Rundwanderung Vom Rheinfall nach Andelfingen – zu Fuss durch das Zürcher Schlaraffenland Wer im Herbst durch das Zürcher Weinland wandert, kommt an dem vorbei, was auf dem Teller und im Glas Freude macht.

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Laufen am Rheinfall

Ziel: Bahnhof Andelfingen

Strecke: 18.3 km

Wanderzeit: 4 h 30 min.

Auf & Abstieg: 319 / 306 m

Schwierigkeit: mittelschwer

Ausrüstung: Gute Laufschuhe, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: «Gasthaus zur Guggere» in Benken (ZH)

Öffentlicher Verkehr: Start und Ziel liegen an der SBB-Strecke Winterthur-Schaffhausen

Parkplätze: gibt es kostenpflichtig am Rheinfall

Es ist gar nicht so einfach, sich dem Bann des Rheinfalls, unserem Startpunkt, zu entziehen. Auch wenn wir schon oft hier waren, die gigantischen Wassermassen faszinieren uns immer wieder.

Aber wir sind nicht so früh losgekommen und wollen am Abend in Andelfingen sein.

1. Letzte Einkaufsmöglichkeit in Dachsen

Der Weg vom Rheinfall nach Dachsen ist so unspektakulär wie kurz. Im Zick-Zack geht es durch das langgezogene Dorf, wo es für den Rest der Wanderung den letzten Laden gibt, der einigermassen in der Nähe der Route liegt.

Der Wanderweg ist immer gut ausgeschildert, wir folgen bis kurz vor Andelfingen dem Zürcher Weinweg:

Jede Ecke, um die wir gehen, gibt einen neuen Blick frei auf die typischen Riegelhäuser, wie wir sie im Zürcher Weinland an diesem Tag noch oft sehen werden.

Kurz nach Dachsen, wir wähnen uns schon in der Natur, hören wir plötzlich ein dumpfes Brummen. Nach einer Minute ist klar, was das ist: Auf der Autobahn über unseren Köpfen donnert der Verkehr von Zürich nach Schaffhausen.

Wir lassen die Ader der Zivilisation hinter uns, Uhwiesen lassen wir links liegen. Der Weg führt uns, weiter im bewährten Zick-Zack vorbei an grossen Feldern. Die Wege sind gut ausgeschildert, trotzdem schauen wir zur Sicherheit hin und wieder auf die Karte, denn hier kreuzen sich viele Routen.

Auf beiden Seiten der Wege werden im grossen Stil Früchte angebaut. Die letzten Himbeeren reifen an der Herbstsonne.

Der Rot- und Weisskabis muss auch noch etwas wachsen.

Die grossen, einsamen Höfe passieren wir alle mit Abstand. Menschen sehen wir kaum, es sind auch nur ganz wenige andere auf der Route, die ein Teil des Zürcher Weinwanderwegs ist, unterwegs.

Als wir von weitem Esel bei einem Bauernhof sehen, beschliessen wir, einen kleinen Umweg zu machen, um die beiden zu begrüssen:

Wir wandern weiter dem gut ausgeschilderten Weg nach und wechseln weiterhin ständig die Richtung. Die Felder weichen bald Apfelplantagen. Die ersten Äpfel sehen aus, als ob man sie pflücken könnte.

Es ist kurz vor Mittag. Zwar liegt der Herbst in der Luft, aber es ist immer noch sehr warm. Insgesamt gibt es auf dieser Tour nur wenig Schatten, meist läuft man in der Sonne. Die Wanderung eignet sich deshalb vor allem für kühlere Tage oder Jahreszeiten.

Wir sind froh um jedes bisschen Schatten.

Ganz langsam steigt der Weg an. Es sind zwar nicht viele Höhenmeter, aber sie reichen, um in die Weite sehen zu können. Leider ist es an diesem Tag diesig, so dass man die Alpen nicht sieht. Aber der Blick Richtung Jura ist auch wunderschön:

2. Pause mit Aussicht und feiner Nussstange

Gerade, als sich ein erstes Hüngerchen bemerkbar macht und wir uns fragen, ob wir unsere mitgebrachten Brote essen sollen, sehen wir von weitem Sonnenschirme. Diesem Platz, es ist die Terrasse des «Gasthaus zur Guggere» am oberen Dorfrand von Benken, können wir nicht widerstehen.

Der Hausspezialität, der 30 Zentimeter langen Nussstange, auch nicht:

Diese Nussstange allein ist ein Ausflug Wert.

Sollte es zu kalt oder zu nass sein für die Terrasse, kann man es sich auch in der Gaststube gemütlich machen.

