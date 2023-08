rundwanderung Aussichtsreich, aber abseits der Massen: Der Wildhauser Gulmen gilt als Geheimtipp Nicht felsig, aber dennoch ein grandioses Panorama erlebt man auf dem Gulmen. Durch den von Arven bewachsenen Bergrücken geht es stetig bergauf. Die Wanderung ist mit einem Aufstieg von 1000 Höhenmetern fordernd, aber nicht zu anstrengend.

14 Bilder 14 Bilder Bild: Jolanda Riedener (19. 8. 2023)

Infos zur Wanderung Start und Ziel: Wildhaus

Strecke: 13,5 km

Wanderzeit: 5 Stunden

Auf- und Abstieg: 1006 m

Abkürzungsmöglichkeit: Mit der Gondelbahn ab Gamplüt nach Wildhaus, Zeitersparnis von etwa 40 Minuten

Kondition: Schwer (T2)

Ausrüstung: Wanderschuhe, Regenschutz, Wasser, allenfalls Proviant.

Restaurant: Bergrestaurant Gamplüt, bei der Bergstation der Gondelbahn

Parkplätze: Kostenpflichtig in Wildhaus

Anreise ÖV: Mit dem Zug bis nach Nesslau Neu St. Johann und von da mit dem Bus bis nach Wildhaus Dorf. Vom Rheintal: Mit dem Zug bis nach Buchs SG Bahnhof und von da mit dem Bus bis nach Wildhaus Dorf.

1. Wildhaus: Start der Rundwanderung

Die Wanderung beginnt in der Toggenburger Gemeinde Wildhaus. Sie ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen, aber auch bei Wintersportlerinnen und Wintersportlern beliebt.

Der Gulmen, unser heutiges Gipfelziel, ist jedoch bei der breiten Masse nicht derart beliebt. Obwohl einiges los ist an diesem Samstag, werden wir unterwegs nur wenigen Wanderinnen und Wanderern begegnen.

Aber Achtung: An dieser Stelle besteht Verwechslungsgefahr. Es gibt nämlich ganz in der Nähe einen zweiten Berg, der Gulmen (oder Gulme) heisst und östlich von Amden liegt. Mit 1789 Metern über Meer ist er jedoch nicht ganz so hoch wie jener, den wir auf dieser Wanderung besteigen werden. Vom Dorfzentrum machen wir uns auf der Teerstrasse auf den Weg in Richtung Talstation Gamplüt.

2. Talstation Gamplüt

Die Gondelbahn Gamplüt wird mit aus Windenergie gewonnenem Strom betrieben. Die Windkraftanlage befindet sich beim Berggasthaus Gamplüt bei der Bergstation. Wer den Rückweg abkürzen möchte, kann dies mit der Gondel tun. Der Parkplatz bei der Talstation ist ausschliesslich für Passagiere vorgesehen und für die Gondelbenützerinnen gratis. Hinter der Talstation führt uns der Wegweiser via Fürentobel Richtung Gulmen. Bei der ersten Waldlichtung verlassen wir den Tobelweg und biegen rechts ab.

Der Weg verläuft auf einer Kiesstrasse weiter durch den Wald bergauf. Die Aussicht wird immer besser und macht den Blick nach und nach auf die Churfirsten und den Wildhauser Schafberg frei.

3. Abzweigung Langebode

Hier herrscht Verwirrung. Wer nach GPX-Daten oder digitalem Kartenmaterial wandert, wird feststellen, dass hier die Wegführung abweicht. Erreicht man die auf der Karte eingezeichnete Kreuzung, biegt man noch nicht auf den Pfad ab (dieser ist nicht gut sichtbar), sondern wandert weiter, bis ein gelber Wegweise den Gulmen anzeigt.

