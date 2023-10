RUNDWANDERUNG Ideal mit dem Hund: Wanderung durch das Rheintaler Riet und über die Balgacher Rebhänge Das Rheintal ist eher für seinen Ribelmais und nicht für zahlreiche Wanderwege bekannt. Für Hunde und deren Halterinnen und Halter gibt es hier aber einiges zu entdecken – vom Maislabyrinth über ein Naturschutzgebiet bis zu zwei Schlössern.

29 Bilder 29 Bilder Startpunkt ist der Bahnhof Rebstein, gleich neben dem Fussballplatz des FC Rebstein.

Infos zur Wanderung Start und Ziel: Bahnhof Rebstein

Strecke: 14 km

Wanderzeit: 3 Std. 40 Min.

Auf- und Abstieg: 238 m

Schwierigkeit: leicht

Ausrüstung: gutes Schuhwerk, Hundekotbeutel, Leine, Wasser, nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Schloss Café, Heerbrugg und Restaurant Sonnegg, Balgach

Öffentlicher Verkehr: Mit dem Zug Richtung St.Gallen oder Sargans

Parkplätze: Bahnhof Rebstein (kostenpflichtig), öffentlicher Parkplatz des FC Rebstein

Die Wanderung startet an einem unscheinbaren Punkt inmitten Rebsteins und führt danach an Bächen und dem Binnenkanal vorbei durch zwei Dörfer zum stillen Naturschutzgebiet Höchstern. Der Rückweg über die Balgacher Rebhänge eröffnet einen weiten Ausblick über das St.Galler Rheintal bis zum Vorarlberg. Die Route leitet durch kurze Waldstücke und an zwei Schlössern vorbei. Zum Grossteil der Wanderung können vierbeinige Begleiter von der Leine gelassen werden und die Felder, Wälder und Gewässer beschnuppern.

1. Bahnhof Rebstein

Diese Strasse führt zu Beginn der Wanderung durch einen kurzen Industrieabschnitt. Bild: Davide De Martis

Der Bahnhof liegt gleich neben der Fussballanlage des FC Rebstein. Zu Beginn führt der Weg für wenige Minuten durch das Industriegebiet. Hier sollten Hunde noch an der Leine geführt werden. Wenn man von der Balgacherstrasse nach rechts auf die Feldstrasse abbiegt, folgt ein Bahnübergang. Ab hier können Hunde freigelassen werden. Inmitten der Schrebergärten befindet sich auch schon der erste Robidog der Strecke. Auf der Wanderroute gibt es rund ein Dutzend davon. Wessen Hund sich dem grossen Geschäft hingibt, muss mit dem Entsorgen also nicht lange warten. Gleichzeitig macht man den lokalen Bauern damit einen Gefallen.

2. Rheintaler Maislabyrinth (RhyLa)

Ab hier geht es geradeaus weiter bis zu einem kleinen Feldweg, der in der Schwarzengrabenkanalstrasse mündet. Dem Bach entlang zur nächsten Abzweigung, wo es weiter Richtung Rietach geht. Wer dort dem Gewässerverlauf folgt, gelangt zum Gebäude des Sportschützenvereins Balgach und Heerbrugg.

Das Maislabyrinth ist jeweils zwischen Juli und September geöffnet. Bild: Davide De Martis

Das Maislabyrinth erreicht, wer über die Rietachbrücke auf die Birkenstrasse spaziert. Das «RhyLa» auf dem Gelände des Birkenhofs ist das grösste digital angesäte Maislabyrinth der Schweiz und jeweils zwischen Juli und September geöffnet. Vor Ort befinden sich ein Kinderfunpark, ein Biergarten sowie Gastronomie im Hüttenambiente. Gleich gegenüber kann das Damwild-Rudel des Birkenhofs beobachtet werden. Die Tiere sind jedoch ziemlich schreckhaft, weshalb Hunde, die ihre Begeisterung gerne lautstark mitteilen, vom Zaun ferngehalten werden sollten.

3. Tratthof

Gleich hinter diesem Abschnitt versteckt sich die Feuerstelle Tratt. Bild: Davide De Martis

Für eine kleine «Brötel»-Pause kann der Weg nach rechts in Richtung Tratthof und zur Feuerstelle Tratt gewählt werden. Nach der Verpflegung geht es auf gleichem Wege zurück am Damwild vorbei – diesmal aber alles geradeaus den Binnenkanal entlang bis zu den drei Brücken. Vor dem Parkplatz dann links abbiegen und die folgende Abzweigung nach rechts wählen.

Hinweis: Wegführer Pablo geht auf diesem Bild in die falsche Richtung. Bild: Davide De Martis

Es ist der letzte Abschnitt im Riet, bevor die Schnellstrasse überquert wird. Ab hier gehören Hunde dann auch wieder an die Leine, bis man den Flurhof erreicht und dort rechts in Richtung Naturschutzgebiet Höchstern abbiegt.

4. Naturschutzgebiet Höchstern

Auf der Strecke zwischen Flurhof und Naturschutzgebiet können Hunde wieder von der Leine gelassen werden. Beim Naturschutzgebiet angekommen, sollte diese jedoch wieder zum Einsatz kommen. Im ganzen Naturschutzgebiet gilt Leinenpflicht. Zu schnuppern gibt es für Spürnasen trotzdem genug. Wer Zeit hat, kann das ganze Gebiet erkunden.