Der Weg führt uns weiter dem Hang entlang. Wir laufen durch die ersten Weinberge des Tages. Es geht runter, um wieder rauf zu gehen. Um dann wieder runter zu gehen, bevor es wieder rauf geht. Auf diesem Abschnitt der Wanderung wandern wir oft auf breiteren vor allem landwirtschaftlich genutzten Kieswegen und oft an der Sonne.

3. Mit Dammhirschen auf Tuchfühlung

Plötzlich stehen wir vor einem grossen Zaun. Erst sehen wir nichts, doch dann bewegt sich ganz weit hinten etwas: Dammhirsche!

Die Weiblein sind neugierig und kommen uns begrüssen.

Bald kommt auch ein Hirsch mit einem imposanten Geweih. Angst? Kein bisschen.

Es dauert eine Weile, bis wir uns losreissen können. Wann bekommt man so schöne Tiere schon mal so nah zu sehen? Aber eben: Wir wollen ja noch nach Andelfingen.

Der Weg führt uns zurück zu den Weinbergen.

Auf einer Anhöhe laufen wir nach Wildensbuch. Hier hängen die Trauben noch.

Plötzlich riecht es intensiv nach ... ja, nach was? Auf den Feldern links vom Weg wachsen in langen Streifen verschiedene Pflanzen.

Gewürze? Erst am Dorfeingang von Wildensbuch haben wir die Gewissheit: Hier werden Wildpflanzen gezüchtet, um Samen zu ernten.

Nach Dachsen ist Wildensbuch das erste Dorf, durch das wir kommen. Und es hat einen Brunnen mit eiskaltem Wasser. Herrlich!

Auf dem Weg nach Rudolfingen durchqueren wir einen wunderschönen Buchenwald.

Bald schon wird zwischen den Rebstöcken Rudolfingen sichtbar.

Auf den letzten Metern vor dem Dorf säumen Haselnussstauden den Weg, der Boden ist übersät mit schönen Nüssen.

4. Ein Muss für Kürbisfans

Unten im hübschen Dorf an der Schlossstrasse dann eine weitere Überraschung: ein Hofladen für alle, die Kürbis lieben.

Der Laden ist ein Gesamtkunstwerk. Man spürt, mit wie viel Liebe die Kürbisse angeordnet wurden.

Auch hier brauchen wir eine ganze Weile, bis wir uns an den Details sattgesehen haben.

Liebe zum Detail scheint im hübschen Dorf Programm zu sein.

Sogar die Person, die die Strasse Benken-Andelfingen an der Stelle geflickt hat, die wir überqueren müssen, hat sich was einfallen lassen:

Schon bald sind wir wieder in den Feldern. Die meisten Sonnenblumen sind längst verblüht, aber ein Feld steht da noch.

Insgesamt ist die Landschaft, durch die wir laufen, stark von der Landwirtschaft geprägt. Immer wieder müssen wir auf die Wiese ausweichen, weil Traktoren mit Anhängern mehr Platz brauchen, als die Wege hergeben. Man sieht jedoch, dass das Bewusstsein für Diversität steigt, immer wieder wird auch Wildpflanzen etwas Platz gemacht.

Dass hier so viel wächst, hat damit zu tun, dass hier früher Moore waren, der Boden ist deshalb sehr fruchtbar ist. Heute sind gibt es nur noch kleine Moore. Sie stehen unter Naturschutz.

Obschon es schon gegen den Abend geht, sind wir froh, dass die letzten Kilometer vor Andelfingen uns noch einmal in den Wald führen, denn es ist immer noch sehr warm.

Auch hier folgen wir weiter den Schildern und landen, kaum haben wir den Wald verlassen, wieder mitten in Gemüsefeldern. Dieses Mal ist es Wirz. Wir sind fasziniert von den Farben und den Formen.

Kurz vor dem Ziel beschliessen wir, den direkten Weg durch Kleinandelfingen zu nehmen und verlassen den Wanderweg nach Andelfingen, der noch einen Haken geschlagen hätte. Der Weg führt uns wieder an schönen, alten Häusern und ihren gepflegten Gärten vorbei.

Beim Überqueren der alten Holzbrücke schauen wir den letzten Gummibooten des Tages zu, die sich die Thur heruntertreiben lassen.

5. Fast wie kneippen

Die letzten Meter hoch zum Bahnhof von Andelfingen haben es in sich, das Dorf thront über der Thur. Kurz vor der Kirche quert ein kleiner Mühlkanal den Wanderweg. Der perfekte Ort, um die geschundenen Füsse zu kühlen, bevor es nach Hause geht.