Diese Abzweigung passiert man auf der Wanderung zwei Mal. Bild: Jolanda Riedener

Hier befindet sich auch eine Tafel mit spannenden Informationen zum Waldreservat Gulmen, das unter anderem Lebensraum von Wildtieren wie Birkhühnern ist. Auf dem Rücken des Gulmen wachsen schon seit Jahrhunderten viele Arven. Dabei handelt es sich um das nördlichste Vorkommen dieser Gattung der Schweiz.

Ein Teil des Reservats wird in den nächsten 50 Jahren seiner natürlichen Entwicklung überlassen, heisst es auf der Infotafel. Der andere Teil wird als Sonderwaldreservat behandelt. Darin werden Massnahmen ausgeführt, die den Lebensraum für die seltenen Arten verbessern.

Zu dieser Kreuzung kehren wir erneut zurück, wenn wir vom Gulmen heruntersteigen.

4. Gulmenhütte

Erst wandern wir aber weiter durch den Wald in Richtung Gulmenhütte. Sie steht auf einer Ebene und dient der Alpwirtschaft.

Die Gulmenhütte. Links sieht man die Churfirsten. Bild: Jolanda Riedener

Danach gibt es eine einzige Stelle, bei der der Weg rechts stark abfallend ist und der Blick ins Rheintal frei wird. Anschliessend wandert man problemlos den breiten, begrünten Bergrücken aufwärts. Unter den Büschen ruhen sich die Schafe im Schatten aus. Schon bevor wir den Gipfel erreichen, haben wir eine eindrückliche Sicht auf die Bergkette vom Wildhauser Schafberg bis zum Altmann.

Die Berggipfel, die man vom Gulmen aus sieht. Bild: Peakfinder/jor

5. Gulmen: Panorama auf 1998 Metern über Meer

Der Blick ins Rheintal vom Gulmengipfel. Bild: Jolanda Riedener

Auch auf dem Gipfel hat es sich eine Schafherde gemütlich gemacht. Sie lässt sich von den Wandernden nicht irritieren. Der Aufstieg hat sich definitiv gelohnt. Zu unseren Füssen liegt das Rheintal, dahinter erkennen wir den Falknis und die Schesaplana. Noch immer blicken wir auf die Churfirsten, aber auch auf den Alvier. Neben dem Altmann ist der Säntis selbst zwar nicht zu erkennen, dafür ragt sein markanter Sender hervor.

Ein Eintrag ins Gipfelbuch darf nicht fehlen. Eine Rast bietet sich hier bestens an, auch wenn die Schafe auf der Wiese ihre Spuren hinterlassen haben.

Nachdem wir uns satt gesehen haben, wandern wir auf gleichem Weg zurück. Bei der Abzweigung Langebode geht es nun aber in Richtung Teselalp, von wo aus man zum Säntis oder zur Zwinglipasshütte wandern kann.

6. Teselalp

Der Weg zur Teselalp und nach Gamplüt ist nun mit dem gelben Wanderweg-Symbol ausgewiesen (T1), wir verlassen also den alpinen Teil der Wanderung. Erst geht es auf einem schmalen Pfad über eine Wiese in die entgegengesetzte Richtung. Von hier aus sehen wir den Kiesweg bereits, auf dem wir anschliessend weiterwandern werden. Schliesslich mündet der Trampelpfad in den breiteren Kiesweg, auf dem wir nach Gamplüt gelangen. Es folgt nochmals ein kurzer Anstieg, bevor das Berggasthaus mit Windkraftwerk in der Ferne sichtbar wird.

7. Gamplüt: «Für alli Lüt»

Im Bergrestaurant Gamplüt stärken wir uns mit selbst gemachtem Kuchen und kalten Getränken auf der Terrasse. Herrlich!

Anschliessend kann man das letzte Stück unter die Füsse nehmen: In etwa 40 Minuten erreicht man den Ausgangspunkt der Wanderung. Oder man schont die Knie und gönnt sich eine Fahrt mit der Gondel. Diese kostet 15 Franken pro Person. Bezahlen kann man ausschliesslich mit Bargeld.