Kinder gefahrlos aufhalten. Von hier aus sieht man den mächtigen Namensgeber der Hütte, das Doldenhorn mit einer Höhe von 3638 Metern über Meer.

Von Kandersteg erreicht man die Hütte auf 1915 Metern über Meer in 2,5 bis 3 Stunden. Die Doldenhornhütte ist von Juni bis September offen und hat 38 Schlafplätze. Im Winter wird die Hütte nicht bewirtet, es gibt einen Winterraum. Mit Reservierung kann man dort übernachten. Es gibt eine Kochmöglichkeit.

Die Doldenhornhütte bietet auf Anfrage einen Gepäcktransport an, von dem zum Beispiel Seniorinnen und Senioren profitieren können.

Die Fründenhütte befindet sich ganz in der Nähe der Doldenhornhütte. Auf 2562 Meter über Meer hat man hier einen prächtigen Blick auf den türkisblauen Oeschinensee. Die Hütte bietet zwischen Juni und Oktober 58 Schlafplätze.

1936 wurde hier die erste Hütte eingeweiht. Sie diente als Ausgangspunkt für Bergtouren Richtung Fründenhorn, Doldenhorn und Blümlisalpmassiv. Die Fründenhütte als solche war aber auch schon damals ein Ziel für Wanderer. Ab 1963 wurde die Hütte ausgebaut und vergrössert. Letztmals wurde sie 1992 erweitert. Der Fründengletscher, der die Hütte einst umgab, hat sich in den vergangenen Jahren stark zurückgebildet, was die Wasserversorgung der Hütte erschwert.

Der Aufstieg ist nicht ohne: Zur Fründenhütte führt ein alpiner Bergweg mit dem Schwierigkeitsgrad T4 ab der Bergstation Oeschinensee. Es gibt ausgesetzte Passagen, für Kinder und nicht schwindelfreie Personen wird ein Klettersteigset empfohlen, heisst es auf der Website. Der Zustieg ist dann auch ein Grund, weshalb die Hütte im Sommer nicht so stark besucht ist wie der Oeschinensee.

Diese einfache Hütte im Berner Oberland ist frei von Luxus: Es gibt kein Internet, das Trinkwasser kommt nicht aus der Leitung, sondern besteht aus abgekochtem Gletscherwasser. Der idyllische Ort auf 2205 Meter über Meer bietet 65 Übernachtungsplätze.

Genau genommen handelt es sich bei der Gaulihütte sogar um zwei Hütten: Ein Erweiterungsbau ergänzt die «alte» Gaulihütte. Im Winter steht diese als Schutzraum zur Verfügung.

Der Zustieg ist schwer und mit Kletterpassagen. Ab Innertkirchen gelangt man via Wasserfallweg in elf Stunden zur Hütte.

Die Mischabelhütte ist hochalpin gelegen und besteht aus zwei Häusern. Bild: Saastaltourismus

Die Mischabelhütte liegt auf 3340 Meter über Meer. Die hochalpine Tour zur Hütte eignet sich nur für geübte Wanderinnen und Wanderer. Schwindelfreiheit ist eine Voraussetzung: Exponierte Stellen sind mit Trittstiften und Drahtseilen gesichert. Für Hunde eignet sich die Tour deshalb nicht.

Von Saas-Fee erreicht man die Hütte in etwa vier Stunden. Benützt man die Seilbahn nach Hannig, reduziert sich die Wanderzeit um etwa eine Stunde.

Das Haupthaus lässt sich auf das Jahr 1902 zurückführen und wurde seither immer wieder modernisiert. Unterhalb befindet sich eine zweite Hütte, wo weitere Schlafplätze untergebracht sind. Total stehen 100 Schlafplätze von Mitte Juni bis Mitte September zur Verfügung. In der unteren, kleineren Hütte gibt es einen Winterraum, der aber nicht bewirtet wird.

Ein besonderes Erlebnis ist eine Übernachtung im «Alpenraumschiff», wie die Capanna Corno Gries auch genannt wird. Aus einer gewöhnlichen Berghütte machte Architekt Silvano Caccia 2007 ein futuristisches «Raumschiff»: Beim Umbau wurde das Dach entfernt und um ein Stockwerk aufgebaut. Eine Glaswand ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht.

Auf 2338 Meter über Meer gibt es 48 Betten in acht Zimmern. Eine Übernachtung in der Capanna Corno Gries eignet sich auch für Kinder, und auf Anfrage dürfen auch Hunde mitgebracht werden.

Von All’Acqua führt eine Rundwanderung zur Corno-Gries-Hütte und wieder zurück. Die Route (T2, nur teilweise steiles Gelände, Weg gut gesichert) ist nicht anspruchsvoll und bewältigt man in etwa 5 Stunden.

Regenbogen über der Sewenhütte im Urner Meiental. Bild: Katrin Gehrig

Auf 2148 Meter über Meer gibt es zwischen Anfang Juni und Mitte Oktober 50 Schlafplätze.

In der Nähe der Hütte gibt es mehrere Kletterfelsen und Klettergärten. Der nahe gelegene Sewensee bietet sich für eine Abkühlung an heissen Tagen an. Ausserdem gibt es vor der Hütte eine Seilrutsche - eine sogenannte Tyrolienne. Dieser Ort ist offensichtlich auch bei Kindern und Schulklassen beliebt.

Auch der Zustieg bietet sich für jedes Alter und Niveau an: Auf dem Zwergenweg erreicht man die Hütte ab Gorezmettlen auf einer leichten Wanderung durch den Wald innerhalb von 2,5 Stunden.

Die Greina-Hochebene bietet eine einzigartige Naturlandschaft: Sie gilt als eine der schönsten und grössten Hochebenen der Schweiz. Die Greina gehört zu den wenigen noch naturbelassenen zusammenhängenden Gegenden der Schweiz. Ihre Vielfalt ist aussergewöhnlich und einzigartig. Aus diesem Grund wurde sie als Schutzzone ins Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler der Schweiz von nationaler Bedeutung aufgenommen.

In der Ferne liegt die Terrihütte. Bild: Jolanda Riedener

Hier inmitten dieser Bilderbuchlandschaft liegt die Terrihütte auf 2170 Meter über Meer. Am schnellsten erreicht man die Hütte von Vrin aus in etwa 4,5 Stunden. Von Mitte Juni bis Mitte Oktober bietet die Hütte 110 Schlafplätze.