Rundwanderung Ein perfekter Familienausflug: Vom Botanischen Garten zum Waldspielplatz Guggeien-Höchst Bei dieser familienfreundlichen Rundwanderung ist Abwechslung geboten. Exotische und einheimische Pflanzen machen den Anfang, bevor es bei einem herrlichen Waldspaziergang am Rand der Stadt St.Gallen zum Waldspielplatz des Restaurants Guggeien-Höchst geht.

15 Bilder 15 Bilder Bilderstrecke: Rundwanderung vom Botanischen Garten zum Waldspielplatz und zurück. Bilder: Carmen Beck

Infos zur Wanderung Start: Botanischer Garten St.Gallen

Ziel: Botanischer Garten St.Gallen

Strecke: 5,3 km

Wanderzeit: 1 h 20 min.

Aufstieg: 96 m

Abstieg: 93 m

Schwierigkeit: leicht, T1

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Guggeien-Höchst

Öffentlicher Verkehr: Vom Bahnhof St.Gallen mit Buslinie Nr. 1 Richtung Stephanshorn bis Haltestelle Naturmuseum.

Parkplätze: Wenige Parkplätze (blaue Zone) stehen vor dem Botanischen Garten und an der Brauerstrasse zur Verfügung.

Die Rundwanderung mit Start beim Botanischen Garten in St.Gallen zum Waldspielplatz des Restaurants Guggeien-Höchst eignet sich besonders für einen Familienausflug mit Kindern. Nach dem Bestaunen der exotischen und einheimischen Pflanzen sowie Teilen des Planetenwegs, welcher Modelle von Sonne, Planeten und Monden zeigt, folgt nach einem herrlichen Waldspaziergang das Austoben auf dem Waldspielplatz.

Exotische und einheimische Pflanzen gibt es im Botanischen Garten in St.Gallen zu bestaunen. Bild: Carmen Beck

1. Botanischer Garten

Entweder mit dem Bus oder dem Auto angereist, startet diese Wanderung zuerst mit einem Besuch im Botanischen Garten. Schon beim Passieren des Eingangs, befindet man sich augenblicklich in einer anderen Welt. Der Strassenlärm scheint zu verstummen, wenn man in dem schön angelegten Garten die exotischen und einheimischen Pflanzen bestaunen kann. Dieser ist in verschiedene Abteilungen gegliedert.

Die Pergola oder der Wassergarten zum Beispiel laden zum Bestaunen und Verweilen ein. In den Gewächshäusern kann man von fleischfressenden Pflanzen über Orchideen zu Lotusblumen und tropischen Nutzpflanzen viele unterschiedliche interessante Pflanzen anschauen.

Der Botanische Garten ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Bild: Carmen Beck

2. Klinik Stephanshorn

Nach dem Besuch im Botanischen Garten geht es die Brauerstrasse entlang, welche ziemlich lang ist und von der Parkanlage an der Klinik Stephanshorn vorbeiführt. Passiert man die Klinik ist man ein kleines Stück weiter allerdings schon weg vom Trubel und, umgeben von Wiesen und der Aussicht auf Hügel und Berge, bereits in der Natur.

3. Strussehus

Weiter vorne geht es auf der linken Seite von der Brauerstrasse in die obere Strussehusstrasse. Rechter Hand führt ein schmaler Pfad zur Klinik Oberwaid. Wenn man diesen Weg hoch zur Strussehusstrasse wählt oder weiter auf der Brauerstrasse bleibt, ist die komplette Rundwanderung kinderwagenfreundlich.

Bei dieser Wanderung wurde jedoch die obere Strussehusstrasse, ein etwas holpriger Kiesweg gewählt, bei dem man oben an einem Bauernhof, dem Strussehus herauskommt. Wer allerdings Angst vor Hunden hat, sollte den Weg über die Oberwaid Klinik wählen, da es einen Hund gibt, der den Hof bewacht. Besonders schön ist dieser Weg jedoch im September und Oktober, da er umgeben ist von Apfelbäumen und man unten bereits eine leichte Sicht auf den Bodensee hat. Am Strussehus vorbei, gelangt man zur Strussehusstrasse.

Auf dem Kiesweg hoch zum Strussehus hat man bereits Sicht auf den Bodensee. Bild: Carmen Beck

4. Staag

Die Strussehusstrasse führt über den Staag und ist eine schöne Strecke mit Blick auf den Bodensee. Weiter vorne geht es wieder abwärts und die Strussehusstrasse wird zur Staag-Guggeienstrasse. Diese wird wenig später zur Hagenwilerstrasse und dann zur Kesselhaldenstrasse, welche ein kurzes Stück durch ein Wohnquartier führt. Weiter unten geht es rechts zum Guggeienhof, während eine scharfe Linkskurve in Form einer Schlaufe auf der Höchster Strasse zum Restaurant Guggeien-Höchst und zum Waldspielplatz führt.

Der idyllisch gelegene Waldspielplatz des Restaurants Guggeien-Höchst lädt zu einer Pause ein. Bild: Carmen Beck

5. Restaurant Guggeien-Höchst / Waldspielplatz und Waldschenke

Angekommen beim Guggeien-Höchst, kann gegessen, getrunken und entspannt werden. Kinder können sich auf dem dazugehörigen Waldspielplatz austoben. Die im Sommer und bei schönem Wetter geöffnete Waldschenke lässt spielende Kinder im Blick behalten. Der Spielplatz bietet viel Abwechslung und das in idyllischer Umgebung inmitten des Waldes. Ein grosser Sandkasten, zwei Holzhäuser mit einer kleinen und einer grossen Rutsche und ein Klettergerüst laden kleinere und grössere Kinder zum spielen, verstecken und toben ein.

Vor allem kleinere, aber auch grössere Kinder können sich hier austoben. Bild: Carmen Beck

Möchte man den Heimweg antreten und wieder zurück zum Botanischen Garten, geht man die Guggeienstrasse, welche vom Restaurant nach unten führt, bis zur Zilstrasse. Weiter vorne, wieder Richtung Klinik Stephanshorn, geht es an der ersten Kreuzung rechts in die Brauerstrasse, die direkt zum Botanischen Garten zurückführt.