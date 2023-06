Restaurant-Tipps Fast wie Ferien: 7 Ostschweizer Restaurants, die Spezialitäten aus dem Nahen Osten servieren Viel Gemüse, frische Kräuter, Zitronensaft, Olivenöl, Knoblauch und Zwiebeln prägen die libanesische, arabische oder syrische Küche. Sieben Adressen zwischen Heiden und Wil, die sich für einen Besuch lohnen.

Orientalische Speisen sind auch in der Ostschweiz beliebt. Vor allem Gastronominnen und Gastronomen, die auf libanesisches Essen setzen, gibt es immer mehr. Die libanesische Küche zeichnet sich durch viel Gemüse aus, das mit Kräutern gewürzt wird. Oft kommen Nüsse zum Einsatz.

Auch der mediterrane Einfluss prägt den Geschmack: Zitronen, Olivenöl, Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, Kardamom, Granatapfel, Rhus und Koriander werden verwendet, sowie weitere Kräuter, die in den Bergen des Libanon wachsen.

Orient, Naher Osten oder Levante Gastronominnen und Gastronomen bezeichnen ihre Küche zwar oft als orientalisch. Die geografische Bezeichnung Orient hat sich über die Jahre aber immer wieder gewandelt. Heute spricht man nicht mehr vom Orient, sondern eher vom Nahen Osten oder von der arabisch-islamischen Welt, wenn man die arabischen Staaten Vorderasiens, Israel sowie die arabische Halbinsel meint. Unter dem geografischen Begriff Levante versteht man ausserdem jene Länder am östlichen Mittelmeer: Syrien, Libanon, Israel und Jordanien. Im weiteren Sinne zählen auch Zypern, Türkei, Ägypten und Iran dazu.

Restaurant Sahara: Orientalische Küche aus verschiedenen Ländern

Rorschacherstrasse 53, St.Gallen

Das Restaurant Sahara an der Rorschacherstrasse gibt es seit über 20 Jahren. Bild: PD

Spezialitäten: Im Restaurant Sahara gibt es libanesische, ägyptische, palästinensische, syrische, algerische, tunesische oder marokkanische Gerichte. «Auf unserer Karte gibt es Essen aus verschiedenen Regionen», sagt Geschäftsführer Nidal Sidawi. «Die orientalische Küche ist leicht und nicht scharf.» Besonders beliebt und Spezialität des Hauses sind Mezze. Die verschiedenen Speisen in kleinen Schälchen zum Teilen vergleicht der Wirt, der Wurzeln in Palästina hat, mit den spanischen Tapas.

Ambiente: Vor zwölf Jahren hat Sidawi das Restaurant Sahara eröffnet. Textilien, passende Hintergrundmusik und gedimmtes Licht verleihen dem Lokal den orientalischen Touch und ein passendes Ambiente für ein gediegenes Abendessen.

Nidal Sidawi hat vor drei Jahren ausserdem das Bistro Jaffa, an der Spisergasse 41, eröffnet. Mit dem kleinen Lokal ist er näher an der Laufkundschaft und am Mittagsgeschäft, wobei es auch Take-away-Angebote gibt. Das Bistro sei für seine vegetarischen Spezialitäten bekannt. Die meisten Speisen aus dem «Sahara» werden aber auch dort angeboten und vor Ort frisch zubereitet.

Café und Bistro Habibi: Syrische/orientalische Küche

Zürcherstrasse 42, St.Gallen

Ahmad Garhe tischt im Café/Bistro Habibi Spezialitäten wie Köfte, Hummus oder Falafel auf. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 28. November 2017)

Spezialitäten: Neben den wochenweise wechselnden Menus ist der Habibi-Teller im gleichnamigen Restaurant ein beliebter Klassiker. Er besteht aus Falafeln, Auberginen, Weinblättern, gefüllten Teigtaschen, Hummus und Salat. «Habibi», das heisst auf arabisch Freund.

Beliebt ist auch das Soujouk-Sandwich mit hausgemachter arabischer Knoblauchwurst. Eine besondere Spezialität ist Msachan, in Palästina auch Musakhan genannt. Das in Beduinenbrot gerollte Poulet ist mit Soumak, einem arabischen Gewürz, abgeschmeckt. Dazu gibt es Baba-Ganoush (Auberginenpaste), Hummus und Salat. Das Essen ist günstig, das Preis-Leistungs-Verhältnis beinahe unschlagbar.

Ambiente: Die Einrichtung ist farbenfroh, der Boden des kleinen Lokals im Lachenquartier mit Orientteppichen ausgelegt. Ahmad Garhe begrüsst seine Gäste mit einem herzlichen «Welcome to Habibi».

Restaurant Splügen: Israelische Küche

St.Georgenstrasse 4, St.Gallen

Wirt Sam Owadias israelische Wurzeln prägen die Menukarte im «Splügen». Bild: Hanspeter Schiess (St.Gallen, 6. August 2015)

Spezialitäten: Im Restaurant Splügen gibt es Gerichte aus Israel. Zum Beispiel den Klassiker Shakshuka, ein Pfannengericht mit pochiertem Ei an einer Tomaten-Peperoni-Sauce. Ein Hit aus Tel Aviv ist Sabich: Der vegetarische Wrap wird gefüllt mit grillierten Auberginen, Ei, Hummus, Gurken und Salat. Den Orientteller, eine Mezzeplatte, gibt es nur während der Sommermonate.

