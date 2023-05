Restaurant «Hundwiler Höhe»: Gastfreundschaft mit Blick übers Appenzellerland Das Berggasthaus auf einem Hügel der Voralpen zieht seit Jahrzehnten Gäste an. Chäshörnli und Gerstensuppe sind hier besonders beliebt.

Beliebter Treffpunkt: Das Restaurant Hundwiler Höhe hat Kultstatus. Bild: Ralph Ribi (17. September 2020)

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Nur zu Fuss erreichbar.

Öffnungszeiten: Täglich von Dienstag bis Sonntag

Kontakt: Telefon 071 367 12 16, E-Mail kontakt@hundwilerhoehe.ch

Website: www.hundwilerhoehe.ch

Das steht auf der Karte

Gerstensuppe oder Chäshörnli mit Siedwurst und Apfelmus sind die beliebtesten Gerichte, die im Berggasthaus auf der Karte stehen. Im Sommer werden draussen Würste grilliert, dazu gibt es hausgemachte Salate.

Besonderheiten

Die Hundwiler Höhi ist ein grüner Hügelzug, wie es viele davon gibt in den Voralpen. Das dortige Restaurant, die «Hundwiler Höhe», mit prächtiger Aussicht auf Alpstein und Bodensee, hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Nicht zuletzt wegen der 2016 verstorbenen, langjährigen Wirtin Marlies Schoch. Seither führt ihre engste Mitarbeiterin Mirlinda das Gasthaus.

So gelangt man zum Restaurant

Es gibt verschiedene Routen zur «Hundwiler Höhe»: Zum Beispiel erreicht man das Restaurant in 1 Stunde 15 Minuten von Gonten aus. Von Gontenbad oder Appenzell gelangt man in 2 Stunden zum Berggasthaus. An den Ausgangsorten sind die Parkplätze beschränkt, deshalb am besten mit dem öV anreisen.