Speziell an diesem idyllischen Ort ist, dass das gesamte Naturschutzgebiet ursprünglich als Lehmgrube einer lokalen Ziegelei und Deponie für Abfall und Bauschutt diente. Irgendwann füllten sich dann die Mulden, Löcher und Gräben mit Wasser, was immer mehr Fauna und Flora anlockte, die schlussendlich das Gebiet für sich übernahmen. Es entstand sogar ein kleiner See. Obwohl sich die Besitzer seit dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts darum bemühten, gilt das Naturschutzgebiet erst 1995 offiziell nicht mehr als Deponie.

Zwischen den Weiden auf dem sogenannten «Schnägg» führt ein spiralförmiger Weg zu einem versteckten Ruheort. Bild: Davide De Martis

Heute erstreckt sich das Naturschutzgebiet über zwölf Hektaren und beheimatet viele seltene und geschützte Tier wie Goldamseln, Kammmolche, Feldhasen oder Gelbbauchunken. Diese leben im Auenwald, dem Flachmoor oder auch in den Weihern und Tümpeln.

Dort, wo früher die Deponie situiert war, findet sich heute der «Schnägg». Auf dem ehemaligen Bauschutthügel wurde ein weiterer Hügel mit Erde angelegt. Auf diesem wurden Weiden angepflanzt und mit Weidenruten so zusammengeflochten, dass ein spiralförmiger Weg an die Spitze des kleinen Hügels entstand. Wer den «Schnägg» erkundigt, findet sich in einer grünen Kugel wieder. Diese ist für eine Verschnaufpause voller Ruhe perfekt geeignet.

5. Schloss Heerbrugg

Vom Ausgang des Naturschutzgebietes ist das Schloss Heerbrugg bereits sichtbar. Bild: Davide De Martis

Kaum läuft man aus dem Naturschutzgebiet raus, sticht einem von weitem bereits das Schloss Heerbrugg ins Auge. Um dorthin zu gelangen, geht es weiter in Richtung Heerbrugg und dann über das Bahngleis und am Leica-Gelände vorbei bis zur Hauptstrasse. Bei der Bushaltestelle Optik kann die Strasse überquert werden. Die Strasse führt den Hang hinauf am Schloss Heerbrugg vorbei. Das Schloss wurde vor rund 1000 Jahren auf den Ruinen eines Kastells des Römischen Kaiserreichs erbaut. Über die Jahrhunderte wechselte es immer wieder die Besitzer.

Im 19. Jahrhundert ging der Besitz dann an Karl Völker über, der am Fusse des Schlosses eine Ziegelei errichtete. Es ist dieselbe Ziegelei, zu der die Deponie auf dem Grundstück des Naturschutzgebiets Höchstern gehörte. Die späteren Besitzer, Ernst und Jacob II. Schmidheiny setzten die ersten Impulse für die Entstehung des Naturschutzgebietes. Die Familie Schmidheiny liess 1910 die Villa Schmidheiny auf linker Seite des Schlosses sowie das Pförtnerhaus am Beginn der Strasse bauen.

Auf dem Weg in Richtung Wald sieht man auch die Villa Schmidheiny, die gleich neben dem Schloss Heerbrugg liegt. Bild: Davide De Martis

6. Schloss Grünenstein

Nach dem der Villa Schmidheiny und dem Schloss Heerbrugg führt die Strasse links den Hang hinauf. Durch einen kurzen, aber steilen Waldweg gelangt man zu einer Lichtung, die sich gut als Spielwiese für Hunde eignet. Danach geht es links nach unter weiter. Hier offenbart sich die Aussicht über das St.Galler Rheintal bis nach Vorarlberg. Von weitem sind auch der Säntis und der Hohe Kasten erkennbar. Wer in Richtung Dornbirn blickt, sieht auch den Karren. Ab hier geht es weiter den Rebhängen entlang. Auf die Neusatzstrasse und die Oberwingertstrasse folgt die Kapfstrasse, der man bis in den Wald folgt. Dort liegt ein Absetzbecken, das für viele Amphibien als Laichplatz dient. Nach der Rheintal Forst AG geht der Weg linkerseits wieder über den Reben weiter. Beim Abstieg bietet das Restaurant Sonnegg Gelegenheit für eine Verpflegungspause mit Aussicht.

Danach geht es kurz geradeaus abwärts durch ein Balgacher Wohnquartier bis zur Gabelung Reservoirstrasse/Bodenstrasse. Die Strasse nach rechts führt zu einer Holzhütte. Wer hier links abbiegt, folgt dem Wydenbach in den Wald. Der Weg führt über eine Brücke und dann hinauf zum Schloss Grünenstein. Hier bietet sich die letzte Möglichkeit für eine Verpflegungspause. Neben dem Schlossweiher ist auch eine Grillstelle zu finden.

Im Jahr 1781 wurde die Burg Grünenstein zum spätbarocken Schloss umgebaut. Bild: Davide De Martis

Im Jahr 1781 baute die Familie Schindler die Burg Grünenstein zum spätbarocken Schloss um. Später wurde das Schloss Grünenstein von Jacob Laurenz Custer erworben, dem das Denkmal im Schlossweiher gewidmet ist.

1982 übernahmen die Brüder Walter und Max Custer zusammen mit Jürg Schindler, dem Nachfahren der Erbauerfamilie, das Schloss aus einer Familienstiftung heraus und gründeten die Gut Grünenstein AG.