Ambiente: Das Restaurant Splügen ist eine typischen Quartierbeiz. Ein durchmischtes Publikum trifft sich hier. Die Plätze im lauschigen Garten sind bei schönem Wetter sehr begehrt.

«Al-Mouchtar»: Libanesische Küche

Katharinengasse 25, St.Gallen

«Libanon Il Achdar» heisst es auf der Fensterscheibe, was «der grüne Libanon» bedeutet. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 9. Oktober 2018)

Spezialitäten: Populär im Restaurant Al-Mouchtar ist Shawarma: Ein Wrap mit mariniertem Fleisch, verschiedenen frischen Zutaten und Sesampaste. In Zürich gibt es einen zweiten Ableger von «Al-Mouchtar». Gemäss «Gault-Millau» gibt es dort gar das beste Shawarma der Stadt.

Als Vorspeisen gibt es Hummus und Baba-Ganoush mit Fladenbrot oder Fatayer, das sind Teigtaschen gefüllt mit Hackfleisch, Spinat oder Käse. Wer zum Hauptgang nicht zur Shawarma greift, bestellt den Mix-Teller und hat etwas von allem: Poulet, Rind, Hackfleisch, Pommes frites und Taboulé-Salat.

Ambiente: Das Lokal erinnert mehr an eine Dönerbude als an ein Spezialitätenrestaurant. Im Sommer kann man gemütlich draussen auf Stühlen an der Gasse Platz nehmen.

Restaurant 1001 Teller: Libanesische Küche

Poststrasse 12, Heiden

Mezze sind auch in Heiden beliebt: Viele verschiedene Speisen zu teilen, das macht Freude. Bild: PD

Spezialitäten: Die Spezialität des Hauses sind Mezze. Das sind verschiedene Speisen in kleinen Schälchen, die im Familienbetrieb «1001 Teller» frisch zubereitet werden. Jede Mezze hat ihren ganz speziellen Charakter, viele sind vegetarisch, was viele Gäste laut Hiba Mounaimne schätzen. Sie führt das Lokal zusammen mit ihrem Mann Adnan Mounaimne.

Serviert werden zum Beispiel Hummus, Falafeln, gefüllte Weinblätter, aber auch Kafta, Rindshackfleisch mit Petersilien, Zwiebeln und Gewürzen, oder Muhammara, eine Paprikacreme mit Baumnuss, die eher in Syrien gegessen wird. Eine regionale Spezialität ist Kibbeh, eine Art Rindfleischknödel mit Pinienkernen und einer Aussenhülle aus Bulgur. Nicht fehlen darf das Fladenbrot, welches das Paar von einer Bäckerei in Basel bezieht.

Ambiente: Das Ehepaar Hiba und Adnan Mounaimne hat das Restaurant im Biedermeierdorf im Dezember 2020 eröffnet. Das Lokal verfügt über 26 Plätze, im Sommer gibt es ausserdem 12 weitere Plätze unter freiem Himmel.

Restaurant Pärkli: Libanesische Küche

Oberer Graben 12, St.Gallen

Die Qual der Wahl: Am Buffet gibt es viele verschiedene Spezialitäten zum Probieren. Bild: Nik Roth (17. Juni 2020)

Spezialitäten: Das «Pärkli» ist bekannt für sein libanesisches Buffet à Discrétion, das es jeweils von Mittwoch bis Samstag abends gibt und sehr beliebt ist. Besonders empfehlenswert ist laut Wirtepaar Christine und Chaouki Hamda ihre selbstgemachte Falafel: «Die beste der Stadt.» Mittags gibt es im «Pärkli» neben einer kleineren Auswahl libanesischer Spezialitäten schweizerisch-italienische Mittagsmenus wie Pasta, Rösti, Steak oder Fisch.

Ambiente: Das gemütliche Lokal mit grossen Schaufenstern liegt direkt neben dem St.Galler Grabenpärkli. Den Raum erhellt ein grosser Kronleuchter. Reservieren ist hier insbesondere fürs Buffet ein Muss.

Restaurant L'Olivier: Nordafrikanische Küche und Levantenküche

Grabenstrasse 35, Wil

Fleischspiesse und vegane Speisen werden in Wil bei arabischem Ambiente serviert. Bild: PD

Spezialitäten: Im Restaurant L'Olivier gibt es traditionelles Essen aus der Nordafrikanischen Küche und der Levanteküche, damit sind die Länder am östlichen Mittelmeer gemeint. Bei den klassischen Gerichten werden aber auch neue, moderne Akzente gesetzt. Ausserdem ist das Lokal bei Veganerinnen und Veganern beliebt, da es über ein grosses Angebot verfügt.

Seit 2016 gibt es den Familienbetrieb in Wil, davor führte die Familie von Ramzi Matoussi das «Sultan» in Zürich. Besonders beliebt sind auch im «L'Olivier» Mezze. Die Speisen gibt es in vegan, vegetarisch oder mit verschiedenen Grillspiessen aus Lammfilet, Crevetten, Poulet, Kefta (Rinderhackfleisch) oder Gemüse.

Ambiente: Bunte Teelichter, Kissen und Textilien sorgen für eine authentische Stimmung. Das Restaurant ist in verschiedene Säle unterteilt und eignet sich auch für Anlässe in kleineren oder grösseren Gruppen. In einem virtuellen 3D-Rundgang kann man das Lokal auf der Website besichtigen.